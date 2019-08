L'Oroscopo del giorno 24 agosto 2019 riparte con le valutazioni relative all'amore e al lavoro tastando il polso al prossimo sabato. Ansiosi di conoscere come andrà la partenza del weekend? Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: i sentimenti e le attività lavorative. Certamente ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana saranno in pochi, gli altri dovranno accontentarsi delle briciole in attesa di tempi migliori.

In questo frangente buone nuove si prospettano soprattutto per tre segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che in primo piano nella giornata di partenza del nuovo weekend troviamo in bella mostra l'Acquario, meritatamente al 'top del giorno'. Interessante il prossimo sabato in calendario, quasi alla stregua del sopracitato simbolo di Aria, anche per Bilancia e Capricorno, entrambi valutati nel contesto con cinque ottime stelline.

Di contro, purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo periodo messo in luce nelle previsioni di sabato 24 agosto per gli amici dello Scorpione, in questo contesto valutati con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, andiamo pure a controllare il responso delle stelle nei riguardi dei sei segni sotto analisi, non prima, però, di aver messo sotto analisi la nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 24 agosto 2019

Pronta da divorare in un attimo, la nuova classifica stelline interessante il giorno 24 agosto 2019 è già disponibile a mettere in luce come sarà la giornata. Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai migliori in assoluto del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelle. Allora a seguire scopriamo insieme come sono stati valutati i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione.

Oroscopo sabato 24 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata in analisi per voi della Bilancia è prevista davvero molto positiva.

Merito di chi? Ebbene, secondo le previsioni del giorno a portare una ventata di buona fortuna, sia in ambito sentimentale che nella parte professionale/lavorativa in generale, sarà la splendida Luna in Gemelli: il satellite terrestre si presterà molto bene a dare una grossa mano in eventuali situazioni 'pesanti' favorendo il buon esito delle stesse. In amore, se siete stabilmente e felicemente in coppia, sarete fantasiosi e brillanti e sicuramente saprete cosa fare per mantenere vivo e alto l'interesse del partner.

Trascorrerete così dei momenti magici con la persona amata. Single, sarete davvero frizzanti e positivi, dunque cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata. Il periodo senz'altro potrebbe essere pieno di incontri favorevoli. Approfittate delle nuove conoscenze per farvi avanti e mostrare tutto il vostro fascino: su, non siate timidi! Nel lavoro, otterrete il massimo risultato con il minimo sforzo, in particolare per quanto riguarda la vostra professione.

La programmazione del vostro operato vi ha aiutato molto e ne trarrete i benefici. Solo agendo con serenità otterrete buoni risultati.

Scorpione - Il prossimo sabato sarà 'sottotono' per voi Scorpione, si o no? Diciamo pure che in linea generale questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a fare; giusto quel poco per non far preoccupare chi avete attorno. In amore, doveste contenere l'agitazione, anche perché l'ansia non fa certo bene al vostro fisico e alla vostra mente. Potreste vedere tutto in maniera critica e dubbiosa, perciò meglio essere prudenti ed evitare passi falsi con chi amate. Da rigettare eventuali inutili discussioni. Single, il segreto della buona riuscita di questa giornata starà nel mettervi tranquilli, evitando di volere ottenere a tutti i costi anche quello a cui forse non aveste diritto. Rallentate e non esasperate i vostri amici ed accontentatevi di ciò che avete (per adesso). Nel lavoro invece, siete già a buon punto ma dovreste dare più tempo al tempo evitando di correre troppo. Non date per scontate le cose, ricordate sempre che fiducia ed organizzazione dovranno essere sempre al primo posto, per far andare tutto bene.

Sagittario - Si prevede come abbastanza in positivo questa parte della settimana con un sabato valutato da quattro stelle, indice di routine e normalità. In generale il consiglio è di cercate di valutare bene eventuali scelte: il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità di risultati, dunque evitate di essere troppo superficiali durante questo giorno, ok? In amore, le stelle vi regaleranno forti passioni e tanta voglia di tenerezza. Infatti potrete fare tutto quello che vi passerà per la testa, ovviamente solo con il vostro partner, pertanto senza conseguenze. Qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli di un amico/parente/conoscente. Single, un cielo amico vi regalerà in una giornata intensa e promettente in tutto, a cominciare dall'amore. Sarete infatti, irresistibili, grandi seduttori: se pensate ad una persona in particolare, eliminate ogni timore e perplessità perché questo sarà sicuramente il momento migliore per farvi avanti e dichiararvi. Nel lavoro, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività, senza riflettere tuttavia che, con il passare del tempo, perderete l’occasione di vedere realizzato un vostro progetto. Un consiglio: prendete coraggio e agite!

Astrologia del giorno 24 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro sabato di fine settimana. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. Le predizioni di sabato in questo caso vedono un inizio weekend davvero 'solare', unico nel suo genere in quanto a positività. In amore, grazie alla specularità positiva di Urano, nel contempo in trigono astrale a Venere, la spontaneità sarà la vostra arma migliore. Diciamo che il periodo vi permetterà di mostrare alla persona amata la vostra vera natura romantica ed il vostro grande cuore. Single, la semplicità sarà la vostra arma di seduzione, soprattutto per voi in attesa di risposte a carattere sentimentale. Infatti, molto presto riuscirete a fare conquiste senza neppure accorgervene: ottimo così! Nel lavoro, bene la giornata soprattutto a fine periodo. Con qualche piccolo espediente coglierete qualche ottimo 'frutto' dei vostri sforzi che non siete riusciti ad avere in passato. Di certo, dopo aver svolto i compiti quotidiani di vostra competenze senz'altro otterrete qualche buona gratifica. Cercate di giocare d'anticipo su alcuni colleghi 'so tutto io'.

Acquario 'top del giorno' - La giornata di sabato in analisi in questo contesto partirà sicuramente 'col botto!' per voi Acquario. A regalare attimi di sensuale positività sarà una meravigliosa Luna, nel contempo posizionata nel settore dei Gemelli. In molte situazioni non mancheranno novità interessanti e qualche bel momento indimenticabile a rendere il momento davvero indimenticabile. Senz'altro per tantissimi nativi potrebbe essere la vostra giornata, da vivere in piena serenità con le persone che più vi piacciono. In campo sentimentale, parlando in merito ai rapporti di coppia, la grinta sarà ai massimi livelli con un tocco pepato di genialità e aggressività. Momento ideale per stabilire un'intesa appagante ad ogni livello. Potrete finalmente discutere dei vostri desideri e dei vostri progetti per il futuro, in buon accordo con lui/lei. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, il che vi permetterà di far cadere ai vostri piedi chi prima non vi aveva notato. Un bel periodo, senza ombra di dubbio, anche perché per molti questa potrebbe essere l'occasione per chiudere finalmente con la solitudine. Nel lavoro invece, parte degli astri proteggeranno la sfera professionale operando per farvi sentire attivi e informa: pronti a parare ogni colpo basso!

Pesci - In arrivo un giorno se non proprio fantastico, come molti di voi in cuor vostro senz’altro speravate, sicuramente non sarà da denigrare più di tanto. Diciamo che il periodo risulterà discreto ed allineato sulla media sufficienza a tutto tondo con le quattro stelline messe in preventivo al vostro segno. Secondo l'oroscopo del giorno 24 agosto pertanto, specie riguardo l'amore l'invito è di essere più spigliati possibile, magari con un pizzico di audacia che non guasta mai. Se volete attrarre ancora di più a voi il partner dovete cercare di mettere da parte la vostra timidezza (effettivamente fuori luogo) in primis sotto 'le lenzuola'. Essere intraprendenti farà bene a qualsiasi rapporto, perciò date una bella riassettata al look, ovviamente prima per voi stessi e poi per chi avete a fianco. Alla fine la persona amata senz'altro impazzirà di gioia nel vedervi così intraprendenti. Se single invece, sappiate che tutto ciò che procede lentamente arriva molto lontano, quindi inutile cercare di forzare i tempi! Iniziate pure la giornata stando un po' in armonia con voi stessi: potrebbe essere il momento perfetto per fare mente locale ed ordine nel vostro cuore per poi lasciare spazio all'amore. Nel lavoro, non prendetevela più di tanto se dovrete lavorare sodo, ne varrà la pena. In alcuni casi potrebbero esserci lievi miglioramenti, specie nel settore delle finanze.