Il mese di agosto per i nativi Leone sarà caratterizzato da allegria, tanta seduzione e molta passione assieme al partner. Ma anche nel Lavoro ci saranno dei successi inaspettati. Sarà un mese a dir poco perfetto, con giornate tutte da vivere in compagnia delle persone che vi stanno più a cuore, in spiaggia, fuori casa, ovunque sarà un posto perfetto per voi: vi basta solo cessere con chi amate. Ciò nonostante potrebbero esserci dei fraintendimenti durante il mese, ma che si risolveranno facilmente e al più presto.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Il mese di agosto sarà alimentato da una massiccia dose di romanticismo e di passione di coppia verso il partner, che andrà a sfociare in serate ricche di passione. Cercherete inoltre di osare, di stupire il partner, organizzando delle giornate molto particolari da dedicare esclusivamente alla persona che più amate. Ciò aumenterà l'affiatamento di coppia, ma soprattutto, rafforzerà la fiducia e l'amore che il partner nutre verso di voi.

I single purtroppo non riusciranno a concludere granchè durante il mese. Anche se sarà difficile resistere alle tentazioni in spiaggia, il vostro potenziale partner non sarà favorevole ad un "primo appuntamento", causando in voi malessere e delusione. Cercate di lavorare sul carattere e curate soprattutto l'aspetto per cercare di ribaltare la situazione.

Fortuna e salute

Durante tutto il mese di agosto, sarete parecchio energici, al punto che alla fine di ogni giornata, vi sembrerà che questa sia letteralmente volata via, e avrete la voglia di poter fare ancora di più.

Questo non andrà ad intaccare la vostra salute, quindi potete pure permettervi di uscire spesso e fare qualche nottata di divertimento in più.

La fortuna vi assisterà sul posto di lavoro durante il mese. Riuscirete infatti ad ottenere tanti successi e degli importanti guadagni, che vi permetteranno di fare cassa per il vostro futuro.

Lavoro e impegni

Gli ostacoli che si erano presentati sul posto di lavoro nei mesi precedenti spariranno del tutto e ora riuscirete a lavorare sodo e a mente serena.

Riuscirete nuovamente a centrare un successo lavorativo dietro l'altro e con un pò di impegno i vostri guadagni torneranno ad aumentare.

Mese con pochi impegni per i nativi del segno, nonostante verso la fine di agosto potreste avere qualche imprevisto che vi terrà impegnati per qualche giorno. In ogni caso, ci saranno delle giornate libere, nelle quali deciderete di rilassarvi e andare in spiaggia a divertirvi in compagnia del vostro partner o dei vostri amici.