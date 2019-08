Il weekend è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri per questo primo fine settimana di agosto? Saranno due giornate positive per l'Ariete, per il quale il mese è iniziato con un notevole recupero fisico, ma anche per il Sagittario, che sarà dinamico, energico e pieno di vita. Al contrario sarà un momento sottotono per l'Acquario, ci sono delle insicurezze e delle perplessità all'interno della vita del segno. Ecco di seguito l'Oroscopo di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del weekend, 3 e 4 agosto

Ariete: vi attende un fine settimana molto positivo, in cui potrete fare affidamento sulla protezione degli astri e dedicarvi alle attività che più vi rendono felici. Potrete dunque fare ciò che più desiderate, ma anche dedicarvi al partner e alla famiglia. Sarà il momento ideale per organizzare un piccolo viaggio o una serata tra amici, potete anche pianificare di sorprendere il partner con una serata romantica.

Incontri favoriti.

Toro: quelle di sabato 3 e domenica 4 agosto saranno due giornate faticose per il segno. Il consiglio è di concedervi un momento di riposo. Staccate la spina degli impegni lavorativi e soprattutto cercate di limitare polemiche e discussioni all’interno del rapporto di coppia. Recupero con l’inizio della settimana.

Gemelli: nonostante gli astri non siano in posizione sfavorevole, durante questo fine settimana potreste sentirvi nervosi e di malumore.

All’interno dell’ambito lavorativo ma anche nel rapporto con il partner potrebbero nascere delle incomprensioni, cercate di essere i diplomatici.

Cancro: sarà un weekend romantico e passionale, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Sarà inoltre un momento favorevole dal punto di vista fisico, vi sentirete energici ed in piena forma.

Leone: gli astri non sono in posizione contraria e quello che sta per iniziare potrebbe rivelarsi un fine settimana molto interessante. Tuttavia l’imprevisto è dietro l’angolo, fate attenzione a non diventare vittima del nervosismo e della stanchezza accumulata durante la settimana.

Vergine: sarà un fine settimana molto interessante soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Il consiglio degli astri e di seguire il vostro istinto e, almeno per queste giornate, mettere a tacere la parte razionale.

Potrebbero nascere incontri fortunati, destinati a diventare qualcosa di importante durante i mesi futuri. Sarà inoltre un momento di recupero per il fisico e anche in ambito lavorativo sono in arrivo delle belle sorprese.

Bilancia: quella di sabato 3 agosto sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda il settore lavorativo, molti di voi infatti sono alle prese con importanti progetti, destinate a regalare belle soddisfazioni durante il periodo autunnale.

Anche per l’amore sarà un weekend sereno, all’interno del rapporto di coppia si potranno vivere belle emozioni, si riaccende la passione.

Scorpione: lo stress e la stanchezza accumulati avranno la meglio su di voi durante questo weekend. Il consiglio degli astri è quello di stare il più possibile alla larga da polemiche e discussioni, sia all’interno dell’ambito familiare che lavorativo. Non è il momento migliore per esporsi, meglio concedersi una pausa e ricaricare le energie.

Sagittario: in queste giornate sarete nel pieno delle vostre energie, vi sentirete attivi, dinamici e sempre alla ricerca di nuove sfide. Sarà dunque un weekend molto interessante sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo, dove potreste avere delle belle intuizioni. Serenità all’interno dell’ambito sentimentale, incontri favoriti per i single.

Capricorno: durante questo fine settimana prendetevi una pausa dagli obblighi e delle responsabilità della vita di tutti giorni e dedicatevi dei momenti di spensieratezza e divertimento insieme a parenti e amici. Sarà inoltre bene dedicare maggiori attenzione al partner, un po’ trascurato durante le giornate precedenti.

Acquario: prosegue per il segno un momento sottotono, di insoddisfazione e insicurezza. Farete dunque bene a dedicare queste giornate ad un riposo, non solo fisico ma anche mentale, praticate un po’ di autocritica e cercate di individuare qual è il vero problema. Contrasti in amore.

Pesci: in ambito sentimentale sarà bene evitare le complicazioni, tuttavia durante le giornate di sabato 3 e domenica 4 agosto qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di allontanare da voi quelle amicizie interessate soltanto ad un resoconto personale, coloro che vi cercano solo nel momento del bisogno ma che sono assenti quando siete voi a chiamare.