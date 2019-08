L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto si prospetta pieno di cambiamenti per la Vergine, mentre la Bilancia sarà più tollerante rispetto al solito. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: siete delle persone molto passionali e avete parecchia paura di soffrire. Alcuni potrebbero aver deciso di mettersi alla prova. In ambito lavorativo dovrete cercare di essere più ottimisti: presto arriveranno delle belle novità.

Toro: Giove dissonante potrebbe provocare qualche discussione nelle coppie. C'è chi sta invece cercando di conquistare la persona che ama. Avete molti nuovi progetti per il vostro futuro lavorativo, ma ci sono anche diversi disguidi legati alla vostra situazione finanziaria.

Gemelli: le relazioni sentimentali che nascono in questa settimana dal 19 al 25 agosto saranno molto fortunate. Questo sarà il momento più adatto per mettere all'opera le vostre idee e le vostre energie in ambito lavorativo.

Nel weekend potreste essere parecchio distratti e con la voglia di svagarvi.

Cancro: in questi giorni Venere sta mettendo alla prova alcuni rapporti di coppia. Alcuni potrebbero aver voglia di restare da soli a riflettere. In ambito lavorativo state aspettando da tempo una gratifica economica che possa permettervi di affrontare alcune spese previste a breve.

Leone: qualcuno potrebbe dover prendere delle decisioni importanti legate alla propria sfera familiare.

Questo sarà per voi un periodo di cambiamenti, molti dei quali potrebbero spaventarvi. In ambito professionale sarà un periodo molto stressante, ma è importante che continuiate ad impegnarvi per ottenere i risultati che desiderate.

Vergine: periodo molto positivo per chi sta stringendo nuovi accordi in ambito lavorativo. Ci saranno una serie di novità molto interessanti nella vostra vita. Qualcuno potrebbe prendere la decisione di mettere su famiglia o sposarsi. Previsti molti viaggi in questa settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni rapporti che sembravano destinati a finire potrebbero essere recuperati. Se tenete veramente alla persona che avete al vostro fianco, fate di tutto per cercare di far ritornare il sereno. Diversi impegni lavorativi e bisogni familiari vi hanno parecchio stressato.

Scorpione: sentimenti e lavoro top per voi. Le cose sembrano finalmente aver preso la giusta piega per voi.

Molte idee vi potrebbero balenare per la testa, alcune delle quali si riveleranno un vero e proprio successo. La cosa importante è che non abbiate fretta di concludere tutto subito.

Sagittario: in questa settimana dal 19 al 25 agosto potreste vivere momenti di estrema passione in coppia. Mercurio sul vostro segno riuscirà a rendervi più sereni e spensierati. I problemi vissuti nelle scorse settimane saranno solo un ricordo.

Capricorno: in ambito sentimentale ricercate una perfetta complicità con il partner e non vi accontentate più dei fuochi di paglia. Avete voglia di creare qualcosa di concreto e duraturo. Chi si è impegnato parecchio a livello professionale potrebbe ricevere una lieta novella.

Acquario: per chi è impegnato in una relazione stabile potrebbe nascere qualche conflitto. I single potrebbero essere invece alla ricerca di avventure. A livello lavorativo i vostri superiori si aspettano molto da voi. Venere è in grado di garantirvi grande energia fisica.

Pesci: settimana top quella dal 19 al 25 agosto. Se volete fare chiarezza in un rapporto di coppia potrete farlo tra venerdì e sabato. Tutti i progetti che nasceranno potrebbero portare a dei risultati ottimali. Evitate di prendere troppi impegni e godetevi al massimo gli ultimi giorni d'agosto.