Anche il secondo mese della stagione estiva è giunto. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Ultimamente i sentimenti non sono stati semplici da gestire, ci sono state delle complicazioni, nonostante le diverse opportunità che si sono presentate.

Pubblicità

Pubblicità

I single, infatti, hanno avuto la possibilità di fare delle conoscenze importanti, grazie a Venere intrigante nel segno. Belle novità hanno riguardato anche il settore professionale, non sono mancate proposte da dover valutare e accettare per portare avanti il proprio successo lavorativo. Il mese precedente, per il segno zodiacale dell'Ariete è stato favorevole da molti punti di vista, anche in campo salutare non sono mancate delle note positive.

Per quel che riguarda il mese di luglio, l'energia non sarà al top, il vostro fisico potrebbe infatti essere messo alla prova.

Pubblicità

Cercate quindi di salvaguardare la salute, dedicando anche i momenti a voi stessi. In particolare l'ultima settimana del mese, non sarà semplicissima da gestire, ma riuscirete comunque a programmare i vostri impegni, grazie a diversi pianeti favorevoli per voi. In campo sentimentale con Giove dalla vostra parte, è possibile portare avanti le proprie relazioni, ma anche ricucire strappi appartenenti al passato. Nel lavoro, non mancheranno delle buone occasioni che potrebbero far valere il vostro operato. Scopriamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il lavoro e l'amore dell'Ariete nel mese di luglio 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo luglio il lavoro e l'amore per l'Ariete

Per quel che riguarda il settore sentimentale, Venere tornerà ad essere favorevole nell'ultima parte del periodo. Quindi, se nelle prime settimane potrebbero esserci dei momenti di confusione, sarà possibile vivere un momento di recupero nella parte conclusiva. In questo mese, i sentimenti non saranno però in primo piano, ad agosto ci sarà un maggiore recupero per le coppie che vogliono portare avanti il proprio amore.

In campo lavorativo, le stelle sono dalla vostra parte, chi è in cerca di lavoro potrebbe ricevere delle proposte e vivere un momento di riscatto. Stelle interessanti soprattutto per quanto riguarda la penultima settimana del mese, quando arriveranno delle buone conferme e risposte che da tempo erano attese. Il prossimo mese, quello d'agosto, sarà anche favorevole per il lavoro, giungeranno infatti delle buone novità, da sfruttare, come delle fruttuose collaborazioni.