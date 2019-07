L'Oroscopo del giorno 4 luglio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito al possibile andamento di questo nuovo giovedì. Quest'oggi sotto analisi l'amore e il lavoro influenzati direttamente dall'ingresso della Luna in Leone. Punto di interesse generale, come sempre, l'Astrologia applicata ai sei simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo il pensiero delle stelle? Bene, prima di incamminarci lungo i misteriosi sentieri astrali, spesso intricati e difficili da interpretare, vediamo di mettere in risalto i segni considerati vincenti in questa parte della settimana.

Diciamo subito che a gongolare tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno solamente in due: Scorpione e Capricorno. Meno interessante il periodo invece, seppur abbastanza positivo, per coloro appartenenti a Sagittario, Acquario e Pesci tutti valutati con quattro stelle. Periodo sotto le attese purtroppo, sempre secondo le previsioni di giovedì 4 luglio, per gli amici della bilancia, nel frangente sotto stress da fluttuazioni astrali poco favorevoli.

Classifica stelline 4 luglio 2019

Gli astri sono pronti a dare l'ok a quei pochi segni fortunati previsti per questo giovedì. In evidenza la scaletta con le stelle riguardanti i sei simboli astrali da Bilancia a Pesci, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi. In questo caso fondamentale risulta essere la nuova classifica stelline al momento impostata sulla giornata del 4 luglio 2019. Curiosi di sapere a chi sorriderà la giornata sotto esame e chi invece sarà messo sotto stress da astri dissonanti?

Bene, iniziamo pure ad analizzare nei dettagli la scaletta con le stelline di oggi:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario, Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 4 luglio, previsioni

Bilancia - In arrivo un giorno decisamente poco affidabile sotto molti punti di vista. Gli astri saranno poco amichevoli, quindi preparatevi a restare fuori dai giochi almeno in questa parte della settimana. In generale vi attende un periodo movimentato, qualunque sia la vostra situazione, sappiatelo.

In molti casi al centro di questo giorno ci sarà una strana emotività, il che potrebbe dimostrare una parte del vostro carattere piuttosto fragile. Parlando d'amore, avrete bisogno di circondarvi degli affetti più cari in modo da ricevere rassicurazioni. Sentitevi liberi (soprattutto in coppia) di esprimere ogni vostro desiderio, in modo da avvicinarvi il più possibile alla persona amata. Single, per uscire da una situazione che attualmente desta un poco di preoccupazione le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino.

Questo potrebbe aiutarvi ad avere una visione più oggettiva dei problemi, fornendo una valida soluzione. Le previsioni del giorno invitano a dare più soddisfazione alle persone che vi stanno vicino. Nel lavoro, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Scorpione - Giovedì sforzatevi di pensare e/o agire positivamente: infatti tutto il periodo sarà da considerare ottimo a tutti i livelli.

Gli astri del giorno consigliano di aver fiducia nelle stelle: sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una già 'tanta carne al fuoco'. Per gli altri, arriveranno soluzioni alla portata capaci di sbloccare impasse o problemi in via di definizione. L'amore, sarà per voi meraviglioso grazie alle ottime influenze astrali. Diciamo che sarete di splendido umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno. Organizzate un pranzo, una cena o semplicemente un'uscita con la persona amata, se non altro per vivere al meglio la giornata. Single, carburerete più del solito per via di influenze lunari davvero positive. In alcuni casi vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare. Sarà la giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre e per allargare i vostri orizzonti. Nel lavoro, sarete decisi a trascorrere al meglio la giornata: ben quattro pianeti terranno alto il senso del dovere e renderanno brillanti le vostre idee. Abilità e circostanze ottimali vi porteranno a scegliere le situazioni più favorevoli.

Sagittario - Il prossimo giovedì si presenterà assolutamente a toni normali, dunque non troppo positivo né troppo negativo per voi Sagittario. Gli astri invitano ad una certa calma: qualche ostacolo inatteso potrebbe saltar fuori in ogni momento, quindi, non sarà proprio il caso di prendere iniziative non richieste. In amore, sarete pronti ad avere una discussione seria con il vostro partner, perciò sforzatevi di avere un'idea più chiara della vostra relazione: potrebbero nascere discussioni animate. Chi vive una storia incerta e un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare il recupero, magari con una vacanza fuori programma. Single, sfrutterete questo momento per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente, che cosa vi fa star bene e che cosa no. In tanti avrete voglia di libertà e questa riflessione sarà ottima per rompere con la quotidianità. Nel lavoro infine, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avete veramente in mente. Non sarà facile, ma le stelle premieranno il vostro impegno.

Capricorno - In arrivo un giorno altamente favorevole sia nei sentimenti che nelle attività lavorative. Questa parte della settimana, quindi, specialmente in relazione agli affetti, non darà nessun motivo per lamentarvi. Valutata nelle predizioni di giovedì con le quattro stelle dei periodi legati alla routine, la giornata risulterà decisiva in alcune questioni aperte in campo sentimentale. In molti casi sarete di buonumore ed avrete una gran parlantina, cosa che sorprenderà chi vi conosce da tempo, ma soprattutto sorprenderete positivamente voi stessi. In coppia migliorerete il dialogo con la persona del cuore ed insieme farete dei progetti interessanti per i giorni avvenire. Single, oggi sarete al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Mente e corpo saranno distesi e questo vi consentirà di essere più amichevoli e molto più aperti al dialogo e agli approcci. Sono lontani i giorni in cui non riuscivate a inserirvi in un gruppo o in una conversazione: approfittatene. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata, tutto sarà facile e nulla vi peserà. Unico problema sarà eseguire al meglio ogni compito assegnato.

Acquario - Giornata parzialmente buona, valutata dall'Astrologia di giovedì con le quattro stelle della normalità. Il consiglio del giorno: non date troppo ascolto agli altri su determinate questioni, dovete essere voi stessi a valutare eventuali situazioni per poi decidere di conseguenza. Visto che non sarà il momento più giusto per cominciare nuove esperienze, tenevi pure ben stretto quello che avete e attendete tempi migliori. In campo sentimentale, la conversazione sarà la chiave di svolta, sarà tempo di far luce su eventuali malintesi anche se di poco conto, ottenendo così un notevole miglioramento del vostro rapporto. Da evitare assolutamente distrazioni inutili e/o scontrosità fuori luogo ma siate discreti e disponibili sempre. Single, nessuna nuvola sulla vostra giornata, andrà sicuramente tutto bene come da voi voluto e, visto il periodo, trascorrerete delle piacevoli ore in compagnia delle persone a cui tenete maggiormente. Nel lavoro invece, pazienza e prudenza vi consentiranno di raggiungere le mete tanto ambite. Nonostante la vostra impulsività e la vostra ansia, il desiderio di riuscire vi spingerà a voler ottenere tutto e subito.

Pesci - La giornata sarà mediamente buona, anche se in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti. Moderate le aspettative cercando di non fare passi falsi: attendere tempi migliori per prendere decisioni importanti potrebbe risultare una scelta saggia e alla lunga vincente. Secondo l'oroscopo del giorno 4 luglio, riguardo l'amore, se coltiverete il rapporto con tanto affetto ed altrettanta passione, i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità. In coppia provate a rilassarvi, così facendo il vostro menage andrà certamente a migliorare. Il consiglio è quello di puntare su una maggior intesa con il partner. Se single invece, potrete contare su un clima gioioso e disinvolto, la comunicazione scorrerà fluida e vi sentirete motivati. In generale ve la spasserete alla grande, magari divertendovi con gli amici di sempre. Nel lavoro, le stelle vi caricheranno di abbastanza buona energia e spirito d'iniziativa, proprio ciò di cui avrete bisogno per terminare con successo gli impegni in calendario. Cercate di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative, perché faranno bene alla vostra carriera.