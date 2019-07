Un nuovo mese ha appena preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Sarà un luglio decisamente positivo per il Toro e il Leone, tra i preferiti delle stelle, ma anche per i Gemelli, per i quali l'amore torna a ricoprire un ruolo centrale. Al contrario potrebbe essere un momento sottotono per l'Ariete e l'Acquario, che risentirà di un calo fisico. Ecco di seguito la classifica dei segni top e flop di luglio 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Segni top

Toro: durante questo secondo mese estivo gli astri sono dalla parte del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Durante luglio 2019 si potranno concludere vendite redditizie o ricevere proposte interessanti, è un buon momento anche per coloro i quali vogliono aprire un’attività o sono alla ricerca di un’occupazione. In amore, le coppie stabili insieme da tempo, non avranno nulla da temere, al contrario qualcuno potrebbe vivere dei momenti di dubbio e forte indecisione.

Gemelli: il nuovo mese rappresenterà un momento positivo su tutti i fronti. La salute va bene, le energie non mancheranno, sarete creativi e potreste avere le intuizioni giuste. I progetti che iniziano durante questo periodo dell’anno regaleranno successi nei mesi a venire. Anche per l’amore sarà un mese fortunato, ci sarà serenità all’interno del rapporto di coppia, dove non mancheranno le emozioni, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Cancro: un quadro astrale decisamente positivo accompagnerà il Cancro durante il mese di luglio 2019. Inizia infatti per il segno una bella ripresa, riguardante soprattutto la sfera sentimentale. All’interno del rapporto di coppia si accende la passione e il romanticismo, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro. È un buon momento anche per quanto riguarda il fisico e la salute, le cure iniziate in questo periodo dell’anno porteranno degli ottimi risultati.

Al contrario sarà un momento sottotono per quanto riguarda la sfera lavorativa, non mancheranno momenti di stress e nervosismo.

Leone: già durante le prime giornate del mese inizierà un recupero per il segno, riguardante soprattutto l’aspetto psicofisico, che durante il mese precedente ha creato qualche problema. In ambito lavorativo alcune situazioni si sbloccano e potrete ricevere delle soddisfazioni. Buone stelle anche in amore, qualcuno farà importanti progetti per il futuro, come il matrimonio, l’arrivo di un figlio o la convivenza.

Incontri favoriti.

Sagittario: inizia per il segno un momento di estrema positività, luglio 2019 porterà infatti belle novità per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Ci sarà energia e voglia di fare, ma anche romanticismo e nuovi incontri sentimentali. Insomma durante il nuovo mese niente mancherà al segno, finalmente potrete riscattarvi da un inizio anno alquanto sottotono.

Pesci: arriva finalmente un momento di maggiore positività per il segno, che soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo va incontro ad un luglio ricco di occasioni e novità.

Anche per quanto riguarda l’amore sarà un mese fortunato e i single avranno l’opportunità di fare incontri interessanti per il futuro. Tuttavia non mancheranno momenti di stress e nervosismo, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Segni flop

Ariete: durante il mese di luglio 2019 i nati sotto questo segno vivranno un momento molto interessante per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. L’impegno dedicato al lavoro però, allontanerà l’Ariete dagli altri aspetti importanti della sua vita, come l’amore. Dei contrasti potrebbero nascere in famiglia e con il partner. Anche per il fisico sarà un momento sottotono, potreste accusare dei lievi malesseri.

Vergine: rispetto al mese precedente ci sarà un recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore dove la Vergine potrà ritrovare un po’ di serenità. Al contrario sarà un mese abbastanza faticoso per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare banali fastidi fisici. Anche l’ambito lavorativo potrebbe creare delle problematiche, la situazione migliora rispetto ai mesi precedenti, tuttavia i risultati ambiti sono ancora lontani.

Bilancia: a causa della dissonanza di Saturno sarà un mese abbastanza sottotono per il segno. Durante le prime giornate del mese la Bilancia risentirà di un calo di energie. Vi sentirete di malumore e gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice. Questo causerà la nascita di contrasti e discussioni sia all’interno dell’ambito lavorativo che in amore. Siate cauti, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Scorpione: mentre per l'amore è un buon momento, lo Scorpione vivrà un mese sottotono per quanto riguarda il fisico. Già durante le prime giornate di luglio risentirete di un calo di energie e potreste essere vittima di lievi fastidi fisici. In ambito lavorativo non mancano le situazioni di stress, dei contrasti potrebbero nascere con i colleghi o i superiori.

Capricorno: sarà un mese faticoso per il segno, non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il mese di giugno potrebbe essersi concluso con un cambiamento in tal senso, qualcuno potrebbe essersi sposato o aver iniziato una nuova relazione, fatto sta che il Capricorno farà fatica ad abituarsi al nuovo stile di vita e questo creerà dei momenti di stress e agitazione. Gestire rapporti interpersonali non sarà semplice e i contrasti con il partner e la famiglia potrebbero essere quasi all’ordine del giorno.

Acquario: non sarà un mese fortunato per il segno, che già durante le prime settimane di luglio risentirà di un calo di energie. Sarà un momento sottotono per il fisico, gli astri consigliano di evitare gli sforzi e di dedicare maggiori attenzioni alla cura del corpo e della mente. I contrasti non mancheranno neanche per quanto riguarda l’amore e l’ambito lavorativo.