L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019 cosa riserverà agli ultimi sei segni dello Zodiaco? A soddisfare tale curiosità saranno le nostre previsioni astrali, dedicate ai giorni buoni e quelli meno fortunati, accompagnati dalle immancabili predizioni zodiacali e la classifica completa segno per segno. Iniziamo subito a dare qualche breve anticipazione, mettendo in evidenza i segni positivi e negativi ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che ad avere pieno appoggio dagli astri in questa settimana a cavallo tra il mese di luglio e l'inizio di agosto saranno solo due tra i sei appena citati. In evidenza nella terza settimana del mese di gennaio gli amici Bilancia (voto 8), alla pari dei Pesci (voto 8). Si prospettano sette giorni buoni anche per i nati in Scorpione (voto 6) e Sagittario (voto 6), nonché per quelli dell'Acquario (voto 6), tutti interessati da giornate altalenanti.

Invece, avranno ben poco da esultare purtroppo gli amici del Capricorno (voto 5) sottomessi al volere di astri poco congeniali al segno. A questo punto, di seguito le nuove previsioni da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto e nel dettaglio i rapporti di forza generati dalle effemeridi del periodo.

Previsioni, pagelle e classifica settimanale

Bilancia: voto 8. Efficace e altamente a favore quasi tutto il periodo esaminato per voi, stimatissimi amici della Bilancia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A sorpresa negative le giornate di lunedì e giovedì, rispettivamente con tre e due stelline, tutti gli altri riserveranno positività e piccole sorprese. Iniziamo con il migliore in assoluto, domenica 4 agosto, valutato al 'top del giorno' per merito dell'ingresso della Luna nel segno. Ancora a favore saranno mercoledì, venerdì e sabato, tutti classificati con cinque stelle. Vediamo insieme il resto della scaletta analizzando i dettagli restituiti dall'Astrologia settimanale.

Top del giorno domenica 4 agosto - Luna in Bilancia;

domenica 4 agosto - Luna in Bilancia; ★★★★★ mercoledì 31 luglio, venerdì 2 e sabato 3 agosto;

★★★★ giovedì 1 agosto;

★★★ lunedì 29 luglio;

★★ martedì 30 luglio 2019.

Scorpione: voto 6. L'Astrologia del periodo annuncia per voi Scorpione un periodo poco prospero per quanto riguarda la fortuna in generale. In particolare, l'unica vera svolta potrebbe arrivare nella sezione 'amore, famiglia e amicizie'.

In previsione un inizio e un fine settimana certamente efficaci e abbastanza convincenti. Iniziamo con le giornate segnate con cinque stelle: lunedì 29 luglio e domenica 4 agosto, splendide opportunità da cogliere nei rapporti interpersonali e sentimentali. Buone, senza alcuna controindicazione, le giornate con quattro stelle del 30 del mese insieme a quelle del 2 e del 3 di agosto. La giornata 'sottotono' invece arriverà mercoledì 31 luglio, segnata con le solite tre stelline negative.

Da stare in campana senza meno giovedì 1° agosto: due stelle da 'ko' e periodo abbastanza impegnativo con cui misurarsi. Chiariamo la nuova scaletta:

★★★★★ lunedì 29, domenica 4;

★★★★ martedì 30, venerdì 2, sabato 3;

★★★ mercoledì 31 luglio;

★★ giovedì 1 agosto 2019.

Sagittario: voto 6. Settimana decisamente poco performante soprattutto in determinati frangenti. Tuttavia non dovrete troppo 'sudare' per riuscire a godervela con una sana e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette 'no': venerdì 2 e sabato 3 agosto, dunque relative proprio alla partenza del nuovo mese sono da considerare rispettivamente come 'sottotono' e da 'ko'. Assolutamente nessun tipo di problemi durante il corso delle giornate relative a martedì 30 e giovedì 1 agosto. A seguire tutti i dettagli giorno per giorno con relative giornate 'top' e 'flop':

★★★★★ martedì 30, giovedì 1;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 31, domenica 4 agosto;

★★★ venerdì 2 agosto;

★★ sabato 3 agosto 2019.

Capricorno: voto 5. In arrivo una settimana davvero poco fortunata per voi del Capricorno. Escludendo la sola giornata a cinque stelle di martedì 30 luglio, insieme alle altre a quattro stelle visibili in scaletta, diciamo che il periodo sarà penalizzato soprattutto nella parte finale da giornate abbastanza pesanti. Insomma un periodo difficile, questo si, ma è anche vero che se seguirete con scrupolo i nostri prossimi oroscopi avrete consigli utili e dritte da sfruttare. Infine, un appunto sulle giornate riguardanti il weekend: da prestare massima attenzione alle giornate negative riguardanti sabato 3 e soprattutto quella di domenica 4 agosto valutata in questo frangente con la sigla del 'ko'. Altro giorno da tenere sotto osservazione è quello di mercoledì 31 luglio: la parte terminale dell'attuale mese è da tenere in conto come 'sottotono'. A seguire il responso delle stelle:

★★★★★ martedì 30 luglio;

★★★★ lunedì 29, giovedì 1, venerdì 2;

★★★ mercoledì 31, sabato 3 agosto;

★★ domenica 4 agosto 2019.

Acquario: voto 6. Per tantissimi di voi nati sotto la buona stella dell'Acquario, l'attuale settimana prenderà quasi subito una piega sbagliata. Per la precisione martedì 30 farà risultare il periodo come 'sottotono', portatore quindi soltanto di tre stelle. Invece, il fondo lo toccherete mercoledì 31 luglio quando arriverà la vostra giornata 'no', con solo due stelline in programma: preoccupati? Non stressatevi inutilmente, anche perché questi sono brevi periodi di transizione che presto lasceranno il posto ad altri sicuramente più fortunati, ok? Diciamo subito, soprattutto per rincuorarvi, che avrete due bellissime giornate per rifarvi oppure per mettere in gioco questioni di un certo peso venerdì 2 e domenica 4 agosto, classificate cinque stelle. A questo punto, passiamo direttamente ad analizzare il resoconto finale di vostra competenza. A seguire dunque la valutazione della settimana con relative stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 2, domenica 4;

★★★★ lunedì 29, giovedì 1, sabato 3;

★★★ martedì 30 luglio;

★★ mercoledì 31 luglio.

Pesci: voto 8. Settimana in programma non male per tutti voi nativi nel simbolo astrale dei Pesci. Diciamo subito che escludendo la sola parte centrale del periodo, nelle restanti parti avrete campo libero quasi su tutto. In amore potrete finalmente giocare le vostre carte migliori visto che martedì 30 luglio potrete fare affidamento su una splendido frangente valutato al 'top del giorno'. Altrettanto ottime saranno le giornate coincidenti con lunedì 29, mercoledì 31 luglio e sabato 3 agosto, tutte super-valutate con cinque stelle. Curiosi di conoscere l'andamento completo previsto per il resto del periodo? Bene, ecco le stelline giorno per giorno.

Top del giorno martedì 30 luglio;

martedì 30 luglio; ★★★★★ lunedì 29, mercoledì 31 e sabato 3;

★★★★ domenica 4 agosto;

★★★ giovedì 1 agosto;

★★ venerdì 2 agosto 2019.

Classifica finale della settimana

A disposizione di voi lettori, come al solito presente in questo contesto, con precisione cronometrica, la nostra classifica settimanale da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto è pronta a dire la sua in merito alla qualità del periodo interessante tutti i dodici simboli astrali. Ansiosi di conoscere qual è il segno al 'top' della prossima settimana? Bene, eccovi accontentati: diciamo che ad avere la fortuna di essere additato come segno migliore del periodo sarà la Vergine.

1° Vergine, voto 10 segno al 'top della settimana';

segno al 'top della settimana'; 2° Cancro, voto 9;

3° Bilancia e Pesci, voto 8;

4° Ariete, Toro e Leone, voto 7;

5° Gemelli, Scorpione, Sagittario e Acquario, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il rapporto astrale impostato sull'oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto, quindi interessante gli ultimi giorni di luglio ed i primi di agosto, è giunto alla fine.