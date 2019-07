Nelle due giornate del weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio per i nativi di vari segni zodiacali ci saranno ottime possibilità di fare viaggi, di scoprire qualcosa di nuovo e di approfondire ciò che già si conosce. Sarà il caso dei Pesci, dei Gemelli e del Capricorno, i quali si meritano tutte le distrazioni che vogliono. Sarà invece un weekend faticoso per il Leone e lo Scorpione, che avranno qualche intoppo pratico.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: divertimento il sabato, domenica in assoluto relax.

Pubblicità

Pubblicità

Che sia in spiaggia oppure sul proprio divano, avrete finalmente la vostra fetta di distensione, la stessa che non vedevate da molti giorni. Sarà un'ottima occasione per godere delle piccole gioie della vita.

Toro: il vostro fine settimana si prospetta meno faticoso del solito sul fronte lavorativo e quindi potrete dedicarvi di più alla vostra persona, ai vostri interessi, e perché no, anche a coltivare alcune amicizie e rivederne qualcuna di vecchia data.

Pubblicità

Gemelli: la vostra voglia di sole sarà accompagnata da tanta vivacità che potrete sfogare in giochi con gli amici, erotismo con il partner, o comunque nella condivisione di emozioni forti e positive. Sabato impegnato su alcune questioni pratiche e finanziarie.

Cancro: darsi da fare non sarà mai abbastanza, qualcuno di esigente come il capo vi darà di che scervellarvi perbene per il sabato. Domenica, a parte qualche insofferenza di coppia, sarete in grado di sviluppare una intesa che terrà per molto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: l'aspetto pratico del vostro lavoro potrebbe leggermente sfuggirvi di mano nel sabato, forse perché troppo distratti da altre questioni. Avrete modo di staccare la spina domenica sera, ma sarete comunque ricchi di risorse per ripartire più forti di prima.

Vergine: l'amore farà capolino nella vostra vita in un fine settimana in cui potreste fare faville con il partner. Ottimi gli sviluppi relazionali all'interno della famiglia di questi due giorni: avrete modo di fare qualche chiarimento dopo dei fraintendimenti poco piacevoli.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non sarete nel pieno delle forze, potreste quindi avere bisogno di qualcuno che vi aiuti in una faccenda da risolvere entro la domenica. Un amico sarà non solo un appoggio, ma anche un valido espediente per fare uno strappo alla regola senza particolari implicazioni.

Scorpione: monotoni. Sarete esausti, quindi non riuscirete nemmeno a concedere qualche attenzione in più al partner e agli amici. Gli sforzi vi faranno apparire diversamente dalle vostre intenzioni, quindi per il momento meglio non lasciarvi coinvolgere.

Pubblicità

Sagittario: ottime remunerazioni finanziarie, lavoro più collaborativo all'interno della cerchia dei colleghi e molte soddisfazioni a livello pratico. Il vostro finesettimana non sarà tutto svago e giochi, ma sicuramente molto redditizio.

Capricorno: avrete modo di fare qualcosa con un amico fidato, ma niente di più. Il livello amoroso al momento è a terra, e non ci sarà modo di recuperare entro la domenica. Però saprete come organizzarvi per vivere qualcosa di eccezionale con poco.

Pubblicità

Acquario: meglio le amicizie, potreste avere molta più soddisfazione nello stare con qualche amico di vecchia data che non con il partner o con qualche spasimante che vorrebbe diventare più “appiccicoso”.

Pesci: siate meno svogliati, specie se arriverà qualche invito o sorpresa da parte di chi amate per una breve vacanza all'insegna della bellezza, forse in qualche città d'arte. Bene anche a livello finanziario.