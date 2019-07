Durante il fine settimana che va da sabato 17 a domenica 18 agosto molti si dedicheranno per rendere queste ore uniche e divertenti, lasciando da parte i problemi e le preoccupazioni per far spazio al relax. Sarà soprattutto la situazione che rispecchierà appieno i nativi dei segni del Leone, dei Gemelli e il Sagittario. Un weekend sottotono e alle prese con qualche problema sentimentale sarà invece il caso della Bilancia e l'Acquario.

A seguire, le previsioni astrologiche del fine settimana, segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: alcune situazioni spinose sono state appianate, non avrete problemi in ambito amoroso con il vostro partner, però sarete sovraccaricati di ansia e stress a causa del lavoro. Il sabato questa situazione potrebbe persistere, mentre la domenica sarà leggermente più distesa.

Toro: ancora sulla cresta dell'onda sul lavoro, il sabato non ci sarà tregua però avrete delle soddisfazioni uniche nel loro genere, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario.

La domenica potrete concedervi una piccola vacanza. Occhio alla salute.

Gemelli: il weekend sarà una occasione per fare qualche gita, colmi di entusiasmo grazie alla settimana che avete vissuto al top. Domenica ci potrebbero essere delle incomprensioni sul piano familiare, quindi converrà fare alcuni chiarimenti.

Cancro: distesi. Avrete modo di constatare con i vostri occhi che le cose saranno leggermente migliorate semplicemente perché ora vedrete sotto un punto di vista meno “scuro”.

Una piccola cenetta romantica con il partner nel sabato o una gita al mare nella domenica vi sarà di notevole aiuto.

Leone: divertimenti. Oltre a del tempo a vostra disposizione, sarà anche il vostro umore ad essere favorevole per i divertimenti, soprattutto con i più piccoli. Spazio quindi a indimenticabile tenerezza, anche con il partner. Qualche acciacco a causa dello stress lavorativo, ma niente di cui preoccuparsi.

Vergine: vi dedicherete a ciò che amate di più, e pazienza se questo vi farà isolare. Al momento ciò che conta è avere un sabato in solitudine, davanti ad un film oppure in un ristorante. Il lavoro potrebbe ripresentarsi nella domenica, ma non sarà così faticoso come sembrerebbe.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche punta di gelosia all'interno della vostra coppia nel sabato farà nascere una piccola discussione che però si protrarrà nella domenica, se non fate attenzione al nervosismo.

Al momento le amicizie saranno quelle che vi risulteranno più gradite.

Scorpione: ottimo il lavoro, ottimi i risultati che otterrete grazie al vostro rendimento lavorativo. Troverete inoltre una collaborazione inaspettata da parte di un collega che vorrà ricambiarvi di qualche favore fatto in passato. I rapporti interpersonali stanno leggermente prendendo quota.

Sagittario: ogni cosa procederà per il meglio, ovvero come i giorni precedenti il weekend prospettavano.

Carichi, determinati sul lavoro e appassionati in amore. Gli incontri di questo fine settimana avranno delle ripercussioni positive in fatto di sentimenti.

Capricorno: svago. Vi dedicherete interamente ai divertimenti, senza minimamente pensare alla routine e alle persone che vi creano routine. Sarete indifferenti per quanto riguarda il campo economico, e una volta riuscirete a godervi appieno i frutti delle vostre fatiche.

Acquario: vi sentirete fiacchi, ma non abbastanza da rinunciare ad uscite serali e a fare qualcosa di assolutamente diverso dalla norma nelle mattine e nei pomeriggi. Favorito il sabato, con qualche nuovo incontro che stuzzicherà la vostra fantasia.

Pesci: meglio il sabato che la domenica, dal momento che quest'ultima si prospetta alquanto monotona e senza sbocchi. Le prime ore del weekend infatti saranno caratterizzate da una spigliata voglia di sorridere e di godervi il poco ma buono che la vita vi offrirà.