Con l'inizio di luglio, l'estate è ormai entrata nel vivo, come sarà questo secondo mese estivo? Sarà un momento vantaggioso per il Cancro, che, grazie al favore di Venere, potrà vivere delle belle emozioni, i sentimenti occuperanno un ruolo di centrale importanza; ma anche per la Vergine, che, dopo un giugno sottotono, vivrà un bel momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Mese faticoso, invece, per l'Acquario e la Bilancia, che, stando al presagio degli astri, dovranno prendersi maggiormente cura del proprio fisico.

Pubblicità

Pubblicità

Ecco qui di seguito l'Oroscopo completo del mese di luglio per tutti i segni, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute e la classifica dei segni top e flop del mese.

Segni top

Gemelli: nonostante l’opposizione di Giove inviti il segno a prestare attenzione durante il corso di questo nuovo mese estivo, luglio si rivelerà un momento vantaggioso soprattutto per il fisico e l’ambito lavorativo. Vi sentirete energici ed intuitivi, qualcuno potrà ridefinire a proprio vantaggio le condizioni di un accordo, avanzare o ricevere una proposta interessante.

Pubblicità

Alti e bassi in amore.

Cancro: con Venere nel segno a partire dalla prima settimana del mese, sarà un luglio interessante e di grande ripresa per il segno, che ha iniziato l’anno leggermente sottotono. Vi sentirete energici ed in forma. In ambito lavorativo si potranno concludere degli accordi vantaggiosi, qualcuno potrebbe fare un incontro che conferirà maggior prestigio alla propria posizione lavorativa. Soluzioni in amore, soprattutto per le coppie che, durante il mese precedente, hanno affrontato dei momenti di crisi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: quello appena iniziato sarà un mese decisamente positivo per il segno del Leone, per il quale inizia un momento di totale recupero. Soprattutto a partire dalla seconda settimana del mese, grazie al Sole nel segno, potrete avvertire un miglioramento del fisico, vi sentirete in forma e le energie non mancheranno. Gli astri lasciano, inoltre, presagire l’arrivo di importanti novità in campo lavorativo, il duro lavoro dei mesi precedenti darà i suoi frutti.

In amore non mancheranno le emozioni, qualcuno inizierà a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza. Incontri favoriti per i single.

Vergine: sarà un mese decisamente più fortunato di quello precedente per il segno, in ambito lavorativo e in amore ci sarà una bella ripresa e nasceranno importanti progetti. Tuttavia per quanto riguarda il fisico sarà un momento decisamente sottotono, non mancheranno i momenti di stress ed agitazione.

Pubblicità

Il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi qualche momento di riposo e di cercare di affrontare le vostre giornate con maggior positività.

Sagittario: il nuovo mese estivo si rivelerà molto vantaggioso per il segno, sotto tutti punti di vista. Già durante le prime giornate di luglio il Sagittario potrà notare un bel recupero fisico, le energie non mancheranno e le cure iniziate in questo periodo dell’anno porteranno a degli ottimi risultati.

Pubblicità

I sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e anche i singoli alla ricerca di nuovi incontri potranno fare interessanti conoscenze.

Pesci: sarà un luglio positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove nasceranno importanti opportunità di crescita e miglioramento. Anche per i sentimenti sarà un mese vantaggioso, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single potranno fare incontri intriganti. Al contrario potrebbe essere un momento faticoso per il fisico.

Segni flop

Ariete: il mese di luglio si rivelerà sottotono per il segno, almeno per quanto riguarda il fisico. Soprattutto durante le ultime settimane potreste avvertire un forte calo di energie ed accusare dei fastidi fisici. Cercate dunque di evitare gli sforzi e dedicarvi qualche momento di riposo. Migliora la situazione sentimentale, grazie agli influssi di Giove. Novità in ambito lavorativo.

Toro: sarà un mese faticoso per il segno, in cui non mancheranno momenti di stress e nervosismo. In ambito sentimentale potrebbero esserci delle situazioni da risolvere, durante il mese precedente potreste essere stati un po’ distanti all’interno del rapporto di coppia ed ora dovete cercare un modo per recuperare. In ambito lavorativo non mancheranno i momenti di stress, in cui vi sentirete fortemente sotto pressione. Potrebbero nascere delle problematiche, tuttavia entro la fine del mese riuscirete a risolverle.

Bilancia: con Saturno dissonante il nuovo mese non sarà privo di insidie per i nati sotto questo segno zodiacale. In ambito sentimentale non mancheranno i contrasti e anche per i single la ricerca dell’anima gemella, quello di luglio 2019 non si rivelerà affatto un mese vantaggioso. Un occhio di riguardo sarà da dedicare alla salute e alla forma fisica. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici soprattutto nella parte iniziale del mese. Bene l’ambito lavorativo, grazie anche al favore di Giove.

Scorpione: nonostante il mese di luglio segni un importante recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale del segno, si rivelerà un mese particolarmente faticoso per quanto riguarda il fisico e l’ambito lavorativo. Non mancheranno momenti di tensione ed agitazione, soprattutto nella rima metà del mese quando Marte sarà dissonante al segno. Potrebbero nascere contrasti e incomprensioni nel rapporto con i colleghi e/o i superiori.

Capricorno: sarà un mese difficoltoso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la salute. Con l’inizio di luglio infatti qualcuno potrebbe avvertire un repentino calo di energie ed accusare dei disturbi psicofisici. In ambito sentimentale non mancheranno i contrasti, già a partire dal mese di giugno qualcuno potrebbe aver perso sicurezza nei propri o negli altrui sentimenti. Ci saranno dunque dubbi ed incertezze all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single faranno fatica ad incontrare qualcuno che alimenti il proprio interesse. Buone stelle in ambito lavorativo.

Acquario: questo secondo mese estivo sarà abbastanza impegnativo per il segno, sia per quanto riguarda i sentimenti che l’ambito lavorativo infatti non mancheranno le agitazioni e le controversie. Purtroppo a venire meno sarà proprio la calma e la pazienza necessarie a risolvere le problematiche. Inevitabilmente lo stress accumulato si rifletterà sulla vostra salute psicofisica, causandovi alcune difficoltà.