Giovedì 11 luglio 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro ed Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci.

Ariete, progetti in vista

Ariete: progetti in vista. Le azioni che intraprenderanno questo giovedì, grazie all'appoggio gioviale anche se osservato con severità da Saturno, saranno fondamentali per il loro futuro prossimo.

Progetti di convivenza in primis.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dall'avaro Mercurio risulterà probabilmente scarno rendendo, di conseguenza, i nati del segno svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: galanti. Giovedì in cui i nati Gemelli lavoreranno a testa bassa senza quasi accusare la stanchezza ma appena il turno lavorativo sarà giunto al termine si dedicheranno, con tutta probabilità, al partner risultando galanti ed estremamamente affettuosi.

Cancro: attriti familiari. Il destabilizzante Asse Acqua-Fuoco in onda questa giornata per i nativi potrebbe mettere sul loro cammino qualche discussione familiare. Agire discutendo con diplomazia sarà un'ottima mossa.

Scorpione temerario

Leone: attendista. Le soddisfazioni odierne saranno copiose grazie ai favorevoli influssi capitanati da Marte ed appoggiati da Giove nell'Elemento Fuoco ma i nati Leone si aspettano ancora di più ed avranno la pazienza di attendere ulteriori gratifiche nei periodi successivi.

Vergine: lavoro 'flop'. Plutone, Saturno ed il rivoluzionario Urano potrebbero mettere la 'pulce' all'orecchio dei nati del segno evidenziando le manchevolezze di capi e colleghi orientandoli, di conseguenza, verso luoghi lavorativi diversi.

Bilancia: malinconici. Vecchi amici o amori passati emergeranno, con ogni probabilità, in questo giovedì rendendo inclini alla nostalgia i nati Bilancia. Già nelle ore serali l'umore si risolleverà ed il sorriso tornerà sui loro volti.

Scorpione: temerari. Le faccende di cuore sembrano arrivate ad un punto di non ritorno per i nativi. Chi ha una storia traballante potrebbe continuare temerario a tenerla in piedi e stessa cosa per chi si è lasciato da poco che potrebbe ricontattare l'oramai ex.

Pesci ozioso

Sagittario: amici nemici. Giornata ideale, grazie alla retrogradazione mercuriale ed alla spinta propulsiva di Marte favorevole, per comprendere meglio le persone che si hanno accanto.

Qualche amico potrebbe gettare la 'maschera' ed i nativi comprendere come la pensi realmente.

Capricorno: stacanovisti. Saturno e Plutone spingeranno sull'accelleratore in ambito lavorativo spingendo i nati Capricorno a lavorare alecremente sino a sera. Cena galante assieme all'amato bene.

Acquario: stressati. Cambi di umore repentini e polveroni dialettici alzati per futilità saranno i 'doni' di Marte leonino e la Luna scorpionica che potrebbero stressato oltremodo i nati del segno quest'oggi.

Pesci: voglia di 'far niente'. Di alzare un dito oggi non se ne parlerà perchè i nativi vorranno stare in panciolle a godersi la giornata. Invano amici, partner e figli tenteranno di coinvolgerli a mettere il naso fuori casa.