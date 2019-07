Questo terzo mese estivo non sarà privo di complicazioni per i nati sotto il segno dello Scorpione, non mancheranno infatti momenti di nervosismo e agitazione. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. In amore non sarete molto partecipi e le prime due settimane di agosto preferirete trascorrerle in solitudine, per chiarirvi le idee e capire bene come muovere i prossimi passi.

Anche in ambito lavorativo non mancheranno le difficoltà, attenzione alla sfera economica. Di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per lo Scorpione, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Scorpione, agosto 2019

Amore: per quanto riguarda l’ambito sentimentale il mese di agosto 2019 si rivelerà particolarmente faticoso per lo Scorpione. All'interno dei rapporti di coppia e in ambito familiare non mancheranno i momenti di tensione e disagio, litigi e discussioni sono dietro l’angolo.

Il consiglio degli astri per questo nuovo mese estivo è quello di agire con cautela, è sconsigliato buttarsi a capofitto in una nuova relazione sentimentale o cercare di mettere alla prova il partner per tirare fuori la reazione desiderata, questo infatti potrebbe rivoltarsi contro di voi. Le coppie che nei mesi precedenti hanno attraversato dei momenti di incertezza, dovranno cercare di seppellire l’ascia di guerra, se non ci riuscite, forse non avete accanto la persona giusta.

Tuttavia le ultime 10 giornate del mese si riveleranno più vantaggiose, si potranno trovare delle soluzioni e anche fare incontri interessanti, che non per forza debbano trasformarsi in un amore.

Lavoro: anche per quanto riguarda la sfera professionale non sarà un mese privo di tensioni, le prime tre settimane di agosto infatti potrebbero portare alla nascita di polemiche all'interno del rapporto con i colleghi e con i superiori.

Particolarmente faticosa potrebbe rivelarsi la giornata del 7 agosto, il consiglio degli altri è quello di mantenere la calma ed evitare di diventare schiavi del proprio nervosismo. Non sarà dunque un mese di grandi novità, più che di azione sarà un mese di attesa, in cui coloro i quali sono alle prese con nuovi progetti o hanno affrontato un cambiamento all'interno dell’ambito lavorativo potranno iniziare a risolvere alcune questioni, sempre evitando di mettersi eccessivamente in mostra.

A partire dal 24 le stelle tornano a sorridervi e con l'inizio del mese di settembre qualcuno potrebbe ricevere una telefonata interessante. Gli astri consigliano comunque di tenere sotto controllo l’aspetto economico durante quest’ultimo mese estivo, le uscite infatti potrebbero superare di gran lunga le entrate.

Salute: come anticipato, quello di agosto 2019 sarà un messo leggermente sottotono per il segno, non mancheranno momenti di nervosismo e qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici.

Il consiglio delle stelle è dunque quello di ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessi, cercate di evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi ma anche di stare alla larga dalle discussioni. Le ultime due giornate del mese si riveleranno le più fortunate in tal senso e con l’arrivo di settembre inizierà un bel recupero.