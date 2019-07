L'Oroscopo di martedì prevede l'entrata di una Luna molto raffinata in Bilancia. L'amore cammina a braccetto con una sensibilità che punta più su valori estetici, sull'attrazione per il piacere che diventa anche armonia intellettuale. Ciascun simbolo zodiacale potrà usufruire di questa spinta sensibile utile per migliorare se stessi e il mondo che li circonda. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti anche il lavoro.

Buone intuizioni nell'oroscopo di martedì

Ariete: apparite molto annoiati e indecisi sul da farsi in amore.

Forse questo atteggiamento è dovuto a un bagaglio di ricordi che vi portate dietro, ancorandovi a un passato che non vi permette di vivere il presente con felicità.

Toro: la posizione favorevole di Sole e Saturno rispetto al vostro cielo astrologico favorisce i viaggi di affari. Partite quindi e approfittate di questi transiti planetari favorevoli per incrementare i guadagni. In amore, il desiderio di introdurre nuove sensazioni nella sfera affettiva è potenziato alle stelle.

Gemelli: il vostro temperamento volitivo sarà confermato da un sestile Luna-Marte davvero dirompente, che vi aprirà all'azione con determinazione. Sarete molto simpatici in ambito lavorativo e intreccerete buoni rapporti anche grazie alla vostra intelligenza vivace. I rapporti amorosi diventano più approfonditi.

Cancro: l'influenza lunare dal domicilio della Bilancia vi scombussola e sarete molto instabili d'umore. Passerete da una certa pigrizia a un eccesso di sensualità che potrebbe creare attriti in famiglia.

In ambito lavorativo, cercate di far prevalere la ragione sull'istinto.

Leone: i vostri rapporti lavorativi salgono alle stelle con Marte che vi spinge ad agire nella maniera giusta e Mercurio che vi apre a un dialogo benefico per intrecciare splendide collaborazioni. In amore, sarete molto teatrali e brillanti.

Vergine: Saturno e Urano in trigono bilanciano alla perfezione la fantasia e la logica, rendendovi originali al punto giusto. Questa sferzata di creatività vi sarà utile nel lavoro così come in amore e riuscirete a bilanciare la vostra immaginazione e uno spirito pratico, racchiudendoli in uno spazio ben definito.

Tra sogno e realtà nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto proiettati a curare il vostro aspetto estetico, sarete eleganti e desiderosi di armonizzare sia voi stessi che il mondo che vi circonda. Una Luna ottimista potenzierà le vostre capacità intellettive sul lavoro e in ambito affettivo potrebbe influenzare i vostri sentimenti concretizzandoli con il matrimonio.

Scorpione: siete molto proiettati nel vivere i sentimenti con slancio vitale e molto determinati a concretizzare i vostri affetti, instaurando legami stabili, in grado di creare nuovi nuclei familiari ricchi di amore.

Attenzione solo a un influsso mercuriano e marziano in quadratura che potrebbero rendervi nervosi in campo professionale.

Sagittario: l'intreccio planetario benefico di Giove e Luna renderà la vostra vita molto positiva. In amore sarete molto protettivi e in ambito lavorativo, vi aprirete a rapporti più profondi e fruttuosi, utili per incrementare gli affari.

Capricorno: in amore, non siate troppo superficiali e non lasciatevi prendere da dubbi e timori che minacciano la vostra serenità sentimentale.

Tenderete a ritirarvi in una vostra interiorità che vi preclude interessanti opportunità anche in ambito lavorativo.

Acquario: l'influsso benefico di una Luna amichevole dalla Bilancia vi riscalda il cuore, rendendovi più sensibili nei confronti dell'amore. La vostra voglia di vivere rapporti sereni vi spingerà ad attuare una spinta perfezionistica continua. In ambito lavorativo, puntate sulle vostre spiccate facoltà intellettuali.

Pesci: in amore, sarete molto indecisi se seguire puramente un valore estetico o incrementare il desiderio di una storia armoniosa che non guardi solo alle apparenze. Fantasia e sensibilità camminano a braccetto con la ragione, rendendo il vostro lavoro brillante e creativo.