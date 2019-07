Le effemeridi di mercoledì disegnano un quadro astrale promettente per tutti i segni zodiacali. Una nuova energia viene sprigionata dall'entrata di Marte nel domicilio astrologico del Leone, tutta da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno. L'Oroscopo individua questi punti forti, descrivendoli alla perfezione.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: la vostra mente è molto stimolata dall'entrata della Luna nel Cancro e riuscirete a trovare le soluzioni giuste per risolvere alcune problematiche in ambito sentimentale.

Sul lavoro mancate di senso pratico, poiché questo transito influisce molto anche sulla vostra sensibilità e rischierete di sognare ad occhi aperti.

Toro: Urano e Luna in sinergia vi faranno rendere conto che fino ad ora non vi siete impegnati come dovreste nell'approfondimento dell'amore. Ecco perché attuerete delle innovazioni utili per progredire in ambito sentimentale, cambiando le amicizie e i luoghi di frequentazione, a caccia di nuove conoscenze.

Occhio alle spese eccessive.

Gemelli: non lasciatevi conquistare solo dall'aspetto di una persona o seguire un'attrazione fisica senza capire bene chi avete davanti a voi e quali sono le sue intenzioni. Spesso vi gettate 'in quarta' nelle storie, proprio perché presi da sentimenti che alla fine si rivelano superficiali. Il lavoro è al top.

Cancro: l'astro d'argento nel vostro cielo astrologico vi rende molto sensibili e aperti a beneficiare di un clima sereno in famiglia.

Siete molto desiderosi di crearvi un vostro 'nido d'amore', ma se continuerete a farvi prendere dalla pigrizia non riuscirete a concretizzare i vostri sogni. Buono il lavoro di concentrazione.

Leone: Saturno quasi dirimpettaio rispetto al vostro cielo sprigiona un atteggiamento altalenante che ora vi rende più intraprendenti nei confronti dell'amore, ma in alcune circostanze vi frena inibendo le vostre azioni. Datevi uno scopo ben definito per incanalare l'energia di Marte nel verso giusto, ne beneficerà anche la sfera lavorativa.

Vergine: molto sensuali ma anche insicuri, sarete disordinati nel vivere le sensazioni amorose poiché legati troppo ai ricordi di un passato indelebile. Attenzione a non farvi suggestionare da queste reminiscenze che potrebbero ostacolare il vostro cammino amoroso, distraendovi anche in ambito professionale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella vita di tutti i giorni dovrete fare i conti con una carica emotiva fuori dal comune, garantitavi da un Sole vitale nella casa astrologica quarta.

Non abbiate paura di questi sentimenti ma esternateli in ambito affettivo, acquisterete una consapevolezza nuova anche in amore. Buone opportunità in ambito lavorativo.

Scorpione: un'evoluzione nuova vi lambisce ed è il frutto di Sole e Luna in congiunzione dal domicilio del Cancro. Di energia turbinosa ne avete da vendere, ma non dovete spaventarvi di questo tumulto emotivo. Anzi, cercate di scacciare via l'inquietudine e di cambiare ciò che non va in ambito amoroso.

Buone le prospettive in campo lavorativo.

Sagittario: la vostra situazione finanziaria piange forse per via di alcune spese eccessive per il vostro budget finanziario. Cercate di risollevarvi, rimboccandovi le maniche e facendo qualche sacrificio in più. In famiglia riscontrerete un certo caos per via di alcune problematiche che giungono improvvise.

Capricorno: una Luna dirimpettaia incrocia le sue energie con Saturno e vi sfida a superare questa voglia di stare esclusivamente con voi stessi a riflettere. Siete troppo tesi e indolenti nei confronti delle nuove storie amorose, cercate quindi di trovare una scappatoia che vi stimoli di più.

Acquario: quello che desiderate dall'amore è un partner forte, che vi dia sicurezza e su cui potete contare. Nel frattempo che attuate il vostro piano d'azione sentimentale, impegnatevi al massimo in ambito lavorativo perché così potrete beneficiare di una situazione favorevole e fruttuosa per gli affari.

Pesci: sarete molto riflessivi nel ricercare il giusto equilibrio tra la sfera materiale e quella sentimentale. Questo percorso consapevole che avete intrapreso vi beneficerà sia in ambito amoroso che in campo professionale. Non temete quindi, il raggiungimento dei vostri obiettivi si sta avvicinando.