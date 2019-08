L'Oroscopo dell'amore di coppia vede il transito di una Luna in Acquario forte e sbarazzina, aperta alle amicizie e all'amore, ma con spirito libero e indipendente. L'astro d'argento, infatti, nel segno dell'Acquario che sottolinea il genere maschile, si trova un po' in difficoltà poiché esalta il lato femminile. Tuttavia l'Acquario diventa affine al satellite grazie alla presenza dell'acqua, "fonte lunare" benefica per le sensazioni amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Una Luna futuristica in Acquario nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: alcuni incroci planetari rendono l'amore piuttosto distaccato e le sensazioni diventano a un tratto fredde e controllate. Ma in fondo al cuore il bisogno di essere amati è forte, cercate quindi di esternare ciò che provate per il partner, sarete ricambiati.

Toro: Luna in quadratura con Urano potrebbe provocare dei litigi in coppia e nella gestione familiare non vi trovate su niente.

Invece di criticare l'atteggiamento del partner, chiedetevi se anche il vostro comportamento debba essere revisionato.

Gemelli: in coppia sarete mossi da un bisogno di maggiore indipendenza che produce una certa irrequietezza e potreste accorgervi di necessitare dei vostri spazi, quelli che garantiscono tranquillità e riflessione. Ecco perché a tratti apparite distaccati, proprio per la smania di seguire idee stravaganti.

Cancro: l'astro d'argento non è più nel segno opposto ma in Acquario pone degli interrogativi circa il modo di amare nel rapporto sentimentale. Forse un po' di noia e qualche muso in coppia potranno essere evitati dall'incontro improvviso con un amico in comune.

Leone: l'atteggiamento che assumerete in coppia sarà così ambizioso e molto ligio al comando che potrebbe apparire irritante e stancare la persona amata.

L'esigenza di mettervi in mostra viene prodotta da Venere in opposizione a Luna che conferisce anche un atteggiamento altalenante e insicuro.

Vergine: ottima giornata per rilassarsi in due e beneficiare delle meritate vacanze, anche c'è qualche tensione latente che ogni tanto fa capolino nella mente e nel cuore. Attenzione però a non tenere tutto dentro, magari la vicinanza di Mercurio potrà aprirvi a un dialogo risolutore.

Previsioni astrali spettacolari dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'amore diventa bizzarro e la configurazione oroscopica di Luna e Giove esorta a espandere la propria interiorità nella coppia, rendendo le sensazioni più positive grazie a un ottimismo e a una spiccata voglia di fare che trasforma il rapporto a due, rendendolo più frivolo.

Scorpione: Luna in quadratura si fa sentire e provoca spossatezza, allora quale rimedio se non quello di fuggire dedicando giornate romantiche all'amore di coppia?

Riuscirete così a tenere a freno eventuali dissapori e malumori.

Sagittario: nuove opportunità sono tutte da approfondire in coppia e non aspettano altro che di essere concretizzate. Alcuni incontri positivi con gli amici potrebbero creare occasioni di espansione interiore e in particolare un'amica potrebbe rendervi un prezioso servigio.

Capricorno: una Luna molto vicina sprigiona un'eccessiva timidezza e risentimento in coppia, a causa del fatto che potreste sentirvi trascurati dal partner. Fidatevi delle vostre qualità interiori ed esternatele senza timore, investendole con maggiore slancio.

Acquario: una Luna futurista entra nella vostra casa astrologica e gli atteggiamenti eccentrici e originali assunti in coppia sono scatenati da un'apertura mentale che fa vivere l'amore in maniera più libera, proiettando la coppia anche nel sociale.

Pesci: un nuovo moto stravagante e a tratti irrazionale lambisce le sensazioni, esortandovi a seguire un istinto libero, utile per scoprire mete trascendentali mai esplorate. C'è molto entusiasmo in quello che fate e sarete piuttosto intuitivi, riuscendo a coinvolgere anche il partner in splendide avventure.