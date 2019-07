L'Oroscopo dell'8 luglio riporta delle novità a dir poco interessanti per i dodici segni zodiacali. Per i Gemelli sarà un inizio di settimana pieno di problemi e polemiche mentre i nativi dei Pesci devono tenere sotto controllo la salute. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i dodici simboli.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Inizio settimana favorevole. Se c’è una parte della vostra vita che sembra stagnante datele un tocco di creatività oppure rimuovetela.

In amore, non dovete preoccuparvi se le cose con il vostro partner sembrano essere un po’ vaghe. In serata riacquisterete sicurezza. Coloro che sono stati troppo da soli inizieranno ad amare.

Toro – Nella giornata di lunedì avrete tanta voglia di fare. Nel lavoro siete circondati da nuovi collaboratori molto efficienti. In campo sentimentale ci saranno nuovi incontri che richiedono attenzione e disponibilità.

Gemelli – Sarà un lunedì poco rilassante.

Sul lavoro ogni giorno ci sono problemi e polemiche. Vi tocca prendervi delle colpe non causate da voi. Tirate dritti e pensate di organizzare le vacanze da soli o in compagnia.

Cancro – Alcuni di voi devono recuperare energia e superare qualche problema di stagione. Fate attenzione. In arrivo grosse soddisfazioni e un buon guadagno.

Leone – Momento difficile in campo lavorativo, vorreste fare una pausa o una breve vacanza in un'altra città. Difficoltà anche in amore.

Dovete mantenere i toni bassi e mettere da parte quel senso di agitazione.

Vergine – Questo inizio settimana favorisce coloro che hanno un lavoro autonomo o part-time. Potrebbero ricevere apprezzamenti e avanzare di posizione. Il vostro cuore potrebbe aver bisogno un po’ di più attenzione del solito.

Previsioni di lunedì 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata di lunedì ideale per organizzare il vostro tempo e adattarvi a tutte le cose che normalmente non fate a voi stessi.

In amore fate qualcosa di speciale con il vostro partner e ricreate quell'atmosfera romantica tra di voi. Buone notizie in arrivo da metà settimana.

Scorpione – In questa giornata dovete prendere il controllo della situazione e fare ciò che credete sia giusto, anche se qualcun altro potrebbe non essere d’accordo. Avete tutto il diritto di esprimere le vostre opinioni. Agite sulle cose in cui credete fortemente. In amore dovete essere più onesti riguardo ai sentimenti che nutrite per il vostro partner.

Evitando a lungo l’argomento potreste dare l'impressione sbagliata.

Sagittario – In amore è sbagliato nascondere i vostri reali sentimenti dietro una maschera d'indifferenza o, peggio ancora, di cinismo. Avete bisogno di riflettere su ciò che dovete dire e su come lo direte. Tenete il mento in alto, le spalle indietro e siate orgogliosi. Oggi non è la giornata ideale per fare gioco di squadra al lavoro.

Capricorno – Inizio settimana pensieroso. Dovete fare i conti con un amore non corrisposto.

Alcuni per ingelosire un ex usciranno con altre persone. Le coppie di lunga durata hanno un rapporto equilibrato e sereno. Molti raggiungeranno degli accordi lavorativi anche solo a tempo determinato ma utili per il futuro.

Acquario – Inizio settimana con troppe pratiche da sistemare sia in campo lavorativo che economico. Prestate più attenzione agli altri, oggi. Ricordate alle persone quanto sono importanti per te. In amore dovete esprimere chiaramente i vostri sentimenti alla persona interessata.

Pesci – Questa condizione di fermo continua a far parte della vostra vita. Inutile rosicare sulle cose passate, dovete rimboccarvi le maniche e andare avanti. In amore le attuali energie planetarie vi danno una sensazione di stabilità e sicurezza nelle relazioni di coppia. Dovete prestare attenzione alla quantità di cibo che inghiottite per via del troppo lavoro o del nervosismo. La salute dipende da voi.