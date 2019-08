L'Oroscopo del 6 agosto è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata di questa settimana per i dodici segni zodiacali. Si anticipa che per le persone del Cancro sarà una giornata pesante, mentre i nativi della Bilancia saranno sotto stress. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di martedì da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Il vero problema di questi giorni è che tutto ciò che fate non è garantito nel tempo.

Dedicatevi di più all'amore, anche se le preoccupazioni di lavoro sono tante, magari una persona vi può dare stimoli in ogni campo.

Toro – Anche se spesso e soprattutto di mattina vi sentite stanchi, continuate ad avere vantaggi e successi. Il vostro è un segno che sa sempre come ripartire, anche dopo una sconfitta. Infatti, non vi piangete addosso ma raccogliete ciò che vi è rimasto per riemergere.

Gemelli – Questo è un periodo di compromessi. Non tutto si risolve in poco tempo e con facilità, le migliori notizie arriveranno dopo l'estate. Se dovete prendere degli impegni è meglio farlo subito. Qualcosa in più in questa giornata per gli innamorati.

Cancro – Giornata pesante che dovreste lasciare passare senza imporre limiti. Mettete da parte le polemiche, possono creare complicazioni. Nel lavoro c'è un po' di difficoltà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tutto ciò che succede in questo periodo, non funziona. Il logorio e la stanchezza si fa sentire non solo sul lavoro ma anche in famiglia. Si consiglia un periodo di relax sia nel corpo che nella mente.

Leone – Giornata efficace soprattutto per le persone che hanno un lavoro indipendente, possono guadagnare di più durante l'estate. Soddisfazioni anche in amore, ma dovete cancellare il passato. Le storie che hanno avuto delle complicazioni, avranno qualche problema in più.

Vergine – Molti di voi hanno bisogno di fermarsi e ricaricare un po' l'energia. Più si lavora e più si è sottoposti a stress. Dovete mettere a posto tante cose, spese in più dovute a guasti o riparazioni in generale. Si consiglia di prendere qualche giorno di vacanza solo per riflettere e capire come percorrere la strada giusta.

Previsioni di martedì 6 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Lo scorso mese è stato pesante per i sentimenti.

Molti di voi sono un po' sotto stress, non solo in amore ma anche nel lavoro. Le coppie più affiatate hanno avuto momenti di insofferenza e spesso hanno avvertito il bisogno di allontanarsi. Tutto questo ha contribuito molto sul lato economico. Tranquilli, che i prossimi giorni potrebbero essere utili nell'amore e soprattutto nella riconciliazione.

Scorpione – È un periodo di confusione, soprattutto a livello professionale.

Al momento non sapete che pesci prendere. Alcuni devono fare una scelta definitiva. Siete molto coraggiosi ma negli ultimi tempi siete messi a dura prova, sia nella pazienza e sia nelle capacità. In amore è opportuno chiarirsi entro giovedì.

Sagittario – In queste 48 ore potrebbe arrivare una buona risposta. Coloro che aspettano una situazione migliore o un rinnovo lavorativo, devono aspettare almeno a fine agosto. Questa giornata di martedì può essere utile per un recupero psicofisico. Si consiglia di evitare discussioni in amore.

Capricorno – Questa è una giornata che molti di voi si chiudono in meditazione e quindi tendono a isolarsi. Siete molto presi dai progetti futuri. Si consiglia di fare attenzione ai dolori fisici, che sono il vostro punto debole. Avete bisogno di sole e tanta quiete.

Acquario – Molti di voi stanno vivendo una trasformazione e alcuni si chiedono se ciò che hanno fatto negli ultimi tempi sia la cosa giusta. Magari per non avere complicazioni con il partner, cercate di tenervi tutto dentro e di rifugiarvi altrove. Cercate meno visibilità e più crescita personale e intima. Fate ciò che ritenete giusto e non sbaglierete.

Pesci – In questa giornata di martedì dovete fare attenzione ai soldi. E se certe attenzioni riguardano anche i progetti familiari, dovete fare doppia attenzione. È un periodo che non si può avere di più. Se aspettate un aumento, un rimborso o una risposta dovete aspettare la stagione autunnale. In attesa, godetevi una vacanza.