Plutone nell'Oroscopo di domenica agisce nei sotterranei dell'anima e in sinergia con gli altri pianeti, avvia delle percezioni mentali che potranno essere benefiche per l'amore o sottolineare un certo disagio, da correggere per evolvere la propria esistenza in modo costruttivo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Turbolenze nell'oroscopo di domenica

Ariete: Mercurio in quadratura rende scettici i sentimenti e un atteggiamento piuttosto aggressivo è il frutto di alcuni tentativi che non sono andati in porto come volevate.

Venere in trigono mitiga le sensazioni amorose, ma dovrete aprirvi a una percezione psichica più sottile per progredire.

Toro: lo stato di salute è buono ma sarete troppo volubili a causa di un trigono Luna-Urano che si fa sentire. Una personalità indipendente cercherà di esprimere la sua originalità in maniera intuitiva e un atteggiamento molto diplomatico sarà utile per superare alcune piccole avversità.

Gemelli: cercherete di rifuggire la lotta poiché in fuga da tutto ciò che impone delle responsabilità o delle noie da risolvere. Questo atteggiamento procura una certa pigrizia ed entusiasmi altalenanti che passano dalla gioia alla più profonda megalomania.

Cancro: il nascosto e l'oscuro di Plutone vanno in opposizione con l'intellettualismo di Mercurio e sprigionano il piacere di prendersi gioco degli altri, proprio perché con l'astro mercuriano avrete una perspicacia in più.

L'astuzia di prendersi gioco degli altri, per scherzo o per una vittoria personale, non deve però diventare manipolazione.

Leone: con Venere nel segno la carica sensuale diventa anche creativa e se sorgeranno delle difficoltà sentimentali, vedrete questo evento come un modo di uscire da una scialba routine e il momento giusto per dimostrare tutto il vostro narcisismo.

Vergine: l'amore diventa più profondo e si abbandoneranno alcune superficialità, per divenire un tutt'uno con il partner. Attenzione solo ad alcune ossessioni o stati d'animo comunque opprimenti che sono scaturiti da questa spiccata intensità di sentimenti.

Previsioni astrologiche profonde dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non cercate di imporre le vostre convinzioni poiché spinti da una fanatica idea di essere nel giusto. I pensieri profondi vengono smossi da una spinta evolutiva che rivoluziona la solita routine, ma dovrete approfondire meglio una realtà che con i suoi eventi, mette in discussione le proprie idee.

Scorpione: Luna e Plutone nel terreno oscuro dell'inconscio e in sede scorpioniana, ci sguazzano e tutto ciò che era nascosto nei meandri della mente ora viene svelato con una spiccata intuizione.

La vita interiore viene quindi approfondita al punto che cercherete la percezione di analogie nell'oggi e nel passato, per arricchire il vostro mondo interiore.

Sagittario: le emozioni sono in fermento e rimanendo celate, quindi chiuse come in una pentola a pressione, prima o poi scoppieranno e per reazione, potreste aprirvi in confidenze che riguardano un esibizionismo emotivo, prodotto magari dal rapporto con una madre insoddisfatta.

Capricorno: attenzione a non essere troppo testardi a causa della posizione sfavorevole di Mercurio che cerca di mettervi in primo piano, ma con eccessiva presunzione. Quindi moderate il tutto, perché potreste essere poi delusi da una realtà che non corrisponde alle aspettative.

Acquario: alcune situazioni impreviste impediscono di seguire la strada scelta così dovrete cambiare rotta e Urano in quadratura con Sole mette in discussione la convinzione di ciò che state facendo, se è consono ai desideri e alle aspettative. Qualcosa vi disturba: un rapporto amoroso che non funziona come vorreste, genitori troppo oppressivi o un lavoro che sprigiona insoddisfazione, ma vedete tutto ciò come delle prove da superare.

Pesci: la creatività plutoniana ha sempre voglia di evolversi e dal cielo astrologico del Capricorno, trasforma la vostra ideologia nettuniana, dando maggiore spazio al proprio io. Così capiterà che in amore alcuni di voi Pesci, seguendo questa mutevolezza, sentirete il desiderio di cambiare partner o sfidare il rischio con un modo di amare più piccante.