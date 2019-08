Una Luna in Bilancia, nell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì, cerca di teorizzare i sentimenti e richiede maggiore controllo delle emozioni, ma gli altri astri cercano di insegnare l'arte di amare, che non impone eccessivo controllo e sprona a fidarsi delle emozioni, utili per crescere e progredire in due. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci.

Nuove percezioni nell'oroscopo dell'amore

Ariete: una spiccata superficialità lambisce l'amore di coppia a causa di una Luna in opposizione che raffredda le emozioni.

Le noie di coppia si faranno sentire ma non perdete la pazienza, stringete i denti e supererete anche questa situazione.

Toro: Urano nel segno continua a tentare gli istinti rivoluzionari. Incrociando così le sue influenze con una Luna sensibile in Bilancia, potrebbe insinuare un dubbio e l'esigenza di far cambiare qualche atteggiamento del partner che proprio non vi va giù.

Gemelli: una nuova sensibilità trasforma il rapporto di coppia, rendendolo più armonioso e raffinato.

Curerete ogni minimo particolare, anche i dettagli estetici, affinché la casa diventi un vero e proprio "nido d'amore". Marte e Venere sono armonici e confermano queste sensazioni positive.

Cancro: siete molto riflessivi con Mercurio che incrocia le sue energie con Saturno, ma non lasciate campo libero ai pensieri deprimenti, che appesantiscono il rapporto sentimentale. Arginate i pensieri negativi dando campo libero all'intuizione, utile per migliorare la relazione a due.

Leone: in coppia, non giungete subito a conclusioni affrettate poiché mossi da una spiccata impulsività che non fa vedere la situazione amorosa nel suo quadro obiettivo. Marte e Luna in sestile intensificano la carica sensuale, quindi via libera alla passione.

Vergine: affabili ma anche di umore mutevole, l'immaginazione viene potenziata dagli influssi mercuriani che garantiscono una ricettività utile per orientare la mente a un benessere reciproco, trovando la soluzione giusta al momento giusto.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nell'elemento aria del segno Bilancia sprigiona un distacco intellettuale e molto intuitivo. In questo modo affronterete le esperienze di coppia in maniera più impersonale, percependo le situazioni in modo più razionale, poiché filtrati a dovere dai raggi lunari.

Scorpione: vorreste amare in modo romantico, seguendo una scia venusiana passionale in Leone, ma Urano mischia le carte in tavola e rallenta un po' il ritmo delle emozioni.

Utilizzate questo freno per tempi e modi migliori per amare.

Sagittario: raffinati e molto precisi nel perfezionare il look, darete molta importanza all'intesa armoniosa della coppia. Attenzione solo a non seguire alcuni istinti che spingono all'indecisione e provocano incostanza negli interessi.

Capricorno: una passeggera tristezza offusca la vivacità di coppia e ciò è dovuto a una quadratura Luna-Saturno che fa apparire le percezioni più negative di come sono in realtà.

Acquario: in coppia, tenderete a teorizzare i sentimenti per via di un influsso lunare che cerca di catalogare i sentimenti, ma si imbatte in un fiume di emozioni difficili da domare. Questo modo di rendere tutto più razionale potrebbe essere sprigionato da un'eccessiva paura d'amare?

Pesci: alcuni ricordi offuscano la mente e avvertirete una certa difficoltà a rielaborare le sensazioni, come velandole per non soffrire. Vi accorgerete che in coppia sarete molto protettivi nei confronti del partner, ma gli astri vi spingono a interrogare la vostra sensibilità e a valutare se anche la persona amata ricambia con lo stesso tatto.