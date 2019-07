Nel mese di agosto i nativi Gemelli avranno una gran voglia di dedicarsi all'amore e alla passione di coppia, con risultati a dir poco magnifici. Allegria, buon umore e passione saranno i perni principali per riuscire a conquistare il vostro partner e passare delle serate di agosto indimenticabili. Lavoro più o meno stabile durante il mese, con giornate nelle quali riuscirete ad essere creativi e ottenere dei meritati successi, ma anche giornate nelle quali invece non avrete la minima idea di come riuscire a garantirvi dei guadagni.

Pubblicità

Pubblicità

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

Astri positivi per i Gemelli per questo mese di agosto per quanto riguarda l'amore di coppia e le nuove relazioni. Il vostro buon umore e la vostra allegria riusciranno a garantirvi serate ricche di passione assieme alla persona amata, ma anche di benessere, di compagnia, di divertimento come non vi capitava da tempo.

Pubblicità

I single, riusciranno a fare "stragi di cuori" durante il mese, in quanto saranno molto attraenti agli occhi degli altri e con un po' di impegno, riusciranno a buttarvi in una nuova relazione.

Amicizie favorite grazie alla vostra positività. Simpatici agli occhi degli altri, avrete voglia di vivere nuove avventure in compagnia delle persone che più amate: insomma, sarete molto spesso in compagnia dei vostri amici, del vostro partner e di chi vi sta più a cuore, finendo per passare delle giornate che ricorderete per sempre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

Bene il mese di agosto per quanto riguarda la salute. Sarete praticamente instancabili passando delle giornate, e delle nottate, assieme alle persone che vi stanno più a cuore. Avrete un gran bisogno di stare sempre fuori a fare movimento, anche per il semplice motivo che non riuscirete a stare fermi in casa con il caldo che c'è.

Fortuna dalla vostra parte durante il mese. L'amore di coppia sarà favorito grazie alla vostra buona stella. Per quanto riguarda il lavoro invece, dovrete faticare un po' per riuscire a centrare i vostri obiettivi.

Lavoro e impegni

Chi è alle prime armi con il lavoro, in questo mese di agosto riuscirà a essere più determinato grazie all'esperienza che va aumentando sempre di più. Per chi invece lavora da tempo, ci saranno delle giornate nelle quali sarà possibile ottenere degli importanti successi sul posto di lavoro, ma anche giornate dove la fortuna non sarà dalla vostra parte e di conseguenza, faticherete a portare a casa guadagni significativi.

Pubblicità

Sarete infine impegnati durante il mese sul lato domestico, alcuni dovranno assolutamente portare avanti un vostro impegno personale che è rimasto indietro. Ci potrebbe essere, quindi, qualche giornata piuttosto stancante.