Nella giornata di lunedì 22 luglio l'amore sarà poco contemplato o ricco di problemi, come il caso del Capricorno, del Toro e dello Scorpione. Lo stress metterà a dura prova i nativi del segno della Vergine e quelli della Bilancia, situazione scomoda che potrebbe anche essere dannosa per i guadagni. Segno favorito del giorno sarà il Sagittario, in grado di conciliare i vari aspetti della sua vita con tranquillità e perspicacia.

A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni della giornata di lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sarete incaponiti su qualcosa, e difficilmente ci sarà qualcuno che riuscirà a farvi cambiare idea. Meglio invece gli affetti, anche se verterete su qualche argomento importante per voi.

Toro: una distrazione piccola potrebbe creare un problema grande in amore, specialmente se a farne le spese sarà il partner e non voi. Dovreste concentrarvi di più sulle vostre emozioni e cercare di ridimensionarle.

Gemelli: le prospettive lavorative ottime vi faranno concentrare al massimo, gli affari si concluderanno abbastanza bene anche se non sarà sufficiente per conseguire qualche obiettivo che volete conseguire da tempo.

Cancro: bene il lavoro, anche se potrebbe andare meglio. Sarete più inclini al divertimento, al relax, e a qualche strappo alla regola da fare con gli amici. Attenti a non cedere troppe energie alle uscite e allo shopping.

Leone: piccolo calo nel lavoro, forse a causa di poca collaborazione all'interno della cerchia dei colleghi.

Più predisposizione a lavorare da soli. Salute compromessa, dovreste essere più attenti a come recuperate le energie.

Vergine: troppi impegni e troppo poco tempo. Sarete sommersi di faccende da risolvere sia in casa che sul posto di lavoro, e l'unico attimo di fiato lo avrete nel pomeriggio inoltrato. Attenti a non sfogare lo stress su qualcuno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi sveglierete stanchi, e sinceramente ci potrebbero essere dei malumori che persisteranno fino a sera.

Quindi gli affari non vi porteranno granché, a meno che non decidiate di cambiare qualche aspetto del vostro rendimento.

Scorpione: amore in calo, forse a causa di qualche incomprensione o litigio, ma non per cause di gelosia o di terzi. Dovrete lasciare che le cose facciano il loro corso e non darvi pensieri negativi inutilmente.

Sagittario: nella giornata di lunedì si cominceranno a contare le soddisfazioni di stampo economico e lavorativo per voi nativi, ma dovreste fare attenzione alle uscite che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Capricorno: l'amore sarà una grana con cui avrete a che fare per un po', dal momento che l'intesa all'interno della coppia sarà molto bassa o comunque non darà dei salti di qualità, indispensabili per entrambe le parti.

Acquario: dovreste fare attenzione all'aspetto pratico del vostro lavoro per non deludere le vostre stesse aspettative, più che quelle del capo. Utilizzate la vostra creatività, l'arma migliore a vostra disposizione.

Pesci: mancate di intraprendenza, in questo momento.

Quindi lunedì potrebbe essere una giornata priva di stimoli da parte vostra, o comunque che porterà un guadagno minimo e poco gratificante.