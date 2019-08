Martedì 27 agosto 2019 la Luna ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro mentre Mercurio sarà nel segno del Leone. Venere, il Sole e Marte si troveranno in Vergine nel frattempo Nettuno si troverà nell'orbita dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro.

Incontri per Toro

Ariete: nervosi. La moltitudine di Pianeti nell'Elemento Terra potrebbe rendere i nativi piuttosto nervosi, specialmente nelle faccende di cuore.

Ambiente lavorativo leggermente più sereno.

Toro: incontri. I single del segno godranno, con ogni probabilità, dello Stellium che faciliterà gli incontri amicali ed affettivi. Sarà bene che non si basino sulle prime apparenze approfondendo ogni conoscenza odierna.

Gemelli: umore flop. Le dissonanze planetarie in onda questo martedì tenderanno ad abbassare il tono umorale dei nati del segno già dalle prime ore mattutine.

Il clima nel focolare domestico non sarà dei migliori.

Cancro: famiglia d'origine. Il focus del martedì nativo potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro tempestivo supporto sarà fondamentale oltre che molto apprezzato.

Finanze top per Leone

Leone: finanze top. Il duetto Sole-Marte congiunto a Saturno-Plutone andranno, c'è da scommetterci, ad agevolare il settore economico dei nativi che potranno anche contare su buone intuizioni nel settore degli investimenti, grazie a Mercurio nel loro segno.

Vergine: nuovi lavori. I nativi che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero decidere di mettersi in proprio vagliando svariati settori in cui 'buttarsi'. Anche se ancora in fase embrionale tali idee potrebbero entusiasmarli.

Bilancia: soddisfazioni dai figli. Il focolare domestico in quest'ultimo periodo sta dando qualche grattacapo in più del solito ma i nativi, fortunatamente, questo martedì potranno contare sulle soddisfazioni che gli daranno i loro figli.

Scorpione: amore flop. Il settore lavorativo prende molto del tempo durante questa giornata ed i nati Scorpione, con ogni probabilità, non potranno sottrarsi alle urgenze da ultimare. Discussioni amorose in serata.

Nuove conoscenze per Capricorno

Sagittario: routine. Martedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che probabilmente vivranno i nati del segno. Sarà bene che organizzino una breve gita fuori porta nel prossimo weekend che li terrà impegnati donandogli quell'entusiasmo che gli manca.

Capricorno: nuove conoscenze. Un incontro fortuito potrebbe diventare una bella storia d'amore vista la straordinarietà astrale che non vorrà far passare inosservato questo martedì di fine agosto per i nati Capricorno.

Acquario: distratti. L'opposizione mercuriale unita alle dissonanze dei Luminari potrebbero appannare idee ed intenti dei nativi in questa giornata rendendoli,di conseguenza, inclini alle distrazioni.

Pesci: taciturni. Poca la voglia di fare e comunicare che avranno, con ogni probabilità, quest'oggi i nati del segno che, agli occhi delle persone che avranno accanto, risulteranno più 'abbottonati' del solito.