L'Oroscopo di domani 12 agosto 2019 è arrivato, puntuale come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. Cosa bolle in pentola in campo sentimentale e nel lavoro? Domanda non banale, anzi, buona per dare lo spunto per qualche breve anticipazione sulla giornata sotto analisi. Allora andiamo pure a capire come saranno le stelle ad inizio della settimana armati di tanta fiducia nonché quel briciolo di curiosità che fa sempre bene.

Questa Astrologia è applicata ai segni dello zodiaco rientranti nella prima sestina, pertanto focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Partiamo immediatamente con l'affermare che il più fortunato tra i sei simboli sotto analisi nel contesto non sarà solo uno bensì due. Diciamo che i migliori in assoluto risultano nel frangente Ariete e Cancro, valutati entrambi con le cinque stelle della buona sorte.

Buone probabilità di avere una giornata discretamente fortunata anche per gli amici nativi del Toro e della Vergine, ambedue pronosticati con periodo a quattro stelle. Sul lato negatività intanto, le previsioni zodiacali del 12 agosto indicano che a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti a Gemelli e Leone: tra questi, il peggiore risulta essere purtroppo il Leone valutato in periodo da 'ko'; meno peggio la sorte quotidiana riservata ai Gemelli, qui valutati 'sottotono'. Andiamo a svelare maggiori dettagli, ovviamente dopo aver dato meritato spazio alla scaletta con le stelline di lunedì.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 12 agosto 2019

Eccoci di nuovo giunti ad un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente come sapete applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Come al solito su queste pagine l'espressione massima sul grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è data dalla classifica stelline, in questo contesto impostata logicamente sulla giornata di lunedì 12 agosto 2019.

In anteprima abbiamo già svelato l'Ariete ed il Cancro, in questo frangente considerati al vertice della classifica provvisoria. Adesso non rimane altro da fare se non mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta 'ruota del carro'. A seguire il resoconto segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo lunedì 12 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata partirà in quinta marcia regalando a molti di voi Ariete senz'altro un gran lunedì.

Molto positivo risulta sulla carta l'inizio della settimana, in particolare nei rapporti interpersonali, familiari e nelle amicizie. Le previsioni intanto, per ciò che concerne l'amore, annunciano tanta tranquillità in più rispetto ai giorni passati, soprattutto riguardo la coppia: forse, vi servirà qualche piccolo spunto per iniziare a fare qualcosa di nuovo, sempre in buon accordo con la persona amata ovviamente.

Sfruttate il periodo per cercare di ribaltare a vostro favore situazioni critiche. Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile; farete sicuramente strage di cuori... Nel lavoro infine, capacità di applicazione e concentrazione ci saranno tutte. Dunque, sintetizzate i programmi quotidiani con un’organizzazione impeccabile, il che vi terrà lontani da eventuali complicazioni.

Toro - In arrivo un lunedì abbastanza buono, anche se in modo parziale. Diciamo che la giornata di partenza della nuova settimana sarà bella nella prima parte, poi andrà un po' a scendere nel finale. In generale, sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro. Se però non prenderete l’iniziativa non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro. In amore pertanto, la maggior parte delle persone interessate potranno senz'altro contare su momenti abbastanza felici da trascorrere insieme. Cercate quindi di approfittare per fare qualcosa di carino, magari insieme al vostro lui o la vostra lei; di certo non ve ne pentirete. Single, sarà richiesta prudenza e occhi aperti: la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Qualcuno potrebbe perfino essere tentato dal rimettersi in gioco: non fatelo per ora, ma aspettate qualche giorno, ok? Nel lavoro, in regalo un consiglio: credete di più in voi stessi, munitevi di forza di volontà e concentrazione e vedrete che anche i compiti più difficili diventeranno semplici e alla portata.

Gemelli - Questa parte della settimana per voi nativi dei Gemelli non sarà troppo positiva, questo è da mettere in conto. Infatti quasi tutto il periodo avrà i contorni grigi del sottotono: cosa fare allora? Poco, molto meglio non fare nulla evitando inutili esposizioni ad eventuali rischi. A tal proposito, parlando d'amore, andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni. In coppia, una battuta o una delle vostre 'uscite' poco felici nei confronti del partner potrebbe lasciare quest'ultimo sgomenti, semplicemente senza parole! Avrete giusto il tempo di preparare un'adeguata giustificazione, così, giusto per evitare di fomentare diatribe senza fine. Single, a molti di voi le stelle consigliano di trovare il tempo necessario per valutare con calma ed attenzione tutti quegli avvenimenti che ultimamente stanno capitando. Così facendo, eviterete al vostro cuore confusione e pericolo di sbroccare. Nel lavoro, gli astri del giorno propongono alcuni necessari paletti: dire no alle iniziative personali senza un appoggio consistente a sostegno delle stesse; assolutamente no all'indecisione o alla fretta in ogni contesto.

Astrologia del giorno 12 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata di lunedì 12 agosto sarà splendida, efficace e pronta a servire su un piatto d'argento buone soluzioni ad eventuali problemi a carattere generale. In più di qualche occasione, questa giornata regalerà abbastanza possibilità per essere più allegri, dunque capaci di godere a pieno ritmo le vicissitudini quotidiane. Le previsioni zodiacali per quanto concerne l'amore, invitano ad avere più fiducia in voi stessi e soprattutto nel futuro. In molti ritroverete quell'armonia perduta; questa sarà soprattutto una giornata speciale per quelli di voi che ultimamente hanno sofferto più del solito. Infatti, seppur con impegno, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente avete avuto conflitti, riuscendo in molti casi a placare eventuali tensioni. Single, riproponetevi verso quella persona che poco tempo fa vi ha dato 'picche' lasciandovi di stucco. La Luna del periodo potrebbe sorridervi, ma ancora per poco, perciò datevi una mossa... Nel lavoro, le stelle saranno in ottima posizione: previste delle novità liete in grado di rendervi molto più positivi e disponibili del solito.

Leone - Il prossimo lunedì non partirà troppo bene per voi nativi nel simbolo astrale del Leone. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al 'ko'. Convincetevi pertanto di evitare di dimostrare quanto valete: a parlare ci pensano i fatti, quindi non ostentate più del necessario, ok? Sappiate che gli astri saranno sfavorevoli, quindi dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le attenzioni degli altri. In amore, senz'altro potreste incorrere in più di qualche problemino, specialmente in ambito della coppia. Andrà decisamente meglio per coloro che stanno insieme da lungo tempo, quindi legami ampiamente collaudati: attenzione, anche se i rischi saranno minori, comunque potenzialmente presenti e degni di nota. Single, se avete preso una qualche decisione arbitraria o fuori luogo, senza chiedere l'opinione di chi invece avreste dovuto consultare, cercate di rimediare. Siete ancora in tempo: eviterete tensioni e scontri inopportuni. Nel lavoro invece, cercate di programmare le attività gestendo il tempo al meglio, in modo da portare a termine gli impegni che vi sembreranno insormontabili.

Vergine - Si preannuncia una giornata da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. Sappiate mettere in campo un po' più di fiducia in voi stessi nel caso doveste trovarvi con uno stato d’animo malinconico. In amore visto il periodo un po' così, potrebbe andare leggermente meglio se eventualmente riusciste ad essere meno superficiali. L'oroscopo di domani 12 agosto consiglia, in primis a coloro in coppia, di iniziare a organizzare qualcosa di speciale: una gita fuori città per esempio, da trascorrere all'insegna del puro romanticismo, magari anche in vista del prossimo fine settimana. Single, la giornata in particolare si presenterà divisa in due parti: senza difficoltà la prima metà, la seconda da seguire un po' con attenzione. Se siete irrimediabilmente innamorati/e (senza essere ricambiati), cambiate voi strategia: sfogatevi pure con un amico/a sul da farsi. Nel lavoro, per chiudere, le stelle favoriranno il giro d'affari migliore e, di conseguenza, potreste vedere un lieve aumento delle entrate di denaro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.