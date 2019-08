Le sensazioni amorose prendono il volo nelle previsioni astrologiche dedicate alle relazioni a due e le emozioni entrano in gioco, anche in maniera prepotente. L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì annuncia una Luna ospite nel domicilio dello Scorpione. Il luminare in ottava casa astrologica, quella del mistero e dell'occulto, rende gli affetti molto intuitivi e affascinanti, anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: in perfetta forma fisica, avrete a disposizione l'influenza positiva di una Luna in Bilancia che approfondisce il senso artistico. Pur rimanendo nelle proprie convinzioni e seguendo un istinto di libertà, scenderete a compromessi per risolvere al meglio alcune questioni amorose.

Toro: la Luna in opposizione pone l'interrogativo su cosa desiderate veramente dal partner, dato che le sensazioni sono scombussolate da transiti planetari molto ribelli.

Alcuni Toro potrebbero assumere un atteggiamento distaccato nella relazione a due, per paura di perdere il proprio controllo.

Gemelli: Venere e Sole sono in perfetta posizione per riavviare la storia, approfondendo il lato sentimentale. Sono previste buone sorprese in ambito amoroso.

Cancro: l'influenza lunare provoca una certa diffidenza nei confronti del partner. Ora che Mercurio è nel segno, sarà difficile trattenere i pensieri, l'astro della comunicazione non accetta mezze misure.

Leone: la configurazione planetaria è proficua per il rapporto di coppia e potrete contare su una buona fortuna elargita da Giove, da Venere e Sole in domicilio che faranno vivere le emozioni alla grande e da Mercurio che avvia una maggiore comunicazione dei pensieri amorosi.

Vergine: alcune sensazioni inespresse e tenute celate in modo molto sapiente potrebbero riemergere grazie a un influsso lunare dal cielo astrologico dello Scorpione. Mercurio garantirà l'approfondimento verbale di ciò che proprio non va in coppia, di sicuro desidererete una storia più intensa e coinvolgente.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: nuove emozioni sono previste grazie alla presenza dell'astro venusiano in Leone. Una nuova percezione della vita di coppia sprigionerà una maggiore armonia e un forte intuito sarà utile per migliorare la relazione.

Scorpione: una forte sensibilità conferita da Luna nel segno apre le porte a un mondo emotivo molto intuitivo. Riuscirete a sentire le sensazioni vostre e quelle del partner, plasmandovi alla perfezione in una vita amorosa avvolgente.

Sagittario: il bisogno di fondervi con il partner è sprigionato dal desiderio di una completezza di coppia che si potrà raggiungere solo beneficiando della posizione favorevole di Luna e Mercurio, alleati per raggiungere una maggiore maturità.

Capricorno: emotività e creatività troveranno un buon accordo con la razionalità saturniana, generando pensieri intelligenti, utili per progredire. Attenzione a non esagerare con la logica, altrimenti Mercurio in opposizione avrà la meglio e provocherà incertezza.

Acquario: non siate troppo orgogliosi in amore e cercate di scendere più spesso a compromessi con il partner, creando un equilibrio che solo l'amore saprà tenere in bilico, affiancando il vostro spirito esibizionistico a una maggiore e reciproca comprensione.

Pesci: una nuova intensità esclude i rapporti frivoli e punta sulla condivisione di sensazioni molto profonde e stabili. Una piacevole ossessione per il partner ammira la persona amata, ma attenzione a non esagerare perché questa possessività potrebbe diventare maniacale.