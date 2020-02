L'Oroscopo del mese di febbraio per i nati dal 21 marzo al 19 aprile riserverà delle piacevoli sorprese nel campo dell'amore, sia riguardo ai single che per chi è già impegnato in una relazione sentimentale. Ad annunciarlo sarà proprio la prossima Luna piena, che dal prossimo 8 febbraio regalerà ai nati sotto al segno dell'Ariete delle piacevoli novità in amore.

Approfondiamo quindi l'oroscopo di febbraio [VIDEO] relativo al segno dell'Ariete.

Febbraio: l'Ariete e l'amore

Per quanto riguarda l'amore, come già anticipato, sarà un mese di passione.

I single potranno vivere delle grandi passioni e incontrare persone interessanti. I legami che si instaureranno in questo periodo avranno le carte in regola per durare nel tempo e consolidarsi.

Anche coloro che hanno già una relazione sentimentale stabile potranno apprezzare i benefici della luna che porterà nella coppia la voglia di trascorrere più tempo insieme. Un piccolo consiglio? Occhio alla gelosia, che spesso vi fa reagire d'impulso.

Un'idea originale potrebbe essere quella di organizzare proprio per il giorno di san Valentino un viaggio romantico o, comunque, una sorpresa che il partner apprezzerà sicuramente.

Un aiuto arriverà da Venere, che resterà nel segno dell'Ariete fino al 4 marzo.

In primo piano il lavoro

Se l'amore andrà a gonfie vele. Saranno Giove e Nettuno a farla da padroni nel vostro segno e a beneficiarne sarà la creatività, ottime idee, intuizioni, vi porteranno ad avere l'idea giusta al momento giusto. Nella seconda parte del mese, poi, arriverà in soccorso il pianeta Urano ad assicurare successo in campo finanziario.

Se avete già qualche progetto in corso d'opera, l'oroscopo del mese di febbraio sarà il più favorevole per avere il meritato successo. Ma non finisce qui, il magico allineamento di Giove e Nettuno nel segno dell'Ariete vi regaleranno altri due momenti proficui per il lavoro durante questo 2020: sia nel mese di luglio che in quello di ottobre.

Le stelle sulla salute

I nati sotto il segno dell'Ariete sono, di solito, molto attivi ed energici.

Sul finire della stagione invernale la vostra vitalità si risveglierà lentamente, per poi esplodere velocemente nella seconda parte del mese, quando tornerà la voglia di praticare sport all'aria aperta e rimettersi in forma.

Il mese di febbraio è il momento giusto per dedicarsi alla cura del corpo, in particolare curare i dolori di stagione, ma anche rinvigorire con creme e balsami la pelle e i capelli.

La riflessione è importante

Curato il corpo, è ora il tempo di prendersi cura dello stato emotivo. Sempre forti e guerrieri, anche il segno dell'Ariete ogni tanto ha i suoi momenti di sconforto da affrontare.

Ecco, allora, che le stelle consigliano di lasciarsi per un attimo tutto alle spalle e prendersi del tempo per sé, chiudersi in una salutare riflessione. Dedicarsi alla meditazione, allo yoga, può essere una valida soluzione per trovare la risposta giusta a quesiti irrisolti o preoccupazioni immotivate.

La fortuna dell'Ariete e un consiglio per febbraio

Fino al 19 febbraio, il Sole regalerà l'entusiasmo necessario per andare fino in fondo con i progetti. Il momento migliore per un viaggio d'affari o spostamenti per piacere sarà la prima metà del mese, mentre l'ingresso di Venere nel segno dal 8 di febbraio sarà fautore di qualche notizia inaspettata, con un evento favorevole anche a livello economico.

Infine, per concludere, un piccolo consiglio che riguarda in generale tutte le sfere della personalità dei nati sotto il segno dell'Ariete. Si tratta di spiriti determinati e abbastanza combattivi, ma in questo inizio anno dovranno cedere un po' il passo alla diplomazia, evitare i toni accesi e non cedere alle polemiche.