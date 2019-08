Il Ferragosto è una giornata di festa celebrata in Italia ogni anno il 15 agosto con pranzi e scampagnate. Viene festeggiata da tutti, indipendentemente dall'orientamento religioso, ma spesso non si conosce il significato di questa ricorrenza e molte persone hanno dubbi sulla nascita della tradizione.

Ad oggi, in Italia e in altri Paesi del mondo questa giornata viene celebrata a livello cristiano come l'Assunzione in cielo della Vergine Maria, ma molto tempo prima il ferragosto veniva festeggiato per altri motivi. Qual è il significato di questa ricorrenza e perché viene celebrata proprio il 15 di agosto?

Il Ferragosto ai tempi dei romani

Nell'antica Roma, esisteva già la tradizione di festeggiare il ferragosto. I romani interpretavano la festa come la celebrazione degli dei Opi e Conso e festeggiavano la fine dei lavori agricoli nei campi.

Successivamente, nell'anno 18 a.C. l'imperatore romano Ottaviano Augusto stabilì che a partire dal primo giorno del mese di agosto venisse festeggiato un periodo di festa. Da qui la parola ferragosto (feriae augusti), che significa riposo di Augusto.

Il ferragosto e la Chiesa cattolica

Le tracce della nascita di questa tradizione all'interno della Chiesa cattolica risalgono al periodo compreso tra le fine del IV secolo e la fine del V secolo. La celebrazione del ferragosto come Assunzione in cielo di Maria iniziò a partire dal VII secolo, ai tempi di papa Sergio I.

Successivamente, a proclamare il dogma cattolico dell'Assunzione di Maria fu papa Pio XII nel 1950.

Fu l'unica occasione in cui un pontefice fece uso dell'infallibilità papale ex cathedra, ovvero dell'ufficio di pastore e dottore di tutti i cristiani.

Si trattò di un evento così particolare, tanto da spingere lo psicanalista Gustav Jung a definirlo "l'evento più rilevante della storia del cristianesimo".

Non solo una festa religiosa

Da un punto di vista pagano, il ferragosto viene festeggiato come il vertice della stagione estiva.

Escursioni, gite fuori porta, pranzi e festeggiamenti che durano tutta la giornata.

Il ferragosto è visto come il culmine della bella stagione, dal giorno dopo si inizia un lento declino verso l'autunno. C'è un detto che esprime perfettamente il concetto della fine dell'estate: "per san Rocco, la rondine fa fagotto".

Il ferragosto nel mondo

La festa viene celebrata il 15 agosto anche nel resto del mondo cattolico, dove viene però sempre legata all'Assunzione.

E' il caso di un Paese fortemente cattolico come la Spagna, dove per l'occasione prendono il via numerose e importanti processioni, in alcuni casi anche sfilate in tipici abiti tradizionali.

In alcuni altri Paesi, le tradizioni sono molto diverse. E' il caso dell'Irlanda, dove la festa di mezza estate viene festeggiata con un tuffo in mare che si dice aiuterebbe a giovare di buona salute per tutto il corso dell'anno.

In Inghilterra, invece, durante l'ultima settimana di agosto viene festeggiata la fine dell'estate e il termine delle vacanze scolastiche.

L'India, infine, ha un altro motivo per festeggiare la giornata del 15 agosto, in quanto è il giorno in cui ricorre l'anniversario della sua Indipendenza dal Regno Unito.