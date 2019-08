Domenica 18 agosto 2019 troviamo la Luna e Nettuno in Pesci mentre Venere, il Sole, Marte e Mercurio si troveranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare occuperà la decima casa del segno del Cancro ed Urano rimarrà in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove che sosterà in Sagittario.

Cancro nervoso

Ariete: famiglia originaria. Domenica in cui i nativi potrebbero dover rendere conto dei loro ultimi comportamenti verso la famiglia d'origine.

Se riusciranno a mantenere la calma la questione si risolverà in un batter d'occhio.

Toro: rilassati. Giornata dove i nati Toro opteranno, con tutta probabilità, per il relax più assoluto. Il loro habitat preferito sarà il focolare domestico dove si circonderanno degli affetti più cari.

Gemelli: vecchi amici. Una telefonata inaspettata di una vecchia conoscenza potrebbe rivelarsi un toccasana per questa calda giornata d'agosto, in quanto verranno contattati per partecipare ad una divertente rimpatriata tra amici.

Cancro: iracondi. Far saltare la mosca al naso ai nati Cancro quest'oggi sarà facile come bere un bicchier d'acqua. Se ne accorgerà già dalla mattina, c'è da scommetterci, il partner che rimarrà perplesso.

Vergine svogliato

Leone: pazienti. Grazie alle benevolenze astrali odierne i nativi sfodereranno la dote, di cui spesso deficitano, della pazienza che sarà essenziale per attendere le risposte lavorative che aspettano.

Vergine: svogliati. Poca voglia di fare e comunicare quella che, con ogni probabilità, avranno questa domenica i nati Vergine a causa della Luna pescina e della dissonanza marziale. Amore in secondo piano.

Bilancia: affettuosi. Dopo qualche giorno di perplessità amorose ecco che nella giornata odierna i nati del segno potrebbero dimostrare tutto l'affetto di cui dispongono ad un entusiasta partner.

Scorpione: passioni. Un incontro fugace e non preventivato potrebbe scaldare l'animo dei nativi che non perderanno occasione per fissare un appuntamento prima possibile, dove la passione sarà protagonista.

Capricorno ostinato

Sagittario: routine. Ultimo giorno della settimana dove i nati Sagittario non dovranno aspettarsi novità o scossoni di sorta perché gli Astri potrebbero dimostrarsi avari in tal senso.

Film e divano in serata.

Capricorno: ostinati. Dotati di grande caparbietà e tenacia oggi i nati del segno perseguiranno i loro obiettivi a prescindere dagli ostacoli con cui si scontreranno. Freddezza nelle relazioni di coppia.

Acquario: uggiosi. A causa delle copiose asprità planetarie in onda quest'oggi i nati del segno avranno, con ogni probabilità l'umore sotto i tacchi, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Pesci: chiusi in casa. Domenica in cui i nativi potrebbero farsi prendere dalla sindrome del 'Grande Fratello' volendo a tutti i costi rimanere relegati tra le quattro mura amiche. Invano partner e amici tenteranno di dissuaderli.