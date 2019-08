Quella compresa fra lunedì 26 agosto e domenica 1° settembre sarà una settimana favorevole per i segni di terra, con un bellissimo Stellium (ovvero un ammasso di pianeti vicini fra loro) nel segno della Vergine e Saturno e Plutone nel Capricorno. I segni di fuoco perdono tutta l'energia di Agosto e devono fare i conti con le cose pratiche e quotidiane, ma sempre sostenuti da Giove in Sagittario.

Previsioni astrali dal 26 agosto al 1° settembre per tutti i segni

Ariete: chiedere aiuto alla vostra famiglia non è proprio il vostro primo pensiero, ma le stelle consigliano di farlo proprio ad inizio settimana, nella giornata di lunedì.

Alcuni familiari saranno contenti di fornirvi la loro opinione e magari anche un aiuto. Romantiche e passionali le giornate di martedì e mercoledì. Non fatevi desiderare, perché giovedì, venerdì e sabato tornerete alla vita di tutti i giorni, fatta di impegni fitti fitti. Domenica vi attende una bellissima sorpresa, con contatti da una persona che desiderate.

Toro: i giorni migliori della settimana saranno giovedì, venerdì e sabato e per qualcuno ci sarà anche un picco di romanticismo.

Attenzione invece alla giornata di lunedì, abbastanza noiosa ed ordinaria, che potrebbe farvi desiderare qualche evasione. Vale la regola del sapersi moderare e non strafare, dovrete essere in forma per affrontare qualche scocciatura tra martedì e mercoledì.

Gemelli: la settimana si apre con un lunedì confuso, stressante e pieno di cose da fare, una buona pianificazione vi sarà di aiuto. Martedì e mercoledì si cambia musica, con la Luna in Leone che porta idee geniali e bellissimi intuizioni, ma fa anche prevedere divertimento con persone a voi affini.

Godetevi queste due giornate perché poi fino a sabato sarete risucchiati dalla vostra famiglia o da cose inerenti la casa. Domenica bellissima, con un'esplosione di romanticismo e la possibilità di concentrarvi su chi vi interessa.

Cancro: la Luna nel vostro segno nella giornata di lunedì segna nuovi inizi, sarete capaci di farvi valere e pianificare le due giornate seguenti, con possibili acquisti per la famiglia o un regalo per il vostro partner.

Da giovedì a domenica l'entusiasmo cala, perché sarete concentrati sulle questioni pratiche della vostra famiglia e casa.

Leone: Se siete single, puntate tutto sulla giornata di domenica per cambiare la vostra condizione. Diverso, invece, il quadro se c'è qualcuno di speciale nella vostra vita. Il lunedì parte rilassante e pigro: godetevi la vostra dolce metà. Questa buona energia prosegue anche per tutto martedì e mercoledì, fino a giovedì quando comincerete a sentire la noia invadere il campo.

Sfruttare queste giornate per mettere a posto le vostre finanze. Ed infine domenica, come preannunciato, vi sembrerà di vivere un film romantico.

Vergine: settimana tutta spostata sulle cose pratiche e sul futuro, poco spazio al romanticismo e alle smancerie. Stringerete rapporti utili per il vostro futuro lavorativo e finanziario ed alcune amicizie potrebbero fornirvi i giusti consigli. I giorni migliori della settimana saranno giovedì, venerdì e sabato che vi vedranno felici e realizzati.

Nei giorni restanti sarete in meditazione con voi stessi come al solito.

Bilancia: la Luna che transiterà nel vostro segno nella giornata di domenica non farà innamorare solo gli altri segni, ma anche voi ne cavalcherete l'onda più degli altri, fino ad allora però dovrete fare i conti con una settimana banale e poco frizzante. Lunedì rientro difficile a lavoro che vi vedrà ad oltranza sui vostri progetti. Arriverete a martedì già stanchi mentalmente, ma uscire con gli amici sia in questa giornata che in quella di mercoledì vi farà ricaricare. Tranquille le altre giornate fino a domenica, quando un'esplosione di baci e coccole vi impegnerà per l'intera giornata.

Scorpione: settimana piena e completa, che scorre benissimo. Passerete lunedì e martedì a prendervi cura di voi stessi, mercoledì e giovedì a flirtare senza volervi impegnare e poi venerdì e sabato a programmare il vostro futuro non solo sulla carta, ma con i fatti. Domenica la Luna in Bilancia, nel vostro dodicesimo settore, vi farà desiderare una giornata di intimità fra le mura domestiche o comunque al riparo dagli altri.

Sagittario: Lunedì apre in maniera confusa ed irritante, è come se un mix di energie discordanti fra loro vi avesse investito. Cambierete idea più e più volte durante questa settimana, un po' su tutto, non troverete pace e vi sentirete insoddisfatti. Tenete duro, evitate le polemiche, cercate di essere accomodanti fino a domenica, quando la Luna in Bilancia ammorbidirà i toni e tornerete alla calma. Possibili battibecchi con il partner.

Capricorno: la settimana si apre nervosa ed aspra, con litigi col partner e nervosismo con chi vi ronza intorno. State avendo una reazione spropositata e fareste meglio a calmarvi perché, almeno fino a tutto mercoledì, anche sul lavoro le cose non andranno alla grande. Andrà meglio da giovedì, quando ritroverete la vostra tranquillità e sarete più propensi alla dolcezza e al romanticismo. Domenica cominciate qualcosa di nuovo, mettete in cantiere qualcosa.

Acquario: tira un'aria strana questa settimana, è come se vi stesse sfuggendo qualcosa, ma non riuscite a capire esattamente cosa. Ricontrollare i documenti due volte vi sembrerà una buona idea. Le giornate propizie per questa attività saranno proprio lunedì e martedì. Così le giornate centrali della settimana potrete sistemare cosa vi è sfuggito. Da venerdì a domenica godetevi il vostro amore e tutto il romanticismo che saprà darvi: vi farà una sorpresa.

Pesci: settimana che parte in maniera strana e confusa, ma si cambia subito musica già da mercoledì quando una ventata di romanticismo vi farà sentire come un pesce in acqua dopo essersi spiaggiato per alcuni secondi. Riprendete le energie e siate pronti ad affrontare le giornate di venerdì e sabato in cui sarete letteralmente subissati di cose da fare e imprevisti. Anche per voi sarà una domenica super romantica.