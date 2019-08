Un'altra settimana sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri per questo weekend? La seconda metà di agosto inizia in maniera positiva per lo Scorpione e il Capricorno, per i quali le stelle lasciano presagire un buon momento di recupero. La Vergine, grazie agli influssi della Luna, vivrà due giornate serene in compagnia delle persone care e degli amici. Ecco di seguito l'Oroscopo del fine settimana, sabato 17 e domenica 18 agosto 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del fine settimana, 17 e 18 agosto 2019, segno per segno

Ariete: sarà un weekend faticoso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Durante la giornata di sabato 17 agosto, infatti, potrebbero nascere delle controversie all’interno dell’ambito familiare. Cercate di esporre il vostro punto di vista nella maniera più calma possibile, senza temere il giudizio altrui.

Anche l’ambito lavorativo potrebbe essere fonte di preoccupazioni, ma stando al presagio degli astri potrete trovare delle buone soluzioni entro l’inizio della nuova settimana.

Toro: nonostante le ultime giornate della settimana siano state abbastanza faticose ed impegnative per il segno, durante il weekend arriverà un momento di riposo e serenità, almeno per il fisico. A chi invece sta attraversando un momento di perplessità e disagio, per quanto riguarda i rapporti sentimentali e/o familiari, gli astri consigliano di prendere tempo per capire quali sono i prossimi passi da compiere ed evitare di fare errori difficili da digerire.

Gemelli: sarà un fine settimana positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. È infatti un momento vantaggioso per l’amore, alll’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere delle forti emozioni e anche i nuovi incontri sono favoriti per coloro i quali ne sono alla ricerca. Gli astri vi renderanno energici e grintosi, è il momento ideale per organizzare una piccola gita o una serata di svago con gli amici.

Cancro: le stelle non sono in opposizione per il segno, tuttavia qualcuno potrebbe vivere delle difficoltà. Lo stress accumulato e il timore di esporsi per la paura di un rifiuto potrebbero impedirvi di agire come veramente vorreste, creandovi malumore e disagio. Siate voi stessi, senza paura del pensiero altrui. Per piacere, bisogna piacersi!

Leone: Venere in aspetto positivo renderà le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto estremamente interessanti per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Godrete infatti di un forte fascino e magnetismo, che favorirà i rapporti di coppia, ma anche i nuovi incontri. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo è un momento vantaggioso, le soddisfazioni non mancano e qualcuno potrebbe ricevere una promozione. Le stelle sono dalla parte dei giovani e di coloro i quali vogliono iniziare dei nuovi progetti.

Vergine: gli influssi positivi della Luna vi faranno trascorrere un weekend sereno, potrete vivere belle emozioni in compagnia di amici e persone care.

Sono proprio questi momenti che vi regalano maggior tranquillità e vi aiutano ad apprezzare la semplicità delle piccole cose. Godetevi a pieno questo periodo, soprattutto in vista di un settembre impegnativo e anche leggermente faticoso.

Bilancia: sarà un fine settimana sereno e positivo, in cui dedicarsi all’amore. Per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno dovuto affrontare liti e discussioni, gli astri portano soluzioni. Per chi invece è alla ricerca di nuove emozioni, non mancheranno le occasioni per fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il fisico, tuttavia sarebbe meglio non esagerare e moderate gli sforzi.

Scorpione: dopo una prima metà di agosto sottotono, finalmente inizia per il segno un momento di recupero. Gli influssi della Luna si riveleranno positivi per risolvere alcune problematiche nate all’interno della sfera sentimentale, vi sentirete più energici ma anche sicuri di voi stessi, questo cambierà in meglio il vostro modo di rapportarvi agli altri. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo è un momento interessante, qualcuno potrebbe avere l’idea giusta ed iniziare un importante progetto.

Sagittario: continua per il segno un momento estremamente positivo e anche questo fine settimana vi riserverà delle belle sorprese. È un momento vantaggioso per l’amore e anche per i nuovi incontri, Venere è dalla vostra parte. Grazie al favore di Giove, inoltre, avrete sempre una soluzione a tutto e riuscirete a gestire al meglio le varie situazioni, anche quelle più disperate.

Capricorno: la seconda metà del mese di agosto si rivelerà più vantaggiosa per il segno e già durante questo fine settimana potrete trovare alcune soluzioni, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Qualcuno infatti potrebbe sottoscrivere progetti e collaborazioni importanti, destinate a regolare belle soddisfazioni con l’arrivo della stagione autunnale. Anche in amore l’atmosfera si rasserena e le coppie che hanno attraversato dei momenti di disagio riusciranno a risolvere le problematiche e a ritrovare la serenità.

Acquario: questo è per il segno un momento di serenità ed energia, che riguarda soprattutto il fisico e la sfera sentimentale. In questo periodo dell’anno i nuovi incontri sono favoriti e le relazioni che nascono si dimostreranno importanti per i mesi futuri. Sarà dunque un weekend positivo, da trascorrere in compagnia, ma cercate anche di ritagliarvi dei momenti di riposo. Nonostante le energie ritrovate, sarà infatti meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto potrebbero portare alcune piccole problematiche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia con l'inizio della nuova settimana potrete risolvere i contenziosi e continuare a lavorare in vista di importanti progetti che prenderanno il via prima della fine del 2019. Queste giornate al contrario saranno molto vantaggiose per quanto riguarda l’amore, ma soprattutto i nuovi incontri. Il consiglio gli astri è quello di prediligere luoghi affollati, come bar e ristoranti, che vi permettono di fare nuove conoscenze. Serenità all’interno dei rapporti di coppia.