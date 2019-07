L'entrata di Venere nel segno del Cancro apre uno scenario tutto nuovo e molto profondo per i sentimenti. Nella quarta casa astrologica l'amore punta sugli affetti familiari, ecco che le previsioni astrologiche seguenti punteranno un riflettore sulla serenità e il benessere relativo al focolare domestico. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: Venere passa in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo e da questo incrocio planetario scaturisce una certa tensione o delusione nei confronti della relazione a due.

Forse attualmente il vostro rapporto non è come ve lo aspettavate.

Toro: le vostre sensazioni sono incanalate in maniera obiettiva e camminano sui vostri binari che non si incrociano con quelli del partner. Il vostro desiderio di autoaffermazione è forte e nulla potrà fermarvi o farvi cambiare opinione nei confronti dell'amore.

Gemelli: Venere è andata via dal vostro cielo, ma vi ha insegnato ad amare in modo raffinato e consapevole. Fate tesoro di questi consigli stellari, l'astro venusiano influisce comunque positivamente poiché molto vicino a voi.

Cancro: Luna e Venere si congiungono nel vostro cielo e sarete molto affettuosi con il partner, dando e richiedendo amore. Punterete tutto sull'amore di coppia poiché il coronamento dei vostri desideri avvenga proprio nella vostra famiglia.

Leone: molto fieri di ciò che pensate, porterete avanti le vostre teorie senza dare peso a ciò che pensa il partner. Una forte volontà vi pervade e un orgoglio intellettuale vince su tutti i sentimenti. Riuscirete anche a individuare una debolezza del partner, usandola a vostro vantaggio.

Vergine: molto premurosi nei confronti della persona amata, sarete propensi a prendervi cura di lui/lei proprio perché spinti da un influsso venusiano che vi rende molto romantici e sognatori.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una tensione latente in coppia potrebbe salire a galla proprio in concomitanza con gli influssi non molto favorevoli di Saturno e Venere. Potreste essere molto analitici nell'individuare ciò che non va nella relazione a due, ma attenzione a come lo dite.

Scorpione: l'affetto e l'amore camminano di pari passo con Venere e Luna nel cielo astrologico del Cancro. Sarete molto devoti al partner e approfondirete maggiormente il lato romantico della coppia, rendendo la storia quasi platonica.

Sagittario: molto servili nei confronti del partner, non esiterete ad annullarvi per rispondere alle sue richieste, proprio perché spinti da una preoccupazione eccessiva delle sue necessità, quando dovreste pensare un po' di più a voi stessi.

Capricorno: una certa freddezza si fa sentire in coppia e viene sprigionata da una Luna dirimpettaia che vi conferisce irritabilità. Sarete anche spinti da una spiccata voglia di indipendenza che vi fa mettere alla prova il partner per capire se la storia funziona ancora bene come in passato.

Acquario: la vostra coscienza è in pieno riorientamento e anche in coppia sarete molto freddi e consapevoli nell'intraprendere un cammino amoroso che potrebbe portarvi a troncare la relazione, se quest'ultima non è in linea con le vostre aspettative.

Pesci: Venere e Sole dal cielo del Cancro riescono a collaborare con il vostro Nettuno e vi rendono socievoli e affettuosi con la vostra metà. Una nuova sicurezza vi riveste e affronterete la solita routine in maniera più concreta. Di sicuro la persona che voi amate noterà e apprezzerà questo cambiamento in voi.