I transiti planetari nell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì sprigionano delle energie molto potenti, che rendono i simboli zodiacali piuttosto nervosi nei confronti delle sensazioni amorose. La Luna, posizionata nel domicilio della Bilancia, quindi nella casa astrologica del matrimonio, sottolinea in maniera forse troppo profonda le emozioni di coppia, sprigionando qualche tensione che sale a galla in maniera inevitabile. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuove energie nell'oroscopo dell'amore

Ariete: un grande bisogno di affetto vi fa approfondire in maniera alquanto gelosa l'amore per il partner. Va bene lasciarsi andare alle smancerie, ma rischierete di non far respirare più la persona amata in questo modo. Venere in quadratura a Luna in compenso, potenzia l'affetto che risulta alla base di un rapporto di coppia.

Toro: Marte in quadratura a Urano non è un transito planetario dei migliori e potrebbe essere distruttivo per l'amore.

Una furia incontrollabile potrebbe dominarvi completamente, quindi occorrerà che vi controlliate, altrimenti i litigi saranno all'ordine del giorno.

Gemelli: la Luna in trigono v rende molto sensibili e affettuosi in coppia. Mercurio e Marte, in perfetto sestile rispetto al vostro segno, vi potenziano la sfera intellettuale: capirete come procedere in coppia, attuando una strategia giusta per il benessere della relazione.

Cancro: un influsso lunare dal domicilio astrologico del Cancro vi rende iperprotettivi e troppo soffocanti nei confronti del partner ma voi uomini dovrete capire che la vostra compagna non è vostra madre.

Quindi via libera all'amore, ma in modo equilibrato.

Leone: la combinazione del vostro Mercurio con Giove diventa vincente e sprigiona in voi un sesto senso intellettuale utile per captare gli avvenimenti al volo, traendone vantaggio. Investite questa forza quasi sovrannaturale in coppia.

Vergine: in amore riuscirete a vivere entro un determinato schema di coppia che vi siete imposti e al tempo stesso riuscirete ad aprirvi al nuovo, dedicandovi a esperienze stimolanti per niente noiose. Sapete bene che occorre cambiare le cose in positivo, ma lo farete con comodo, senza fretta.

Previsioni astrali di mercoledì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la presenza della Luna nel vostro segno rende il vostro matrimonio stabile e sarete molto motivati nell'approfondire le sensazioni con slancio, anche se l'astro d'argento muta il vostro umore in maniera repentina. Attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner.

Scorpione: esaminate i vostri progetti con meticolosità in coppia e attuate tutto alla perfezione. In questo modo schiverete un influsso di sfida uraniana che cerca di destabilizzarvi, dandovi la sensazione di stare sulle sabbie mobili.

Attenzione quindi e curate ogni minimo particolare con attenzione.

Sagittario: in coppia riuscirete a eludere i problemi, grazie a una nuova perspicacia che vi viene garantita da Giove e Mercurio. La vostra mente è aperta ad alcune percezioni che risultano fortunate per aggirare gli ostacoli.

Capricorno: se fino ad adesso avete controllato i vostri impulsi emotivi, con la quadratura Plutone-Luna ciò diventa più difficile e una nuova prepotenza impregna le vostre sensazioni amorose.

Attenzione a non essere troppo gelosi in coppia.

Acquario: cercate di tenere a bada un'ira eccessiva che potrebbe compromettere il rapporto di coppia e scatenare degli ostacoli insormontabili e imprevedibili. Un vostro modo di parlare avventato è il risultato di un desiderio di indipendenza, che vivete in maniera eccessiva.

Pesci: una nuova calma vi viene elargita dalla combinazione fortunata di Sole e Luna che vi aprono a una comprensione approfondita nei confronti del partner. Utilizzerete l'introspezione per ottenere ciò che vorrete e soddisfare i desideri del partner.