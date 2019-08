Domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna, Mercurio, Marte, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Giove transiterà in Sagittario. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro.

Toro pantofolaio

Ariete: umore basso. Tante le asperità in cielo durante questa domenica tenderanno ad abbassare il tono umorale dei nativi.

Il settore più bersagliato sarà probabilmente l'ambiente lavorativo.

Toro: pantofolai. Domenica in cui i nativi vorranno, con tutta probabilità, staccare la spina dalla quotidianità e le sue incombenze per dedicarsi al relax più assoluto. Ne usciranno rigenerati e carichi per affrontare la prossima settimana.

Gemelli: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che, c'è da scommetterci, affronteranno i nati Gemelli.

Sarà bene cominciare un nuovo hobby o iscriversi in palestra per allenare sia il corpo che la mente.

Cancro: attriti amorosi. Le dissonanze astrali, capitanate dallo Stellium di Terra, non renderanno scorrevoli le faccende amorose dove saranno probabili litigi per questioni di poco conto.

Amore 'top' per Leone

Leone: amore 'top'. Una conoscenza avvenuta qualche giorno fa oggi, durante la giornata a loro dedicata, potrebbe divenire una relazione amorosa che nulla ha a che vedere con i flirt estivi.

Soddisfazioni lavorative.

Vergine: indaffarati. Anche se è l'ultimo giorno della settimana e, solitamente, ci si rilassa e/o diverte i nati Vergine vorranno ugualmente darsi da fare con le questioni pratiche procrastinate gli altri sei giorni.

Bilancia: finanze 'flop'. Una spesa non preventivata o un credito non ancora rientrato potrebbe mettere in crisi le finanze dei nativi. Farebbero bene a stringere la cinghia per qualche giorno per evitare ulteriori 'svarioni' economici.

Scorpione: burberi. Poca voglia di fare e comunicare avranno, con ogni probabilità, i nati Scorpione in questa umoralmente uggiosa domenica. Il partner esausto del loro fare potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Capricorno stacanovista

Sagittario: amici. Domenica in cui il focus dei nati del segno potrebbe essere orientato sul fronte amicale. Organizzeranno un'uscita serale con la loro comitiva e la scelta si rivelerà azzeccata.

Capricorno: stacanovista. Lavoreranno alacremente sino a sera per quel progetto lavorativo in essere a cui tengono molto, a ragion veduta. Le faccende amorose avranno probabilmente un ruolo marginale.

Acquario: distratti. Le asperità domenicali, con a capo il duetto Sole-Mercurio, renderà le idee e gli intenti dei nativi appannati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche, dove la distrazione sarà dietro l'angolo.

Pesci: famiglia d'origine. Oggi i nati del segno potrebbero essere chiamati a risolvere una questione legata alla famiglia originaria. La loro tempestività d'azione sarà molto apprezzata.