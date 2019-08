Una nuova settimana ha appena avuto inizio: quali sono le previsioni degli astri e delle stelle per il 6 agosto? Si prospetta una giornata all'insegna della forza e della vitalità per il Leone che potrà ottenere belle soddisfazioni soprattutto sul lavoro.

La Bilancia potrà dedicarsi interamente all'amore, mentre l'Acquario farà bene ad essere più selettivo nella scelta delle amicizie.

Oroscopo del giorno martedì 6 agosto segno per segno

Ariete: sarà una giornata ancora leggermente sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda la tenuta fisica.

Qualcuno di voi risentirà di un calo di energie e accuserà dei piccoli fastidi in particolar modo a gambe e schiena. Concedetevi un po' di riposo ed evitate gli sforzi eccessivi. In ambito lavorativo, invece, sta per iniziare un buon momento di ripresa che raggiungerà l'apice durante il weekend.

Toro: questo giorno - così come accadrà nel corso dell'intera settimana - non sarà dei più brillanti soprattutto sul lavoro dove vi troverete in una condizione di stress e agitazione che potrebbero anche riversarsi sulla vostra salute.

Provate a stare alla larga dalle polemiche e ritagliatevi qualche spazio solo per voi. Buone notizie durante il weekend quando ci sarà una ripresa nella vita sentimentale.

Gemelli: avrete un grande desiderio di divertirvi e svagarvi. Saranno favorite le uscite in compagnia e le nuove conoscenze. Per quanto concerne i rapporti di coppia, vivrete dei momenti di serenità e armonia. Alti e bassi sul lavoro, dove sarà necessario armarsi di pazienza e attendere la stagione autunnale per avere dei miglioramenti.

Cancro: quella di martedì 6 agosto sarà una giornata di leggera confusione. Avrete tanti pensieri per la testa e in un primo momento vi sembrerà impossibile prendere una decisione. Tuttavia si tratterà soltanto di un momento passeggero, poiché le cose sono destinate ad andare meglio nel weekend. Fase fortunata invece per l'amore e anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Leone: state attraversando un periodo di grande forza in cui non vi mancano le energie, così come la voglia di fare.

Gli astri vi sono favorevoli e, in ambito professionale, le vostre scelte si dimostreranno vincenti. Serenità in amore. Attenzione invece alle spese.

Vergine: è arrivato il momento di prendere in mano la vostra vita e di risolvere alcune problematiche sorte nella sfera sentimentale che da tempo non fanno che causarvi delle preoccupazioni. Il consiglio delle stelle è quello di non provare a cambiare a tutti i costi una persona perché ciò è impossibile, ma al contempo potreste anche cominciare a volgere le vostre attenzioni verso qualcun altro.

Bilancia: durante la giornata di martedì 6 agosto i sentimenti ricopriranno un ruolo di centrale importanza. Infatti sarà un giorno favorevole alle relazioni dove regneranno armonia e romanticismo. Al contrario, non sarà il momento ideale per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi; meglio aspettare l’inizio del prossimo mese per lanciarvi in una nuova esperienza professionale.

Scorpione: momento difficile in amore, con molte coppie che hanno dovuto affrontare un periodo di alti e bassi, ricco di complicazioni e polemiche.

In alcuni casi è stato proprio l'orgoglio di voi dello Scorpione a rappresentare un ostacolo. Gli astri consigliano di riflettere su quali sono le vostre priorità: infatti solo voi potete capire se è il caso o meno di portare avanti una relazione tormentata.

Sagittario: giornata non facile. Sul lavoro ci potrebbero essere dei problemi anche se, per fortuna, non dovrebbero essere di difficile risoluzione. Se avete perso da poco un impiego, nella prima metà di agosto potrebbe arrivare una telefonata importante. Alti e bassi in amore.

Capricorno: non sarà una giornata particolarmente positiva, difatti potreste risentire di un calo fisico ed accusare dei fastidi o malesseri. Il consiglio delle stelle è quello di concedervi un po' di riposo e di evitare gli sforzi. In amore potrebbero esserci dei problemi, ma soltanto all'inizio della prossima settimana arriverà l'atteso chiarimento.

Acquario: giornata tormentata che potrebbe causare un accumulo di stress. Qualcuno di voi potrebbe essere in ritardo con una consegna o con la presentazione di un progetto, dunque in ambito lavorativo potrebbero sorgere delle difficoltà. Attenzione a coloro che ritenete degni della vostra fiducia: qualcuno che avete conosciuto da poco potrebbe voltarvi le spalle proprio nel momento del bisogno.

Pesci: sarete molto concentrati sul lavoro, infatti in questo periodo desiderate solo di far carriera e siete disposti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo prefissato, anche se ciò potrebbe portare a scontrarvi con una persona che ricopre un ruolo più importante del vostro. I sentimenti riprenderanno quota nel fine settimana.