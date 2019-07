Il mese di agosto per i nativi Pesci, sarà caratterizzato per una buona parte da un lungo periodo di ferie che sfrutterete per riposarvi e staccare la spina dalle faticose giornate lavorative. Ciò non significa che non lavorerete affatto, anzi, nel periodo di lavoro cercherete comunque di dare il meglio di voi stessi per cercare di portare a casa degli importanti guadagni. Ottime prospettive per quanto riguarda l'intesa di coppia, che durante il mese sarà molto alta, soprattutto per le coppie attive da tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di agosto per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Sarà un mese di agosto a dir poco eccezionale per quanto riguarda la sfera emotiva e sentimentale. Per quanto riguarda le coppie attive da tempo, sta per avvicinarsi un periodo di grandi cambiamenti che solo grazie al partner potrete affrontare. Non mancheranno ovviamente delle giornate molto piene di passione, di sentimenti, di amore. Se siete dei cuori solitari invece, sarà un periodo piuttosto confuso, dove avrete poche probabilità di trovare la vostra anima gemella, anche perché non vi piace nemmeno una persona che incontrate per strada.

Favorite invece le amicizie, soprattutto per i single, che preferiranno passare delle serate di puro divertimento anziché cercare l'amore. Di contro, tutto ciò servirà a rafforzare quel legame di amicizia che avete da tempo, e che vi garantirà un mese in compagnia delle persone a cui più volete bene.

Fortuna e salute

La prima metà del mese di agosto sarà particolarmente impegnativa al punto che in molti aspetti della vostra vita, non sarete particolarmente fortunati.

Questo significa che dovrete fare affidamento esclusivamente a voi stessi se volete riuscire ad ottenere degli importanti successi.

Al contrario, la salute sarà dalla vostra parte durante il mese di agosto, e questo vi permetterà di passare le vostre giornate senza preoccuparvi troppo di quanto vi siate affaticati. Potrete buttarvi tranquillamente in nuove situazioni, nuove avventure senza preoccuparvi della vostra stanchezza.

Lavoro e impegni

Se da un lato sfrutterete una buona parte del mese per riposarvi e per cercare di recuperare le forze, dall'altro lato questo significa che non sarà un mese molto positivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Di contro però, quelle giornate dove sarete sul posto di lavoro, andranno molto bene. Riuscirete infatti a portare a termine una buona quantità delle mansioni che vi verranno assegnate, senza troppa fatica, e con dei buoni guadagni.

Poco lavoro, vuol dire tanto tempo libero e quindi il vostro mese di agosto non sarà particolarmente impegnativo. Ci saranno molte giornate infatti dove potrete finalmente staccare la spina e stare sdraiati sul divano a riposarvi e prepararvi al meglio per quando ritornerete a lavorare a tempo pieno.