La seconda settimana del mese di agosto 2019 entra nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di martedì 6 agosto, giornata che vedrà il Toro stanco a livello fisico. Per il Sagittario momento importante invece in amore. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo di tutta la giornata per i dodici segni zodiacali.

Ariete: in amore Luna in opposizione in grado di fermare la grande evoluzione del vostro cielo.

Oggi prenderete un po' tutto di petto, sarà sbagliato questo atteggiamento. Nel lavoro si riparte, ma è meglio evitare qualsiasi tipo di discussione con soci e collaboratori.

Toro: per i sentimenti, è inutile mettersi a discutere, anche perché si rischia entro il 14 di vivere una grande conflittualità. Nel lavoro lasciate perdere se qualcosa non funziona, meglio aspettare la fine del mese. Stanchezza per il fisico.

Gemelli: tutto quello che si fa in questo periodo può essere importante. C'è qualcosa in più per voi. Nel lavoro non tutto è andato bene negli ultimi tempi, dovete rimediare un po'. Non mancheranno le energie per il fisico.

Cancro: in amore giornata un po' strana, mantenete la calma altrimenti si rischiano discussioni. A livello lavorativo sembra proprio che stiate vivendo un momento di contrasto.

Vorreste che un programma possa aver successo. Stanchezza per il fisico.

Leone: se possibile cercate di parlare oggi di eventuali problemi difficili da superare. Le situazioni migliori arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Nel lavoro gli incontri sono importanti e potreste anche pensare a un progetto che partirà tra qualche mese.

Vergine: a livello sentimentale questa sarà un'altra giornata interessante, ma attenzione alle storie poco chiare. Nel lavoro momento promettente che permette un'evoluzione anche per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Nuove proposte in arrivo.

Previsioni e oroscopo del 6 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso recupero netto, tornate ai protagonisti, ma dovete desiderarlo veramente. A livello lavorativo approfittate di questo periodo per rilanciarvi. Con Giove favorevole ma Saturno dissonante non mancheranno scelte drastiche da fare.

Scorpione: in amore, se una persona non risponde alle vostre chiamate potreste anche allontanarla.

Nel lavoro con queste stelle potrete accettare una trasformazione. Fase migliore per il fisico.

Sagittario: l'amore è più fortunato, con la Luna in aspetto interessante e Venere positiva raddoppia la vostra vitalità. Nel lavoro ancora momenti interessanti, state affrontando situazioni importanti.

Capricorno: per i sentimenti giornata non al top, agitazione e piccole tensioni da superare. A livello lavorativo miglioramenti generali e grande risveglio.

Stanchezza per il fisico a fine giornata.

Acquario: si può parlare di un piccolo calo, ma non tutti sono in una profonda crisi in amore. Nel lavoro novità per chi ha un'attività indipendente. Energia per il fisico.

Pesci: in amore momento in cui dovrete tenervi lontano dai ricordi, in particolare se c'è stata una separazione. Nel lavoro nuovi stimoli, ma non tanto validi. Piccolo calo dovuto ad uno stress fisico.