L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto rivela che il Cancro avrà voglia di lasciarsi il passato alle spalle, mentre lo Scorpione si dedicherà alle trasformazioni. Di seguito le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grande forza e tranquillità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni stanno tornando a casa da un periodo di riposo e iniziano già a pensare gli impegni che dovranno affrontare a breve.

Toro: in questo periodo state gestendo alcune situazioni della vostra vita che non stavano andando per il verso giusto. Siete molto decisi e determinati nel portare avanti i vostri ideali e non importa se qualcuno non la penserà come voi. Nuovi incontri previsti da giovedì e venerdì.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto potrete iniziare a percepire maggiore serenità. Finalmente saturno abbandonerà i nati sotto il vostro segno zodiacale e riuscirete a sentirvi più preparati nel portare avanti tutti i vostri impegni.

Cancro: avete volta di guardare avanti e fare nuovi progetti. Gli errori passati sono ormai un vecchio ricordo che custodirete con attenzione per non commettere più gli stessi sbagli. Chi non ha ancora un lavoro stabile dovrà rimboccarsi le maniche e farsi avanti.

Leone: molti pianeti vi aiuteranno ad apportare i cambiamenti che desiderate nella vostra vita. Potrebbe accadere qualcosa che vi porterà a prendere una decisione immediata sul vostro futuro.

In amore potrete beneficiare di tutta la comprensione del vostro partner.

Vergine: Sole sul vostro segno zodiacale in questa settimana dal 12 al 18 agosto vi renderà particolarmente socievoli. Percepite che qualcosa sta cambiando nella vostra vita, ma vi sentite in balia degli eventi e non riuscite a reagire.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questo periodo state pensando molto al vostro futuro e a quello che dovrete fare una volta rientrati dalla ferie.

Non è il momento di farvi sopraffare dal panico o dall'ansia. Dovrete prendere consapevolezza che adesso è il momento di pensare seriamente alle vostre responsabilità.

Scorpione: sul lavoro potrebbe qualche arrivare qualche proposta interessante che non dovrete sottovalutare. Siete soliti lamentarvi su alcune cose della vostra vita che non vanno per come vorreste, ma nel concreto non fate poi nulla per modificare le situazioni.

Organizzate le cose da fare e stabilite le vostre priorità.

Sagittario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si prospetta una condizione astrologica positiva in questa settimana dal 12 al 18 agosto. In ambito professionale i vostri superiori potrebbero darvi degli incarichi apparentemente difficili da gestire, ma che saranno fondamentali per il vostro futuro.

Capricorno: Saturno cesserà di essere in aspetto dissonante e finalmente le situazioni in sospeso torneranno a filare per il verso giusto.

Non siate troppo frettolosi nel prendere decisioni per il futuro, ma prendetevi tutto il tempo che avete ancora a disposizione.

Acquario: in questo periodo siete molto concentrati sull'aspetto sentimentale della vostra vita. Qualcuno proverà a mettervi in difficoltà, ma potrete contare sull'appoggio di Marte per riuscire a risolvere ogni situazione. Nel weekend sentirete di cercare maggiori conferme per il vostro futuro.

Pesci: Sole in opposizione vi porterà un po' di nervosismo in questa settima dal 12 al 18 agosto. Qualcuno di voi potrebbe rivalutare certe decisioni prese in passato.