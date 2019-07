Una nuova settimana ha appena preso il via, dunque è inevitabile chiedersi quale sarà il responso degli astri per la giornata di domani. Sarà un martedì introspettivo per il Toro che potrebbe cercare un riavvicinamento con una persona lontana. Fase di recupero per la Bilancia che vivrà un giorno all'insegna della positività e di una buona dose di energia, mentre i Pesci potranno dedicarsi completamente all'amore e saranno favoriti i nuovi incontri.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo di martedì 9 luglio segno per segno

Ariete: la giornata di martedì si rivelerà abbastanza faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e i sentimenti. Nei rapporti di coppia, infatti, potrebbero sorgere dei forti contrasti causati da un tradimento o dalla mancanza di fiducia nei confronti del partner. Alti e bassi in ambito lavorativo, mentre è atteso un periodo di recupero nella seconda metà della settimana.

Pubblicità

Toro: sarà una giornata di introspezione e autoanalisi. Potreste ritornare sui vostri passi in merito ad una decisione presa nei mesi scorsi. Di solito siete molto orgogliosi e testardi, ma martedì potreste riconoscere uno sbaglio commesso in passato e cercare di riaprire le porte della vostra vita ad una persona da cui vi eravate allontanati. Momento interessante per gli affari.

Gemelli: sarà una giornata molto interessante; potreste ricevere una proposta importante o una telefonata attesa da tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Martedì 9 luglio sprizzerete energia da tutti pori, e in amore potreste vivere delle belle emozioni. In ambito lavorativo, il vostro impegno e la vostra costanza verranno premiati.

Cancro: sarà una giornata sottotono soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica. Potreste accusare un calo di energie o soffrire di un lieve malessere. Questa situazione vi costringerà a rallentare i ritmi. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche.

Serenità in amore.

Leone: martedì potreste essere un po' in affanno soprattutto nella gestione dei rapporti interpersonali. Infatti rischierete di sentirvi di cattivo umore e di dare un'impressione sbagliata di voi, sembrando arroganti e presuntuosi e allontanando gli altri. Cercate di essere cauti in amore, meglio evitare di impelagarsi in litigi e discussioni.

Vergine: l'inizio della seconda settimana di luglio non è stato dei migliori, ma fortunatamente fin da martedì potrete recuperare.

Pubblicità

Sarà un momento positivo per la salute, le energie non mancheranno, così come la voglia di fare. In ambito lavorativo e nella sfera sentimentale sarà possibile chiarire alcune problematiche e godersi una giornata di serenità e armonia.

Bilancia: giornata fortunata per il segno. Se nei giorni scorsi avete avuto litigi o discussioni in famiglia o con il partner, potrete cercare un chiarimento. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità; non lasciatevi scappare l'occasione che aspettate da tempo.

Pubblicità

Scorpione: sarà una settimana molto positiva e la giornata del 9 luglio non sarà da meno. Buon momento per il fisico: le cure e i trattamenti specifici iniziati in questo periodo daranno i risultati sperati. In ambito professionale vi sentirete creativi e potreste avere le giuste intuizioni. Alti e bassi in amore, qualcuno potrebbe puntare tutto su di una relazione sbagliata.

Sagittario: sono in arrivo giornate positive soprattutto per i sentimenti. Le relazioni e le conoscenze che nasceranno martedì, infatti, si riveleranno importanti nei mesi futuri. Il consiglio degli astri è dunque quello di non restare ancorati al passato, ma di guardare con ottimismo verso il roseo futuro che vi attende.

Capricorno: le stelle consigliano di osare in questo secondo martedì di luglio. Da troppo tempo, infatti, sembra che abbiate perso la leggerezza e vivacità che vi permetteva di affrontare con spensieratezza le vostre giornate. Gli astri hanno in serbo delle belle sorprese per voi in questo mese, dunque non abbiate paura di lasciarvi andare, soprattutto se avete voglia di ricominciare dopo una storia finita.

Acquario: giornata sottotono per il segno; potrebbero esserci delle problematiche di natura economica, come una spesa imprevista o un guasto da riparare. Sarete preoccupati e, di conseguenza, non sarà facile assumere un atteggiamento positivo e rilassato. Potrebbero sorgere dei contrasti in amore e in famiglia.

Pesci: la giornata di martedì 9 luglio si rivelerà estremamente positiva per voi, in particolar modo per quanto concerne l'amore. Vi sentirete romantici e passionali, ci sarà complicità all'interno dei rapporti di coppia. Se nei giorni scorsi avete avuto dei problemi, finalmente potrete risolverli e ritrovare un pizzico di serenità. Incontri favoriti per i single, mentre al lavoro potrebbero prendere il via dei progetti importanti.