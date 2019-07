Una nuova settimana di luglio sta per prendere il via, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Sarà un momento interessante e di grande serenità per il Toro, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ma anche per l'Acquario, che ha davanti a se una seconda metà del mese vantaggiosa e positiva. Al contrario il Cancro, a causa della Luna in opposizione, vivrà una settimana particolarmente sottotono.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per le giornate da lunedì 15 e domenica 21 luglio, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Stelle delle settimana, dal 15 al 21 luglio 2019, segno per segno

Ariete: con Mercurio in posizione dissonante l’inizio della nuova settimana si rivelerà alquanto sottotono per il segno. Potreste sentirvi agitati e nervosi, delle problematiche potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo.

Tuttavia da giovedì inizierà il recupero ed entro la fine della settimana riuscirete a risolvere i dissapori e godervi un po’ di relax.

Toro: la nuova settimana si rivelerà interessante soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative. Coloro i quali sono alle prese con una situazione legale potranno trovare un compromesso, grazie anche a Mercurio retrogrado. Serenità in amore, Venere potrebbe spingervi a cercare una persona appartenente al passato.

Gemelli: la terza settimana di luglio scorrerà tranquilla per il segno, eccetto per quanto riguarda il fine settimana, quando gli influssi della Luna vi renderanno nervosi e di malumore. Durante le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio, gli astri consigliano di essere prudenti ed evitare il più possibile litigi e discussioni, sia in famiglia che in ambito lavorativo.

Cancro: le giornate di lunedì e martedì si riveleranno alquanto faticose per il segno a causa degli influssi della Luna opposizione.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, soprattutto alla schiena. Nel weekend il vostro quadro astrale migliora decisamente, i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale, vi sentirete romantici e potrete dedicarvi al partner e alla famiglia. Incontri favoriti.

Leone: non sarà una settimana di grandi novità, ma neanche di cattive notizie per il segno. Le giornate scorreranno abbastanza tranquille, se non fosse per il weekend quando la Luna potrebbe rendervi piuttosto irritabili e polemici all’interno dell’ambito lavorativo.

Siate prudenti e diplomatici, ma soprattutto contate fino a 10 prima di parlare.

Vergine: le prime giornate di questa nuova settimana del mese di luglio si riveleranno abbastanza vantaggiose per il segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari e le trattative. Coloro i quali sono alle prese con un nuovo progetto o devono concludere una vendita, saranno favoriti dalle stelle. Weekend sottotono, la Luna in opposizione al segno, vi renderà particolarmente suscettibili e gestire rapporti interpersonali non sarà semplice.

Bilancia: la prima metà della settimana sarà piuttosto impegnativa per i nati sotto il segno della Bilancia. Soprattutto all’interno della sfera lavorativa potrebbero nascere delle problematiche, che tuttavia riuscirete a risolvere a partire dalla giornata di giovedì quando gli astri saranno in aspetto positivo. Il weekend si prospetta romantico e sereno, potrete dedicarvi all’amore e agli affetti. Incontri favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Scorpione: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana molto vantaggiosa per il segno, sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Con Venere in posizione favorevole potrete vivere delle belle emozioni all'interno del rapporto di coppia e i single potrebbero fare dell’incontri fortunati. Nel lavoro sarete decisi e costanti e potrete ottenere dei buoni risultati.

Sagittario: sarà una settimana piuttosto tranquilla per il segno. Sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale potrete fare affidamento sulla protezione delle stelle e affrontare queste nuove giornate di luglio nel migliore dei modi. Nel weekend tuttavia gli influssi della Luna vi renderanno un po’ malinconici, il consiglio delle stelle è quello di cercare di combattere questo malumore praticando un po’ di sano esercizio fisico all’aria aperta.

Capricorno: durante le giornate iniziali della settimana la Luna piena nel segno vi renderà molto riflessivi e autocritici. Sarà il momento ideale per rivalutare alcune decisioni prese durante le giornate precedenti e capire meglio quale strada volete intraprendere. Il fine settimana si rivelerà piuttosto sereno. I single alla ricerca di nuovi incontri saranno favoriti dalle stelle e chi vive in copia potrà vivere delle belle emozioni.

Acquario: dopo una prima metà del mese piuttosto faticosa finalmente arriva un momento di maggior serenità per i nati sotto questo segno. Le giornate centrali di questa nuova settimana di luglio si riveleranno vantaggiose per coloro i quali hanno bisogno di rivedere alcune decisioni prese nelle giornate precedenti, soprattutto all’interno della sfera lavorativa. Weekend positivo, soprattutto per la forma fisica.

Pesci: le prime giornate della settimana saranno completamente dedicate al lavoro, qualcuno è alle prese con nuovi importanti progetti, destinati a regolare belle soddisfazioni durante il periodo autunnale. Weekend sereno in cui dedicarsi agli affetti personali e concedersi un po’ di relax.