Mercoledì 31 luglio 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno nel segno del Cancro, mentre Venere, il Sole e Marte saranno nei gradi del Leone. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano resteranno nel segno del Toro e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci.

Gemelli passionale

Ariete: bellicosi. I nati del segno durante la giornata odierna potrebbero essere parecchio nervosi innescando, di conseguenza, litigi per questioni di poco conto.

Al partner tale atteggiamento bellicoso non andrà a genio.

Toro: fiacchi. Date le copiose dissonanze in questa giornata i nati Toro godranno, con ogni probabilità, di uno scarno bottino energetico che li renderà svogliati durante lo svolgimento delle incombenze lavorative.

Gemelli: passionali. Da un lato le vicende lavorative scorreranno senza troppe novità, ma dall'altro le questioni amorose andranno a gonfie vele, grazie specialmente all'accoppiata favorevole Sole-Venere.

Serata di passione.

Cancro: gelosi. Qualche attrito in ambito amoroso nascerà, con tutta probabilità, a causa dei comportamenti ambigui della persona amata che faranno scattare la 'molla' della gelosia dei nativi.

Vergine sottotono

Leone: attendisti. I Pianeti fanno il tifo per loro ma questo mercoledì potrebbe risultare leggermente in sordina, tanto che i nati Leone decideranno di non calcare la mano nelle situazioni in essere.

Vergine: sottotono. L'ambiente lavorativo nasconderà, c'è da scommetterci, più di un'insidia a cui i nati del segno difficilmente potranno sottrarsi. Tali asperità abbasseranno il loro tono umorale.

Bilancia: shopping. Mentre qualcosa 'bolle in pentola' nelle faccende di cuore dei single, alcuni potrebbero regalarsi l'acquisto di un capo d'abbigliamento 'scaccia-pensieri' e, magari, sarà l'abito del primo appuntamento.

Scorpione: lavori extra. I nativi che lavorano a chiamata saranno privilegiati in quanto il telefono squillerà più del solito facendo risollevare le loro finanze, che ultimamente non navigavano in acque tranquille.

Finanze 'flop' per Pesci

Sagittario: sarà un mercoledì in cui a farla da protagonista sarà la sfera amicale, nella quale i nativi potrebbero avere ben chiare le persone che hanno di fronte, scindendo i veri amici da chi non lo è.

Capricorno: svogliati. Ultima giornata di luglio nella quale i nati Capricorno non avranno probabilmente voglia di dedicarsi alle incombenze pratiche, anzi 'strizzeranno l'occhio' al relax più assoluto.

Acquario: stressati. Gli astri dissonanti durante questa giornata potrebbero compromettere alcuni rapporti sia amicali che amorosi dei nativi. La diplomazia non sarà il loro forte e potrebbe derivarne qualche acceso litigio.

Pesci: finanze 'flop'. 'Spendi, spandi, effendi' cantava Rino Gaetano e sembra che i nati Pesci l'abbiano preso alla lettera durante questo mese. Giunti all'ultimo giorno di luglio potrebbero rendersi conto di aver decisamente esagerato.