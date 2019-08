I movimenti zodiacali nell'Oroscopo di sabato 17 agosto si impegnano a elargire fortuna e spingere le sensazioni alle stelle in questo periodo di ferie, quindi di relax e divertimento.

Luna in Pesci approfondisce la sensibilità e il modo di amare diventa più emotivo non solo per il dodicesimo segno zodiacale, ma anche per il Toro, l'Acquario, lo Scorpione e il Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Moti astrali premettenti nell'oroscopo di sabato

Ariete: l'estate continua in maniera esplosiva e propone intriganti novità, tutte da cogliere al volo. Approfittatene, ma non siate avidi e non chiedete alle stelle più del dovuto, seguendo una scia ambiziosa che fa superare i limiti.

Toro: molto bisognosi di affetto e di protezione, vivrete gli affetti in maniera altalenante. Urano in sinergia con una Luna profonda nei Pesci, smuove le acque amorose alla ricerca della felicità, ma chiede di assumere maggiore responsabilità in amore, ritrovando una nuova forza di volontà.

Gemelli: una certa pigrizia lambisce il vostro animo superattivo ma non temete, siete in vacanza e potrete staccare la spina almeno per un po'. Mercurio dal domicilio astrologico del Leone è in buon aspetto e spinge a riflettere su una situazione amorosa lasciata in sospeso. In particolare, approfondite anche il comportamento degli altri per giungere a una conclusione razionale.

Cancro: molto ricettivi agli influssi lunari, tenderete a immergervi in un mondo immaginario che fa sognare a occhi aperti.

Forse questo atteggiamento potrebbe essere scaturito da un'insicurezza interiore che proprio ora sale a galla.

Leone: gli astri puntano un riflettore sulla generosità di cui disponete ma anche su uno spirito protagonista che fa stare al centro dell'attenzione. Date libero sfogo a un istinto cacciatore e avventuroso, dando il via a un'escursione o a un'intrepida gita.

Vergine: una certa confusione viene prodotta dal satellite in opposizione che rende gli affetti incostanti e molto influenzabili dal giudizio esterno. Forse non saprete cosa desiderate dalla vita, allora approfondite alcune situazioni lasciate in sospeso, troverete la risposta giusta.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i corpi celesti elargiscono effetti positivi garantendovi una personalità dinamica, pronta a divertirsi e ad approfondire splendidi momenti con gli amici o con il partner amoroso. A mettere i bastoni tra le ruote potrebbe essere un Urano indagatore che va controcorrente, tentandovi e facendovi scattare nei confronti di alcune provocazioni.

Scorpione: l'influenza lunare si fa sentire e diventerete molto ricettivi, percependo ogni vibrazione del mondo esterno e utilizzandola a proprio favore. Sarete anche molto socievoli e più comprensivi nei confronti delle persone a cui volete bene.

Sagittario: attenzione a non lasciarvi prendere da un eccessivo ottimismo che potrebbe portare a fidarvi di alcune persone, per poi cadere vittima di errori di valutazione.

Luna in quadratura a Giove sottolinea questo stato d'animo fiducioso che in amore potrebbe procurare abbagli.

Capricorno: l'energia sensuale è alle stelle e potrete stupire il partner con effetti speciali. In questa giornata ricca di opportunità, potreste anche rispolverare un progetto accantonato da tempo.

Acquario: la Luna è passata in altre acque, quelle più riflessive e trascendentali dei Pesci, ma non si dimentica di voi e lascia come insegnamento quello di vivere l'amore in maniera più coinvolgente ed emotiva.

Pesci: splendidi momenti sono previsti e il romanticismo è garantito da una Luna nel segno. Attenzione però a non seguire un istinto troppo ricco di immaginazione, che fa sperare nella sicura realizzazione di alcuni progetti sentimentali.