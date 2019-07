Il cielo astrologico di mercoledì risulta molto fortunato per via del transito di Luna in Cancro e di Venere in Leone, che in sinergia tra loro bilanciano sapientemente gli affetti e l'emotività, rendendo l'amore di ciascun segno zodiacale molto intuitivo e profondo. Saturno in Capricorno richiama all'ordine Ariete, Cancro e Bilancia, esigendo maggiore concentrazione. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: desiderate tanto vivere l'amore in modo rilassante e benefico, tanto che invierete messaggi che di rado non arrivano a destinazione. Avete bisogno di tranquillità e sceglierete bene la persona che vi garantisca felicità. Attenzione a qualche noia lavorativa.

Toro: riuscirete a vincere la pigrizia di una Venere 'leonina' poiché spinti da un'energia dinamica che solo Urano nel segno sa garantirvi.

In questo modo darete il massimo sul lavoro, cogliendo al volo le occasioni fruttuose.

Gemelli: siete attratti da qualcuno e desiderate vivere una storia senza esitazione. Attenzione però a non utilizzare la stessa impulsività in campo lavorativo, potreste fare scelte troppo azzardate.

Cancro: una Luna posizionata nel vostro cielo astrologico emana i suoi bagliori argentei e vi rende molto materni e al tempo stesso affettuosi con vostra madre.

In campo professionale, sfruttate un'occasione che riconoscerete proficua.

Leone: un certo fascino, la vitalità e uno spiccato savoir-faire vi sono garantiti da Sole e Venere che vi procurano successo in amore. La sintesi e il dono dell'analisi vi fanno invece emergere in ambito lavorativo, dove la fortuna vi bacia con aiuti inaspettati.

Vergine: per farvi largo nel bosco intricato della vostra vita, dovrete avere maggiore fiducia e tagliare i rami secchi per fare germogliare i nuovi. Anche se questo lavoro diventa difficile, voi non demordete, riuscirete poi a raccogliere i frutti in futuro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di ritrovare l'equilibrio perso in passato, contando su una Venere molto sensuale e su Marte carico di energia positiva: insieme potrebbero miscelare aggressività a dolcezza. Cogliendo queste sfumature positive di entrambi i pianeti, in amore sarete molto seduttivi e sul lavoro darete il massimo.

Scorpione: una Luna emotiva e materna dal cielo astrologico del Cancro influenza il vostro carattere, rendendovi fragili e insicuri.

L'astro d'argento fa perdere per un attimo un'obiettività utile sia in amore che sul lavoro, proprio perché plasmato alla perfezione da un Nettuno fantasioso.

Sagittario: l'amore che desiderate non deve disturbare la quiete quotidiana, ecco perché punterete sugli effetti benefici di Giove e Venere, che stimolano in modo equilibrato la sfera sentimentale, smorzando un'eventuale voracità che è il frutto di un amore troppo possessivo.

Capricorno: l'amore per voi amici del Capricorno diventa un pensiero ossessivo e gli attriti provocati da Saturno in opposizione a Venere si fanno sentire, rendendo le sensazioni meno vivibili. Forse state cercando troppe conferme, quando dovreste lasciarvi andare a una spontaneità utile per i sentimenti. Ottime occasioni sono previste in campo professionale.

Acquario: contate sull'influsso benefico di Giove, Plutone, Saturno e Nettuno che vi consigliano in ambito lavorativo di non lasciarvi sfuggire interessanti opportunità e in campo sentimentale di approfondire con curiosità una conoscenza appena acquisita.

Pesci: una sensibilità eccessiva garantitavi da Luna in Cancro forse è troppo marcata per voi amici dei Pesci e in sinergia con Nettuno fa sì che vi nascondiate nei vostri malumori, schivando il confronto con gli altri per paura di non essere all'altezza delle situazioni. Mercurio vi è garante di splendide sensazioni, intellettuali e profonde.