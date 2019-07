Sul piano astrologico Lunedì 29 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Venere, il Sole e Marte saranno in Leone. Nel frattempo Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro e invece Nettuno sarà nei gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro.

Ariete passionale

Ariete: passionali. Il Sole e il 'loro' pianeta Marte di Fuoco doneranno ai nati del segno una carica passionale degna di nota.

Il focus odierno, di conseguenza, sarà orientato probabilmente sulle faccende di cuore.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno rendendo i nati Toro fiacchi e svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Qualche noia lavorativa sarà da mettere in conto.

Gemelli: nervosi. I nativi saranno probabilmente poco avvezzi alla risata e al buonumore.

Sia al lavoro che a casa potrebbero innervosirsi alla minima provocazione.

Cancro: stressati. Qualche grana in ambito amoroso potrebbe coglierli d'improvviso e, sommandosi alle urgenze lavorative, stressarli parecchio. Sarà bene, ove possibile, prendere un giorno di ferie.

Routine per Scorpione

Leone: corteggiamenti. Lo sbarco di Venere nel loro segno registrato il giorno precedente, ora inizia a far sentire i suoi 'frutti'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Una vecchia conoscenza potrebbe far nuovamente capolino nella loro vita ma, stavolta, per corteggiarli.

Vergine: taciturni. Scucire una parola di bocca ai nati del segno questo lunedì sarà un'impresa ardua, a causa della dissonanza dei Luminari. La loro parlantina diverrà più scorrevole solo in tarda serata.

Bilancia: nuovi amori. La triade Sole-Venere-Marte oltremodo favorevole innescherà, con ogni probabilità, una serie di eventi che spingeranno i nativi nelle braccia di un nuovo amore.

Che sia davvero l'anima gemella?

Scorpione: routine. Lunedì senza infamia e senza lode dove la routine sarà probabilmente protagonista indiscussa. Un'ottima mossa per i nati Scorpione sarebbe dedicarsi al relax più assoluto.

Acquario voltagabbana

Sagittario: sfacciati. Marte nel loro Elemento sarà un'arma a doppio taglio per i nati del segno. Da un lato donerà loro una carica energetica invidiabile, dall'altra potrebbe farli essere estremamente sfacciati, specialmente in ambito lavorativo.

Capricorno: perplessi. Il comportamento della persona amata potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nativi. Alcuni mediteranno sino a sera sul da farsi per poi, c'è da scommetterci, potrebbero optare per una sonora ramanzina al partner.

Acquario: voltagabbana. L'ambiente lavorativo potrebbe inaspettatamente cambiare i propri punti di riferimento al vertice ed i nati Acquario dovranno adeguarsi alle circostanze, venendo tacciati di essere doppiogiochisti.

Pesci: amore 'flop'. Le relazioni amorose dei nativi, con ogni probabilità, viaggeranno sui binari del nervosismo: ogni motivo, seppur futile, basterà per innescare un polverone biblico. Lavoro in secondo piano.