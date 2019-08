L'Oroscopo di domani martedì 6 agosto 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo martedì? Come sempre, anche adesso a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica, per chi ancora avesse dei dubbi in merito, ricordiamo che fanno parte della prima sestina i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno, certamente ben evidenziati nelle analisi odierne, saranno tre segni tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. Parliamo a favore degli amici Gemelli con gli immancabili del Leone, tutti valutati nel frangente con cinque ottime stelline. Bene, dopo aver anticipato qualcosa sui segni migliori del periodo, ovviamente prelevati esclusivamente dai sei sotto analisi nel contesto, diamo pure qualche notizia su coloro in probabile difficoltà.

A tal proposito, le previsioni zodiacali del 6 agosto puntano l'indice direttamente in direzione dell'Ariete (sottotono), del Toro (ko) e della Vergine (ko): curiosi di scoprire qualcosa di più a riguardo? A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 6 agosto

Un nuovo martedì è alle porte: vediamo di fare una scala di valori ai segni dello zodiaco sotto analisi in questo frangente rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Come consuetudine, a fare da piatto della bilancia è pronta già la nostra classifica stelline interessante il giorno 6 agosto 2019.

Abbiamo già tolto il velo della curiosità sia dai primi che dall'ultimo in classifica, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Toro, Vergine.

Oroscopo martedì 6 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. In arrivo per voi, carissimi amici dell'Ariete, un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del 'sottotono' a questo martedì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di noiosi alti e bassi.

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, un deciso aumento del tasso di litigiosità all'interno della coppia: colpa della gelosia? Se così veramente fosse, allora il consiglio è di aprire un po' di più il vostro carattere e il modo in cui vedete certe situazioni. Perché non concedere al partner quella stessa libertà che vorreste per voi? Single, a voi il consiglio è quello di soppesare le parole, se non altro per non ferire chi aspirerebbe a stare nel vostro cuore.

Quindi, armatevi di pazienza dimostrandovi sereni e pacati. Nel lavoro, purtroppo, vi sembrerà proprio che nulla possano fare le stelle contro la serie infinita d’intoppi e grane degli ultimi tempi. L'importante sarà non demordere.

Toro - La giornata in esame quest'oggi sarà abbastanza difficile per voi del Toro. Valutata negativamente nelle previsioni di oggi, in definitiva potreste avere a che fare veramente con un martedì pronto a complicarvi la vita.

Visto il frangente poco positivo, cosa aspettarsi di buono? In amore, diciamo che la dea bendata (leggasi effemeridi quotidiane) ha deciso di girare al largo dal vostro segno. Pertanto, le stelle non prevedono molti progressi in quei rapporti di coppia che attualmente stanno tentando un riavvicinamento. Il consiglio è quello di pazientare ancora per un po', presto le stelle cambieranno umore nei vostri riguardi. Single, a mancare sarà quel guizzo geniale capace di sbloccare un approccio iniziale: non abbacchiatevi, ok? Non sempre si riesce a far centro al primo colpo, perciò tranquilli: aspettate ancora un po’ prima di sobbarcarvi nuovi approcci amorosi. Nel lavoro, le vostre mansioni odierne potrebbero rivelarsi un tantino pesanti e poco soddisfacenti. Diciamo che dovrete attendere fino a che non vi sia altro spazio per potervi esprimere al meglio.

Gemelli - Giornata favolosa è dir poco! Valutata dall'Astrologia del giorno come perfetta per iniziare cose nuove ad ogni livello, ordine e grado; senz'altro troverete riscontri positivi ad attendervi nel corso del periodo. In amore, si consiglia di seguire un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere. Diciamo che, se riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco, senz'altro verrete apprezzati e ricambiati in dolcezza dal vostro partner. Preparatevi a vivere una giornata tutta coccole e passione. Single, questa sarà la giornata della rinascita, soprattutto perché dopo tanto penare, dire, fare e non fare non ci sarà più scampo: l'esistenza vi riserverà piccole o grandi gioie, starà solo a voi saperle individuare e poi giustamente coglierle, ok? Nel lavoro, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di comunicare con persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Le predizioni per Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si prevede abbastanza buono questo vostro martedì di inizio settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sul groppone. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Le previsioni di martedì in questo caso invitano alla riflessione in molti contesti. In amore potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, pronti a provare nuove emozioni? Certo che sì anche se, forse, incontrerete una persona interessante che, seppur a fatica, riuscirete a conquistare. Di certo, dopo una lunga attesa, potrete raccogliere ciò che avete seminato: la vostra pazienza alla fine si è rilevata una mossa vincente. Nel lavoro, invece, avrete la possibilità di migliorare le vostre finanze e di rendere meno faticosa questa giornata. Adottate i giusti accorgimenti e, se serve, fatevi aiutare da qualcuno che la sa lunga.

Leone - Si preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità! Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti migliori. In amore, si presume possa partire quasi sicuramente bene, per non dire 'alla grande', questo nuovo martedì della settimana appena iniziata. In amore, le vostre stelle indicano un periodo sicuramente positivo specialmente per quanto riguarda chi è in coppia. Tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. Single, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione molto felice:se doveste avere la possibilità di poterne approfittare, fatelo: adesso o mai più! Nel lavoro, invece, la giornata si preannuncia molto fruttuosa dal punto di vista economico. In tanti scoprirete sicuramente come aumentare le vostre disponibilità monetarie.

Vergine - In arrivo un giorno senz'altro poco affidabile con probabili 'fuori di testa' dovuti al comportamento testardo di alcuni personaggi di vostra conoscenza. In generale, vista l'attuale grande incertezza che vige, sforzatevi di sapere cosa cambiare e cosa invece lasciare del vostro quotidiano. Intanto, l'oroscopo di domani 6 agosto consiglia in amore tanta accortezza nel fare e/o nel disfare cose o situazioni. In coppia, non dubitate mai dei sentimenti da e verso la persona amata, ok? Per quanto irrequieti possiate essere, sapete bene che ogni tanto ci vuole una pausa, un momento in cui tirare i remi in barca e lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente... Single, sarà un giorno poco proficuo per molti di voi. In tanti si renderanno conto di aver avuto amicizie false e amori impossibili: tranquilli, passerà. Nel lavoro, per chiudere, potreste avere dei cambiamenti d'umore: cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi o comunque con i vostri superiori.

