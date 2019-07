Il fine settimana che va da sabato 10 a domenica 11 agosto non sarà dei migliori per i nativi del segno dei Gemelli e per quelli dello Scorpione: fra stanchezza e ancora molto lavoro da portare a termine saranno molto provati. Stessa situazione per i nativi del segno della Bilancia, dal momento che provare a distrarsi potrebbe essere negativo. Meglio il Leone, con l'eros alle stelle e l'Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera familiare.

A seguire le previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tirerete un sospiro di sollievo riguardo alle vostre finanze nel sabato. Avete fatto molte spese ultimamente, e per un attimo credevate di aver fatto passi più lunghi della gamba. Tranquilli, vi riprenderete in fretta. Domenica in assoluto relax.

Toro: avrete del tempo libero in più, ma non sarete disposti a dividerlo con nessuno, nemmeno con il partner.

Se nel sabato questa situazione potrebbe anche passare inosservata, nella giornata di domenica non avrete nessuna scusa.

Gemelli: stanchezza e malessere. Proprio sarà un fine settimana negativo per le vostre energie e la vostra salute. Quindi il consiglio è quello di scegliere solo uno dei due giorni del weekend per le vacanze e nell'altro dovrete fare qualcosa in casa, per non affaticarvi ulteriormente.

Cancro: finalmente il lavoro vi concederà delle giornate tutte per voi, in cui sarete sì proiettati verso i progetti in corso ma anche sulle faccende di stampo casalingo, che richiedono la vostra attenzione. La domenica sera in particolare ci potrebbe essere un risvolto positivo in amore.

Leone: anche se ci potrebbero essere delle situazioni che coinvolgeranno la vostra famiglia di origine, sarete comunque inclini a scegliere la compagnia degli amici.

I sentimenti saranno ad esclusivo appannaggio del partner, preferirete puntare ogni cosa sull'erotismo.

Vergine: il nervosismo sul posto di lavoro vi causerà qualche insofferenza, ma ci sono livelli lavorativi che stanno andando alla grande, quindi nella giornata di sabato vi farete scivolare tutto addosso. Domenica tenderete all'isolamento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il sabato sarà decisamente “no” per quanto riguarda i divertimenti, sarete più concentrati a risolvere qualche cavillo finanziario sul posto di lavoro o a fare qualcosa di innovativo per la vostra casa.

Meglio evitare gli incontri, per il momento potrebbero portarvi soltanto noie.

Scorpione: sarà bene rifugiarsi nella tenerezza e nel romanticismo che soltanto il partner può darvi insieme a qualche persona cara. Il lavoro vi terrà occupati per gran parte del fine settimana, ma d'altro canto sarete degli assi nella risoluzione dei problemi più difficili.

Sagittario: finalmente potrete dedicarvi al sole e al mare, ai divertimenti e, perché no, anche a qualche incontro interessante che farete sotto l'ombrellone.

Il vostro magnetismo vi porrà al centro dell'attenzione, soprattutto nella giornata di domenica.

Capricorno: ora che avrete fatto il vostro dovere, potrete essere meno tesi e di conseguenza meno critici nei confronti degli altri. Quindi ci sarà più serenità e miglioreranno anche i rapporti interpersonali, soprattutto quelli con i colleghi ed il capo.

Acquario: qualche conquista sul piano affettivo non dovrà farvi ricadere nell'errore di essere troppo puntigliosi. La distensione interesserà molto di più il sabato, con qualche momento di shopping con gli amici e qualche idea esclusiva che potrebbe venirvi in mente.

Pesci: avrete molta più voglia di uscire all'aria aperta e fare nuove conoscenze, evitando però quelle persone che precedentemente vi hanno ferito. Avrete a che fare con dell'ansia a causa del lavoro, ma uscirne non sarà difficile.