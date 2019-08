L'Oroscopo di domani martedì 27 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul secondo giorno di questa settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Pertanto in primo piano la classifica e le predizioni da Ariete a Vergine, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare nella odierna quotidianità.

Bene, iniziamo a dare qualche breve anticipazione in merito ai segni valutati: diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Gemelli e Leone. Ambedue i suddetti simboli astrali avranno astri particolarmente a favore per questo sono stati classificati con le cinque stelline della buona fortuna. Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e riportate nelle previsioni zodiacali del 27 agosto, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno gli amici del Toro e della Vergine.

Entrambi i segni di Terra indicati saranno costretti a fronteggiare rispettivamente un periodo 'sottotono' e un'ancor peggio frangente segnato dal 'ko': ansiosi di sapere come fare per mitigare i relativi influssi negativi? Andiamo pure al responso finale approfondendo prima la scaletta con le stelle del giorno e poi andando a mettere in evidenza le predizioni astrali su amore e lavoro dei singoli segni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Curiosità

Classifica stelline 27 agosto

Questo martedì, seconda giornata della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben quattro segni tra i sei analizzati nel contesto. A dominare la scena nella classifica stelline, interessante il giorno 27, Gemelli e Leone favoriti a cinque stelle. A breve distanza troviamo l'Ariete con il Cancro preventivati in periodo a quattro stelle: normalità garantita.

A questo punto inutile tergiversare oltre, andiamo subito al sodo svelando i risultati delle analisi astrali inerenti i primi sei segni dello zodiaco; il resoconto provvisorio a seguire:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo martedì 27 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Un discreto martedì si preannuncia a molti di voi dell'Ariete. Durante la giornata potrebbero esserci positivi risvolti riguardo una questione di vostro interesse (ovviamente non possiamo essere più precisi).

Non ostinatevi a tenere atteggiamenti che in precedenza si sono già rivelati perdenti. Date una svolta netta e decisa a qualsiasi situazione che non funziona più da tempo. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, gli astri invitano ad una certa concentrazione in ambito sentimentale: rimanere semplicemente 'dietro le quinte' sarà la scelta più idonea per voi Ariete da fare, questo per evitate di prendere eventuali iniziative rischiose specialmente a livello di coppia.

Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel lavoro, invece, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di potrete mantenere.

Toro - Partirà inaspettatamente 'sottotono' questo vostro martedì. In alcuni frangenti, forse, troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di un amico stretto o di un parente, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone. Pertanto, visto l'attuale cielo poco raccomandabile, gli astri invitano alla calma assoluta. In amore verrà a mancare l'appoggio della Luna, attualmente presente nel comparto del Cancro. Il motivo è che avrete la 'musa dei poeti' sotto scacco (leggasi opposizione) da Plutone in Capricorno. Questa situazione un po' anomala vi renderà abbastanza inquieti e la giornata di oggi sarà tutta un susseguirsi di cambiamenti di umore. Per fortuna riuscirete a tenere testa a questi vostri alti e bassi con non troppo impegno. Single, le attuali effemeridi vi condizioneranno negativamente tanto da farvi sopraffare dalla pigrizia: dai, smuovetevi! State all'aria aperta e fate un po' di moto, vi farà bene e potrà portare di certo buone occasioni di incontro, sia in termini di nuove amicizie che di amore. Nel lavoro, invece, per migliorare la qualità della giornata lavorativa sbrigate prima quello che vi impegna di più e lasciatevi alla fine le cose più leggere. Trasformare un periodo ostico in uno abbastanza sopportabile è tutta questione di 'approccio' verso i problemi: pensate positivo e abbiate più fiducia in voi stessi.

Gemelli - Una giornata davvero molto positiva per voi Gemelli, non c'è che dire. Pertanto, cinque stelle servite dall'Astrologia su un piatto d'argento! In generale, la vostra tenerezza e la natura romantica che avete dentro saranno guidati direttamente dalle stelle con ovvi vantaggi per voi nativi. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la prima mattinata per poi riprendere decisamente vigore man mano che passeranno le ore. In amore questa giornata per voi Gemelli sarà a tratti probabilmente anche strepitosa. Vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti nella relazione che state vivendo, il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma insieme alla persona amata. Single, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. In questi giorni le stelle vi indirizzeranno su una persona che ha i vostri stessi gusti e vedute: farci un pensierino, di certo ne varrebbe la pena. Nel lavoro, per chiudere, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili: riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive.

Le predizioni del giorno 27 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata legata alla più scontate delle routine si affaccia all'orizzonte per molti di voi Cancro. Parlando in generale in merito al periodo esaminato, quest'ultimo non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un'atmosfera di sufficiente armonia. In questo caso le previsioni di martedì sono abbastanza fiduciose per quel che concerne l'amore. La vostra relazione funzionerà benissimo, basterebbe solamente un po' di brio un più condito con tanta passione per rendere il tutto veramente impeccabile. In molti vedrete il 'bicchiere mezzo pieno' dandovi quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni esistenti nella coppia. Trascorrerete con il partner una giornata buona, tutta indirizzata alla tranquillità. Single, l'amore sarà di fondamentale importanza per voi. Qualunque sia la vostra situazione, vi sentirete positivamente ispirati alla conquista: coraggio fatevi avanti! Nel lavoro, infine, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avete veramente in mente. Non sarà facile, ma le stelle premieranno il vostro impegno.

Leone - Secondo le stelle del momento, portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente, ovviamente per i più intraprendenti tra voi Leone. Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore. In amore, quando tutto va bene non c'è mai problema: non resta che dedicarvi alla degustazione di ciò che la vita vi offre, ovviamente senza titubanze o magari con la paura di complicazioni. Per molti di voi nel periodo non vi sarà neanche una nuvola nera in vista, anzi vivrete serenamente di ciò che il destino senz'altro vi offrirà: godete a pieno la vita insieme a chi amate. Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita. Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Vergine - In arrivo un martedì in linea di massima negativo per tanti di voi della Vergine. Infatti, visto il quadro astrale non buono, la giornata interessante questa parte della settimana è stata valutata con la spunta del 'ko', perciò potrebbe presentare più di qualche problemino da risolvere. In questo frangente l'oroscopo di domani 27 agosto consiglia di agire con cautela soprattutto in amore. Qualcuno scoprirà sulle proprie spalle che le parole a volte fanno più male degli schiaffi. In più di qualche occasione, invece, sarebbe il caso di mettere un po' da parte 'gli altri' e pensare maggiormente a voi stessi... Ultimamente vi siete messi troppo in secondo piano, pertanto la malinconia potrebbe prendere il sopravvento: dato che la voglia di reagire e/o sperimentare non mancherà, tirate fuori l'energia che avete dentro di voi e siate convinti delle scelte. Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata. Tranquilli, non per questo dovrete perdervi d'animo. Quello che dovete invece fare sarà cercare una soluzione adeguata alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo alle cose di contorno. Nel lavoro, la vostra rilassatezza vi porterà ad essere più lenti nell'eseguire quelle che sono le attività quotidiane. Diciamo di più: avrete pochissima voglia di fare.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.