I simboli zodiacali nell'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì sono alla ricerca di rapporti sentimentali profondi, poiché molto coinvolti emotivamente dall'influsso di Venere e Luna in Cancro. Così assetati di nuove storie, essi coglieranno al volo le opportunità stellari che solo le previsioni astrali segno per segno sanno elargire.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra intuizione è buona per capire se davvero potete fidarvi di un ammiratore che aspetta solo un vostro sì per concretizzare la storia.

Siete molto prudenti con Venere in quadratura da un lato e Saturno dall'altro, che vi rendono un po' tiepidi nei confronti dell'amore.

Toro: il vostro desiderio è quello di cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati e ci riuscirete solo attingendo a una certa originalità che si esprime in tutte le forme d'amore e nell'approccio diretto con il probabile futuro partner. Ma dovrete avere coraggio per ottenere successo.

Gemelli: molto social e aperti alle nuove conoscenze, non esiterete ad andare a un evento o a una festa.

Siete pieni d'amore e molto predisposti ad approfondire nuove amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più, agite quindi, avrete la meglio.

Cancro: con Venere nel segno, tenderete a innamorarvi di persone dolci e tenere come voi. Sarete molto romantici e alla ricerca di un amore sognatore, che vi faccia costruire un vero e proprio 'nido d'amore' in casa. L'incontro con il Sole promette bene per le conquiste amorose, approfittatene dunque.

Leone: quasi dei leadership in comitiva, di certo non passerete inosservati grazie alla vostra capacità comunicativa che è il frutto di una ferma volontà nel concretizzare i vostri ideali, esternandoli con fervore.

Colpirete dritto al cuore una persona in particolare, che penderà dalle vostre labbra.

Vergine: l'influsso venusiano dal domicilio astrologico del Cancro tenderà a farvi cercare un partner che risponda a un quadro prestabilito, quello che voi vi siete costruiti nella mente sul modello dei vostri genitori. Seguendo queste orme patriarcali, cercherete di creare lo stesso focolare domestico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro modo di approcciarvi all'amore potrebbe essere 'karmico' poiché derivante da alcune situazioni passate che voi prendete come esempio per riviverle nuovamente nel presente.

Saturno è implacabile in questo senso e solo quando rivivrete questi scenari nostalgici allora avrete ben chiare le idee sull'amore.

Scorpione: molto affettuosi con tutti, abbellirete la vostra casa per ricevere ospiti e vi aprirete alle nuove amicizie con maggiore serenità. Luna e Venere dal Cancro rendono i vostri legami sentimentali forti e profondi, quindi approfittate di questa splendida combinazione per concretizzare i vostri progetti amorosi.

Sagittario: Giove in sinergia con Venere, innesca un desiderio eccessivo di essere amati che vi offusca quasi la visuale amorosa, rendendovi a tratti spossati e inquieti. Attenzione a valutare bene la persona che scegliete, poiché in questo stato qualcuno potrebbe approfittare della vostra buona fede.

Capricorno: troppo timidi e insicuri nei confronti delle nuove opportunità amorose per via di un'opposizione lunare che si fa sentire nel vostro segno, risulterete molto emotivi o pigri e privi di stimoli.

Forse questa vostra crisi deriva da un evento vostro personale, indagate quindi alla ricerca della verità.

Acquario: la quadratura di Luna e Venere non è molto incoraggiante per l'amore e anche se nascessero delle storie adesso, non avranno il successo desiderato da voi. Evitate quindi di intraprendere nuove avventure adesso che potrebbero solo deludervi.

Pesci: un Sole volitivo dal domicilio astrologico del Cancro ha come missione da compiere quella di concretizzare i vostri progetti amorosi. In sinergia con Venere che procura sensazioni gradevoli, il successo è assicurato.