Il mese di agosto per il segno del Toro sarà particolarmente incentrato sul lavoro, settore nel quale i nativi metteranno a segno numerosi successi e magari un'interessante promozione.

L'amore, al contrario, non procederà al meglio delle aspettative. Forse perché molti avranno la testa fra le nuvole e di conseguenza non dedicheranno molte attenzioni verso la persona amata. La stanchezza infine, si farà sentire spesso durante il mese a causa di un eccessivo sforzo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno del Toro.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e amicizie

A partire dal mese di agosto, la vostra voglia di dedicarvi ad una nuova storia d'amore, oppure di prendervi cura della vostra attuale relazione, sarà particolarmente bassa. Questo significa che spesso durante il mese potreste ricevere delle delusioni in amore, oppure litigare con il partner. Fate attenzione in particolare a quei momenti di calma nei quali il rischio di sfociare in un litigio è molto alto.

Pubblicità

Se l'amore non va a gonfie vele, le amicizie sicuramente andranno meglio. Avrete voglia di uscire assieme ai vostri amici, in spiaggia, in città o più semplicemente rimanere a casa a fare qualunque cosa vi passi per la mente. Questo aiuterà a rafforzare il legame d'amicizia che c'è tra di voi e chi vi sta più a cuore e inoltre, vi farà stare decisamente bene, con dei bei momenti passati in compagnia delle persone che più amate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

A partire dalla seconda metà del mese di agosto, la vostra salute comincerà a risentire di un eccessivo sforzo fatto nell'ultimo periodo. Per non affaticarvi troppo, durante il mese prendetevi qualche giorno di pausa in modo tale da ricaricare completamente le batterie.

Potreste inoltre non riuscire a sopportare il caldo tipico di questo periodo, quindi cercate di rimanere al fresco durante le ore più roventi della giornata. Infine, prendetevi cura del vostro aspetto per cercare di apparire il meglio possibile.

Lavoro e impegni

Da qualche tempo avete in mente un progetto lavorativo che potrebbe essere a dir poco rivoluzionario. In questo caldo mese di agosto, potreste riuscire finalmente ad avere dei risvolti positivi che porteranno avanti la vostra idea. Se ci riuscirete, ne beneficerete anche voi stessi, con meno notti passati insonni e meno nervosismo nei confronti di chi vi sta intorno.

Lasciate perdere i pregiudizi da parte dei vostri colleghi.

Pubblicità

Voi sapete cosa state facendo sul posto di lavoro, quindi andate avanti fiduciosi perché sicuramente con un po' di impegno e di determinazione, riuscirete a trasformare la vostra idea in un progetto lavorativo di successo.