L'Oroscopo di domani sabato 17 agosto 2019 è pronto a valutare la giornata attraverso la classifica stelline e relative predizioni astrali. Sotto analisi, dunque, il primo giorno d'inizio weekend, analizzato come sempre in relazione ai settori della quotidianità relativi all'amore nonché sul lavoro. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata di sabato? Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli sotto analisi in questa sede che, come sappiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso, le effemeridi del giorno premiano senz'altro l'Ariete con i Gemelli, entrambi super-fortunati proprio in questo primo giorno di weekend, nel complesso valutati a cinque stelle. Un po' diversa intanto la situazione messa in conto a coloro nativi del Toro come anche della Vergine: secondo le previsioni zodiacali del 17 agosto, al primo dei due toccherà sottostare ad un periodo 'sottotono' mentre all'altro si presume possa essere un sabato all'insegna del 'ko'. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 17 agosto 2019

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questo fine settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di sabato. In evidenza come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 17 agosto 2019. Abbiamo già svelato in anteprima l'Ariete insieme ai Gemelli, super-favoriti dagli astri e giustamente posizionati al 'top' in questa classifica del giorno provvisoria.

Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelle quotidiane, magari incrociando le dita per scaramanzia. Pronti al responso degli astri? Certo che si, il resoconto a seguire:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 17 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, senza negatività a cui dover porre rimedio.

Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale e/o lavorativo. Una sola raccomandazione: l'input dalle stelle è chiaro e limpido invitando a non isolarsi troppo dalla realtà. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si preannunciano belle novità, tutte sicuramente da scoprire e poi da gustare in due con la persona del cuore.

Anche in famiglia raggiungerete una perfetta armonia, grazie ad influssi astrali molto favorevoli. Siete in panciolle e una telefonata giunge inaspettata? Se si tratta d’impegni, rimandate a domani: prima l'amore, poi il resto! Single, la riuscita del prossimo weekend dipenderà esclusivamente da voi, sappiatelo. E poi, cari amici dell'Ariete, le stelle vorrebbero aiutarvi a non essere più soli ma a voi sembra che non importi nulla!

Dai, armatevi di coraggio e agite subito. Nel lavoro, qualcosa di concreto risulterà in netto aumento: forse, sarà possibile anche un significativo riconoscimento al vostro impegno e/o alle vostre idee brillanti...

Toro - In arrivo un sabato d'inizio weekend dal sapore un po' amaro, frutto di previsioni indicanti un probabile 'sottotono' alle porte. La giornata di metà settimana, dunque, sarà o no poco piacevole? Diciamo che alcune delle vostre pretese saranno troppo elevate rispetto a ciò che potete dare in cambio. Cercate di contenervi e attendere un momento più consono per le vostre esigenze. Dice il saggio: 'La pazienza è la virtù dei forti!'. In amore, la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi a situazioni affettive un poco in stallo. L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta. Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obbiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok? Nel lavoro invece, il periodo vi sommergerà e vi sembrerà di sentirne il carico fin sopra la testa. Ci sarà anche chi si lamenterà del vostro atteggiamento da perfezionista criticando soprattutto la vostra permalosità. Dai, tenete duro!

Gemelli - La giornata in analisi in questo contesto indica a voi dei Gemelli che sarà sicuramente molto importante sul lato sentimentale/affettivo. Vista la situazione, gli astri invitano a mettere sul piatto della bilancia un po’ più di comprensione. Di certo a giovarne sarà la stima delle persone di vostro interesse, nonché un generale aumento della sintonia nei rapporti quotidiani. In amore intanto, la persona accanto a voi non avrà più di che lamentarsi. In coppia, dopo una fase di stanchezza ritroverete in serata quella sintonia completa, tra passione e sentimento, che tanto stavate aspettando. Nel frattempo se qualcuno di voi avesse di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori. Single, tenete d'occhio i colpi di fulmine, ok? Si presume che farete una conoscenza molto interessante, il che vi porterà tanto buonumore rendendovi felici per tutto il giorno. Nel lavoro, sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile e troverete anche dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Astrologia del giorno 17 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata buona abbastanza, diciamo fino al punto di massima positività il cui picco è previsto per le 15:00/18:00 circa, poi tutto ridiscenderà verso una bassa positività. Quindi, inizio e fine giornata da vivere con più autocontrollo e maggiore attenzione: l'intoppo potrebbe venir fuori all'improvviso ed è meglio non farsi trovare impreparati, ok? Uomo avvisato... Le previsioni d'inizio weekend pertanto annunciano in amore un periodo accettabile, seppur potenzialmente sotto i soliti alti e bassi che la vita ogni tanto torna a riproporre. Affrontate pure la giornata con grinta e ottimismo. Innanzitutto, cercate di svagarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, in primis trovando quel punto di equilibrio nel rapporto in grado di garantire serenità e buon dialogo, poi il resto verrà in automatico. Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante: aggrada la cosa? Se si, allora datevi una mossa e approfittate... Nel lavoro, avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze grazie ad una nuova collaborazione. Se son rose, fioriranno e per incoraggiamento diciamo anche che 'era ora!'.

Leone - La giornata in analisi quest'oggi si mostra, almeno sulla carta, semplice ma certamente abbastanza positiva per tanti di voi Leone. Lasciatevi pure sedurre da situazioni difficili quanto improbabili, ma proprio per questo così affascinanti. Se avete già delle questioni aperte, non rinunciate ad un sereno confronto sulle problematiche impellenti: prevenire è meglio che curare! In amore, bisognerà tenere un atteggiamento leggermente distaccato su eventuali problematiche sentimentali aperte. Con questo non vi stiamo dicendo di infischiarvene, anzi, il consiglio è quello di intervenire solo per 'costruire', giammai per 'demolire': ci siamo capiti, vero? Single, vi sentirete un'anima ribelle e, forse, sarete presi da una improvvisa voglia di fare conquiste. Cercate di sfruttare immediatamente questa volontà di cambiare in meglio la vostra vita, specialmente allargando il cerchio delle attuali amicizie: chissà, potreste avere un esito positivo totalmente inaspettato. Nel lavoro, gli astri invitano a rilassarsi: non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie.

Vergine - La giornata di sabato non si prevede troppo positiva per voi della Vergine: il motivo? Diciamo che a portare scompiglio nei vostri piani saranno Nettuno e Urano, entrambi speculari negativi al 75% di cui il primo in quadratura a Giove e l'altro ancora in quadratura a Mercurio. Probabilmente, se non cercherete di arginare i problemi nascenti troverete 'filo da torcere' soprattutto in ambito sentimentale. In preventivo, lieve peggioramento in alcune questioni attualmente sotto tensione. L'oroscopo di domani 17 agosto consiglia in amore di essere soprattutto voi stessi. Per vivere eventualmente dei momenti magici dovreste lasciarvi andare un pochino di più. Attenti solo a non confondere i sogni con la realtà, ok? Siate più affettuosi con il vostro partner e vedrete che senz'altro, piano piano, tutto andrà meglio. Single, visto la poca libertà di movimento offerta dalle stelle, vedete di giostrare alla meno peggio eventuali rapporti (o presunti tali) specialmente sul lato fiducia e confidenza. All'occorrenza, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo. Nel lavoro invece siete giunti ad un punto di svolta, dunque dovrete impegnarvi seriamente in questo ambito. Concentratevi e fate di tutto per eseguire i vostri compiti senza lamentarvi.

