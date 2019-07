L'Oroscopo di giovedì 1° agosto prevede l'arrivo di un po' vacanza a epilogo di un periodo movimentato per il Cancro, mentre il Leone sarà molto determinato nel portare avanti i suoi progetti, parecchia energia contraddistinguerà la giornata dei Gemelli.

Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la prima giornata del mese di agosto.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vitalità contraddistinguerà il vostro stato d'animo.

Qualcuno potrebbe porsi delle domande sulla persona che ha al proprio fianco e chiedersi se è veramente quella giusta. Avete voglia di creare una famiglia e state cercando di fare di tutto per raggiungere una stabilità economica.

Toro: Urano a vostro favore vi permetterà di ritrovare la serenità che state cercando. Alcuni di voi vogliono portare avanti dei progetti innovativi e hanno voglia di ricreare un rapporto con le persone lontane.

In amore potreste trovarvi nella condizione di dover perdonare qualcuno.

Gemelli: sarete molto energici nella giornata di giovedì 1° agosto. Avete tanta voglia di fare a livello professionale e soprattutto in molti sono interessati a ritrovare l'amore. Chi ha chiuso una relazione da tempo sente infatti il bisogno di innamorarsi nuovamente.

Cancro: in ambito lavorativo siete stati molto impegnati.

Diverse le richieste dei vostri superiori a cui avete dovuto adempiere. Adesso però, è arrivato il momento di prendervi un periodo di vacanza per recuperare le energie e dedicare del tempo alla vostra famiglia che nell'ultimo tempo avete trascurato.

Leone: un periodo di ripresa per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Chi ha iniziato da poco una relazione sente il bisogno di lasciarsi andare completamente, ma non dovete però perdere di vista gli obbiettivi che vi siete prefissati.

Vergine: cambiamenti in arrivo in questo giovedì 1° agosto, dovrete però stare attenti all'aspetto economico della vostra vita non proprio al massimo. Periodo ottimale per chi vuole mettere su famiglia o chiarire dei disguidi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: qualcuno potrebbe sentirsi un po' stanco e sotto pressione per via di alcuni cambiamenti imminenti. Se avete qualche problema in ambito sentimentale è meglio che risolviate subito la questione.

Per alcuni dei nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Scorpione: avete nuovi progetti in ballo a cui state lavorando per cercare di risollevare la vostra situazione economica. Dovrete cercare di mettervi in gioco il più possibile, anche in ambito sentimentale. Chi ha chiuso una relazione da poco potrebbe non essersi ancora ripreso.

Sagittario: in questo giovedì 1° agosto sarete molto determinati a chiudere i rapporti che non vi fanno bene.

Se qualcuno è stato ripetutamente scortese con voi potreste sbottare e far scoppiare un litigio. Cercate però di non esagerare con le parole.

Capricorno: la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento su di voi. Sul lavoro non avete ben chiare le idee su quello che volete fare nel futuro. Le stelle porteranno delle grande agevolazioni per il vostro segno zodiacale. Se avete alcuni problemi da risolvere dovrete portare pazienza.

Acquario: siete delle persone molto positive, ma ultimamente state trascurando il vostro partner per dedicarvi ad altro. Potreste avere qualche piccola discussione sul lavoro, ma dovrete cercare di mantenere la calma.

Pesci: successo previsto per la giornata di giovedì 1° agosto. In molti sembreranno interessati ad ascoltare le vostre opinioni e avrete un'influenza molto positiva sugli altri. Alcuni potrebbero essere indecisi tra due storie sentimentali.